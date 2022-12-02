الجمعة, ديسمبر 2, 2022
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حياتنا

أخطاء شائعة نقع فيها عند تنظيف الأذن..إحذر منها

يقول الأطباء أن هناك خطأين فادحين يمكن أن يرتكبهما المرء أثناء تنظيف الأذن

كتب ايمان الباجي
أخطاء شائعة نقع فيها عند تنظيف الأذن..إحذر منها watanserb.com
أخطاء شائعة نقع فيها عند تنظيف الأذن
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وطن– بعد الإستحمام، يتبع بعض الأشخاص في الصباح روتين خاص يتمثل في تنظيف الأذنين من الشمع بطرف القلم أو دبابيس الشعر أو المسواك أو مشابك ورق، وهي في الواقع عادة خاطئة يحذر منها الأطباء لأنها قد تسبب كارثة، وضرر دائم للأذنين والقدرة على السمع.

شمع الأذن

في معظم الحالات، يتساقط شمع الأذن من تلقاء نفسه. وإذا لم يحدث ذلك، فمن الأفضل طلب المشورة الطبية.

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في الحقيقة، لا يحتاج الجميع إلى إزالة شمع الأذن. ومع ذلك، إذا تراكم بكميات كبيرة، فقد يؤدي ذلك إلى وجع حاد وزيادة خطر الإصابة بالعدوى، وفقدان السمع المؤقت والإصابة بالاكتئاب، وفقا لما أودره موقع “timesnownews“.

طريقة آمنة لإزالة شمع الأذن

إذا لم يتلاشى شمع الأذن من تلقاء نفسه، فيمكن إتباع طريقة آمنة في المنزل لإزالته، ستحتاج خلالها إلى زيت الزيتون الطبي.

فكل ما عليك فعله هو إتباع هذه الخطوات:

  • ضع قطرتين (أو حتى ثلاث قطرات) من زيت اللوز الطبي في الأذن، ثلاث إلى أربع مرات يوميََا، على مدى ثلاثة إلى خمسة أيام.
  • استلق على رأسك على جانب واحد بعد وضع الزيت الذي يمكن استخدامه من خلال قطارة.
  • ابق مستلقيا على جانب واحد لبضع دقائق، لأن ذلك يسمح للزيت بالمرور عبر قناة الأذن.
  • ستبدأ كتل شمع الأذن في التساقط خلال فترة أسبوعين تقريبا، غالبًا في الليل بينما يكون الشخص نائمًا.
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ويفضل وضع الزيت قبل النوم للحصول على أفضل نتيجة.

أخطاء يجب تجنبها أثناء تنظيف الأذنين

يقول الأطباء أن هناك خطأين فادحين يمكن أن يرتكبهما المرء أثناء تنظيف شمع الأذن في المنزل.

المصدرموقع timesnownews، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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