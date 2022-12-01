محمد صلاح يرتدي بدلة غريبة وسعرها يَعقِد لسان المصريين!

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وطن– أثارت بدلة لاعب المنتخب المصري ونجم نادي “ليفربول” الإنجليزي “محمد صلاح”، التي ارتداها ضمن إعلان جديد، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر محمد صلاح، يرتدي بدلة غريبة جداً، ضمن إعلان جديد لـ Adidas مع Gucci لصالح مجلة GQ.

براندات عالمية في إطلالة واحدة

حيث ارتدى اللاعب الدولي بدلة سلم، مزودة بطباعة شعار البراند “جوتشي”، و”أديدس” على الجيب العلوي، بصيحة الكاروهات.

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وكانت البدلة مزودة بخطوط من الجنب باللون الأبيض، ومن أسفل قميص باللون اللبني.

وارتدى صلاح ربطة عنق باللون البني، ونسّق معها حقيبة كبيرة من نفس البراند باللون البيج والبني.

وسخر العديد من الناشطين من البدلة، التي جمعت براندات عالمية، متسائلين عن سعرها.

سعر سيارة!

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وتبيّن أن سعر الجاكيت على موقع “جوتشي” 2500 يورو، أي ما يصل إلى ٣٠٢٢ دولاراً أمريكياً.

أما بالنسبة للبنطلون، فيصل سعره إلى 1600 يورو، نحو ما يقرب إلى 1935 دولاراً.

بينما وصل سعر ربطة العنق إلى 450 يورواً، أي ما يصل إلى 544 دولاراً.

والحقيبة وصل سعرها إلى 2500 يورو، أي ما يصل إلى ٣٠٢٢ دولاراً.

ويصل إجمالي سعر إطلالة محمد صلاح إلى 7360 دولاراً.

وعبّر المصريون عن صدمتهم بالسعر الذي قالوا، إنه يضاهي سعر سيارة مستعملة موديل 2014.

ساعة محمد صلاح

وسبق أن خطف صلاح الأنظار بساعته التي ارتداها خلال حفل غلوب سوكر 2022، الذى نظّمه مجلس دبي الرياضي قبل أسابيع، وأثارت اهتمام رواد مواقع التواصل بشكل كبير أيضاً.

واتضح لاحقاً أنّ محمد صلاح ارتدى ساعة فاخرة ماركة “Audemars Piguet“، وهي ساعة أوتوماتيكية 39 مم رفيعة للغاية.

كما أن العلبة التي تحتوي الساعة مصنوعةٌ من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا. ومزوّدة بإطار ثابت وميناء من الذهب الأصفر المدخن، وسوار من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا.

ويبلغ سعر ساعة -وفقاً لما هو متداوَل- 66500 دولار أمريكي. أي ما يقرب من 1,662,500 جنيه مصري، وهو ما أثار حالة من الدهشة بين متابعيه على السوشيال على ميديا.

وكان النجم المصري “محمد صلاح”، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، قد فاز بجائزة أفضل لاعب حول العالم بتصويت الجماهير المقدمة من “تيك توك”. خلال حفل جوائز “غلوب سوكر”، الذي أقيمت في دبي.

وتفوّق مهاجم “الفراعنة” على عدد من اللاعبين، وهم: الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبلجيكي تيبو كورتوا، ليحصد جائزة جديدة هذا العام.