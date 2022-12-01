الخميس, ديسمبر 1, 2022
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حياتنا

ميادة الحناوي تصدم الجمهور بشكلها الجديد بعد عمليات التجميل! (شاهد)

سبق أن أنكرت ميادة خضوعها لعمليات التجميل

كتب رفيف عبدالله
ميادة الحناوي تصدم الجمهور بشكلها الجديد بعد عمليات التجميل! (شاهد) watanserb.com
ميادة الحناوي
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وطن– فاجأت الفنانة السورية ميادة الحناوي، الناشطين بصورة حديثة متداولة لها، تكشف تغيراً كبيراً في شكلها.

فوتوشوب أم تجميل؟

وظهرت ميادة الحناوي التي تبلغ من العمر 63 عاماً، في الصورة أصغر سناً وكأنها في الثلاثينات فقط.

ميادة الحناوي
ميادة الحناوي في الصورة الجديدة

وأرجع البعض السبب إلى لجوء ميادة الحناوي لعمليات التجميل، بينما أكد آخرون أن الأمر لا يتعدى كونه “فوتوشوب”.

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وسخر آخرون بأن الفنانة السورية اهتدت إلى طبيب مواطنتها أصالة التي فاجأت أيضاً الجميع بملامحها مؤخراً.

سر جمال ميادة الحناوي

وسبق أن نفت ميادة الحناوي، خضوعها لعمليات تجميل جعلتها تبدو أصغر سناً بعد انتشار صورتها التي نشرها طبيب التجميل اللبناني نادر صعب.

وأكدت ميادة الحناوي أن الأقاويل حول خضوعها للتجميل، كاذبة وليس لها أساس من الصحة.

الصورة التي نشرها نادر صعب
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وأعربت الفنانة السورية عن استيائها الشديد من تردد مثل هذه الشائعات عنها. وذلك خلال حلولها ضيفة في افتتاح أحد الفنادق في حلب.

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كما أشارت الحناوي إلى أن سبب نضارة بشرتها، هو أنها لا تدخن ودائمًا تهتم ببشرتها.

لم أخضع للتجميل

وجاءت شائعة خضوع الفنانة السورية لعملية تجميل، بعدما قام نادر صعب بنشر صورتها، وقد اختفت كل علامات التقدم بالسن.

لكن طبيب التجميل الشهير، قام بعد دقائق بحذف الصور من حسابه الرسمي على موقع إنستجرام. دون الكشف عن السبب وراء ذلك.

صورة تثبت خضوع ميادة للتجميل

وقالت ميادة الحناوي خلال لقائها في برنامج يلا تريند: “مالي علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي إطلاقًا. دائمًا بيطلعوا عني شائعات فظيعة، والفنان معرض لأي شيء، ورب العالمين هو اللي بيشفي وهو اللي بياخد الروح، وطلعوا أي شيء عني ما بيهمني”.

وحول خضوعها لعمليات تجميل، قالت ميادة الحناوي: “أعوذ بالله لا ورحمة ماما ما حصل، أنا اللي فيه دا لأني لا بدخن ولا بشرب حاجة، وبنام بكير. وهرد عن سبب انتشار شائعات عني لكن كل شيء في الوقت المنيح”.

أما أصالة ، فقد قررت في وقت سابق، الردّ على التعليقات والجدل الذي أثارته قبل أيام، بسبب تغيّر شكلها بشكل كبير.

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وكتبت في تغريدة عبر حسابها على “تويتر”: “سؤال هلكني سؤال تعبني سؤال جنّننني ألا وهو (دخيلك شو عاملة؟) وما بعرف ليش متوقعين ما قول”.

أصالة

وتابعت الفنانة السورية: “ما بتسبقوا الطلب بالتّرجّي وأنا تعرفوني مافي شي بهالدنيي بيصير معي مابشارككم فيه بس ممكن ( دخيلكم ماتسألوني)”.

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وتساءلت ساخرة: “شو ماكنت عاجبتكم قبل العمليات اللي عملتها؟ كأنًه هالشّي بيجرح ولّا أنا أوڤر؟”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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