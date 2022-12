مسعود أوزيل مبهور بما شاهده في قطر وهذا ما قاله

- Advertisement -

وطن – عبر نجم المنتخب الألماني السابق، ذي الأصول التركية “مسعود أوزيل” عن إعجابه بالتنظيم العظيم الذي أظهرته قطر في كأس العالم، وشكر القائمين على المونديال على حسن الضيافة التي حظي بها، خلال حضوره من أجل متابعة مباريات كأس العالم.

وشارك النجم السباق للمنتخب الألماني والذي حاز معه على بطولة كأس العالم البرازيل 2014، تغريدة عبر تويتر قال فيها: “سعيد بوجودي في قطر لحضور كأس العالم 2022، شكرا للضيافة الرائعة والتنظيم العظيم، أتمنى التوفيق لقطر في باقي البطولة”.

Great to be in Qatar for the #Worldcup2022. ⚽🏆 Thanks for the great hospitality & the perfect organization – it’s always a pleasure to be here. All the best to Qatar for the remaining tournament – insha'Allah we see us soon again. 🤲🏼🇹🇷🇶🇦 pic.twitter.com/bBU0PFwKvm

— Mesut Özil (@M10) December 1, 2022