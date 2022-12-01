مسعود أوزيل مبهور بما شاهده في قطر وهذا ما قاله

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وطن – عبر نجم المنتخب الألماني السابق، ذي الأصول التركية “مسعود أوزيل” عن إعجابه بالتنظيم العظيم الذي أظهرته قطر في كأس العالم، وشكر القائمين على المونديال على حسن الضيافة التي حظي بها، خلال حضوره من أجل متابعة مباريات كأس العالم.

مسعود أوزيل في قطر

وشارك النجم السباق للمنتخب الألماني والذي حاز معه على بطولة كأس العالم البرازيل 2014، تغريدة عبر تويتر قال فيها: “سعيد بوجودي في قطر لحضور كأس العالم 2022، شكرا للضيافة الرائعة والتنظيم العظيم، أتمنى التوفيق لقطر في باقي البطولة”.

Great to be in Qatar for the #Worldcup2022. ⚽🏆 Thanks for the great hospitality & the perfect organization – it’s always a pleasure to be here. All the best to Qatar for the remaining tournament – insha'Allah we see us soon again. 🤲🏼🇹🇷🇶🇦 pic.twitter.com/bBU0PFwKvm — Mesut Özil (@M10) December 1, 2022

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وظهر أوزيل من على أحد مدرجات ملاعب قطر، من أجل مشاهدة مباريات كأس العالم شأن ملايين الوافدين على الدولة منذ افتتاح المونديال.

واعتزل أوزيل اللعب الدولي، بعد اتهامات بالعنصرية وعدم الاحترام وجهها إلى الاتحاد الألماني لكرة القدم بعد الخروج المهين للمنتخب الألماني من رحلة الدفاع عن لقبه العالمي.

اللاعب الألماني المسلم "مسعود أوزيل" في قطر بدعوة من قطر.. الأشقاء في قطر يردون على منتخب الألوان بطرق ذكية جداً. pic.twitter.com/wljr4ZIPKd — الرادع التركي 🇹🇷 (@RD_turk) November 30, 2022

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حيث فشل لاعبو المنتخب في اجتياز دور المجموعات في مونديال 2018 بروسيا.

الاتحاد الألماني لكرة القدم مُتهم بالعنصرية في حق أوزيل

وقال لاعب خط الوسط، في ذلك الوقت، إنه تلقى رسائل كراهية وتهديدات، وحُمل مسؤولية الأداء المخيب للآمال للمنتخب الألماني في كأس العالم 2018 بروسيا.

وتعود حادثة العنصرية التي تعرض لها أوزيل في ألمانيا لتصدر النقاش العام ولكن هذه المرة في مدرجات ملاعب قطر.

حيث رفع عدد من المشجعين القطريين صورة مسعود أوزيل، خلال تواجدهم في مدارج ملعب البيت، قبل أيام، أين اقيمت مقابلة ألمانيا وإسبانيا.

وقام بعضهم بوضع يده على فمه، في إشارة للحركة التي قام بها لاعبو ألمانيا أمام اليابان لدعم المثلية الجنسية.

ونحن نشاهد إدعاء الألمان للحريات لنتذكر أنه هذا الرجل مسعود أوزيل خسر مكانه في المنتخب الألماني لأنه وقف بجانب قضية الأويغور المسلمين! pic.twitter.com/lcK6VpMB4L — نحو الحرية (@hureyaksa) November 24, 2022

حاول هؤلاء المشجعون من خلال رفع الصور، أن يُذكروا الألمان بما فعلوه مع مسعود أوزيل عندما تحدث عن الإيغور، وما تعرض له من عنصرية وعدم احترام، الأمر الذي وصل إلى حد منعه من تمثيل منتخب ألمانيا في انتهاك صارخ لحريته الشخصية.

صور اللاعب المسلم مسعود أوزيل الذي تعرض للظلم من قبل الاتحاد الألماني؛ لأنه تضامن مع المسلمين الإيغور.. حاضرة في مدرجات مباراة #اسبانيا_المانيا . pic.twitter.com/auYlsu3qYN — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 27, 2022

يُذكر إن مسعود أوزيل ولد في أكتوبر 1988 بمدينة “غيلزنغيرشن” الألمانية وهو من أصول تركية.

ويتمتع أوزيل بمهارات عالية تدفع البعض لتشبيهه بأسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان.

بدأ مسيرته الرياضية في مدينته “غيلزنغيرشن”، قبل أن ينتقل للعب في نادي شالكه.

وفي عام 2009 انتقل إلى منتخب ألمانيا للشباب وحصل معه على كأس الأمم الأوروبية.

ردة فعل اللاعب مسعود اوزيل في أحد المباريات عندما رمى عليه أحد المشجعين قطعة خبز ♥️ pic.twitter.com/IJjU6EGjt9 — Screen Mix (@ScreenMix) November 23, 2022

تألق أوزيل في عدة مباريات أبرزها نهائيات كأس العالم 2010، ثم تُوج مع منتخب ألمانيا بكأس العالم الذي نظمته البرازيل في 2014.