الخميس, ديسمبر 1, 2022
الرئيسيةحياتنامحمد صلاح يرتدي بدلة غريبة وسعرها يَعقِد لسان المصريين!
حياتنا

محمد صلاح يرتدي بدلة غريبة وسعرها يَعقِد لسان المصريين!

ارتدى اللاعب الدولي بدلة مزودة بطباعة شعار البراند "جوتشي"و "أديدس"

كتب رفيف عبدالله
محمد صلاح يرتدي بدلة غريبة وسعرها يعقد لسان المصريين! watanserb.com
محمد صلاح
- Advertisement -

وطن– أثارت بدلة لاعب المنتخب المصري ونجم نادي “ليفربول” الإنجليزي “محمد صلاح”، التي ارتداها ضمن إعلان جديد، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر محمد صلاح، يرتدي بدلة غريبة جداً، ضمن إعلان جديد لـ Adidas مع Gucci لصالح مجلة GQ.

براندات عالمية في إطلالة واحدة

حيث ارتدى اللاعب الدولي بدلة سلم، مزودة بطباعة شعار البراند “جوتشي”، و”أديدس” على الجيب العلوي، بصيحة الكاروهات.

- Advertisement -

وكانت البدلة مزودة بخطوط من الجنب باللون الأبيض، ومن أسفل قميص باللون اللبني.

محمد صلاح يرتدي بدلة جوتشي وأديداس

وارتدى صلاح ربطة عنق باللون البني، ونسّق معها حقيبة كبيرة من نفس البراند باللون البيج والبني.

وسخر العديد من الناشطين من البدلة، التي جمعت براندات عالمية، متسائلين عن سعرها.

سعر سيارة!

- Advertisement -

وتبيّن أن سعر الجاكيت على موقع “جوتشي” 2500 يورو، أي ما يصل إلى ٣٠٢٢ دولاراً أمريكياً.

أما بالنسبة للبنطلون، فيصل سعره إلى 1600 يورو، نحو ما يقرب إلى 1935 دولاراً.

بينما وصل سعر ربطة العنق إلى 450 يورواً، أي ما يصل إلى 544 دولاراً.

محمد صلاح
نجم الفراعنة في الإعلان الجديد

والحقيبة وصل سعرها إلى 2500 يورو، أي ما يصل إلى ٣٠٢٢ دولاراً.

ويصل إجمالي سعر إطلالة محمد صلاح إلى 7360 دولاراً.

وعبّر المصريون عن صدمتهم بالسعر الذي قالوا، إنه يضاهي سعر سيارة مستعملة موديل 2014.

محمد صلاح
صورة متداولة بين النشطاء تكشف سعر إطلالة نجم ليفربول

ساعة محمد صلاح

وسبق أن خطف صلاح الأنظار بساعته التي ارتداها خلال حفل غلوب سوكر 2022، الذى نظّمه مجلس دبي الرياضي قبل أسابيع، وأثارت اهتمام رواد مواقع التواصل بشكل كبير أيضاً.

واتضح لاحقاً أنّ محمد صلاح ارتدى ساعة فاخرة ماركة “Audemars Piguet“، وهي ساعة أوتوماتيكية 39 مم رفيعة للغاية.

كما أن العلبة التي تحتوي الساعة مصنوعةٌ من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا. ومزوّدة بإطار ثابت وميناء من الذهب الأصفر المدخن، وسوار من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا.

ويبلغ سعر ساعة -وفقاً لما هو متداوَل- 66500 دولار أمريكي. أي ما يقرب من 1,662,500 جنيه مصري، وهو ما أثار حالة من الدهشة بين متابعيه على السوشيال على ميديا.

محمد صلاح
النجم الدولي خلال حفل غلوب سوكر 2022

وكان النجم المصري “محمد صلاح”، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، قد فاز بجائزة أفضل لاعب حول العالم بتصويت الجماهير المقدمة من “تيك توك”. خلال حفل جوائز “غلوب سوكر”، الذي أقيمت في دبي.

وتفوّق مهاجم “الفراعنة” على عدد من اللاعبين، وهم: الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كريم بنزيما والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبلجيكي تيبو كورتوا، ليحصد جائزة جديدة هذا العام.

شقيقة محمد صلاح تلفت الأنظار بملابس محتشمة في إنجلترا

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

محمد صلاح يحرج مضيفة في الكويت مدت يدها لتصافحه وانتقادات لـ”فخر العرب” (شاهد)

حياتنا

ساعة محمد صلاح في حفل “غلوب سوكر” وسعرها الصادم تشعل مواقع التواصل(شاهد)

مونديال قطر 2022

نجل أسطورة ليفربول جيرارد يلتقط صورة مع محمد صلاح (صور)

مونديال قطر 2022

صلاح ومبابي يتقاسمان الصدارة .. هدّافو دوري أبطال أوروبا 2022-2023

مونديال قطر 2022

تعرف على أبرز الهدافين العرب في تاريخ مونديال كأس العالم

الهدهد

كريم بنزيما ومحمد صلاح في موسم الرياض (شاهد)

حياتنا

شقيقة محمد صلاح تلفت الأنظار بملابس محتشمة في إنجلترا

مونديال قطر 2022

صلاح ومحرز في مونديال كأس العالم 2022 قطر

مونديال قطر 2022

سبب غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2022

مونديال قطر 2022

هدف صلاح يحسم كلاسيكو إنجلترا أمام مانشستر سيتي (فيديو)

حياتنا

ماجي صادق زوجة محمد صلاح تشعل “تويتر” بصورة مع زوجات وعشيقات لاعبي “ليفربول”

مونديال قطر 2022

صلاح يُنافس رونالدو ودي بروين على جائزة في الدوري الإنجليزي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تعليمات رئاسية جزائرية لوسائل الإعلام بتجاهل أداء المنتخب المغربي في مونديال قطر

مسافر عبر الزمن يتوقع الفائز بكأس العالم ويكشف سيناريو قاتلا لموقعة النهائي (شاهد)

7 أشياء أساسية يجب عليك امتلاكها في المنزل لتكون أكثر سعادة

ليونيل ميسي يضع ليفاندوفسكي في موقف لا يُحسد عليه (فيديو)

زوجة عادل إمام.. فيديو نادر يكشف تفاصيل مثيرة حول لقاءهما الأول! (شاهد)

نجل أسامة بن لادن .. معلومات صادمة يعترف بها لأول مرّة ومكان جثته (شاهد)

أنباء عن منع السلطات القطرية دخول المتصهين أمجد طه لأراضيها وترحيله لهذه الدولة!

عروس تطلب الشرطة لعريسها ليلة الزفاف بسبب “بوسة”!

إيلون ماسك يصدم متابعيه بصورة تؤكد امتلاكه سلاح الـ”فاجرا”..ماذا تعرف عنه؟!(شاهد)

مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر اليوم في مونديال قطر 2022

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC