لوكاكو ينهار ويفقد أعصابه.. كسر الزجاج وبكى في أحضان تيري هنري

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وطن – لم يتقبل مهاجم المنتخب البلجيكي “روميلو لوكاكو” الخسارة التي مُني بها، وزملاؤه عقب توديعهم نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، من دور المجموعات هذه المرة، وسط غضب وانفعال امتزجا بدموع الخسارة.

لوكاكو فقد أعصابه ويكسر الزجاج

وبعد الخسارة مباشرة، رصدت عدسات رواد مواقع التواصل، في استاد “أحمد بن علي” “لوكاكو” وهو يذرف دموع الهزيمة في أحضان الفرنسي تيري هنري مساعد روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي.

ردة فعل لوكاكو الغاضبة بعد نهاية المباراة 🤐 pic.twitter.com/LCTx38xcAW — عالم المونديال (@WC_Qatar22) December 1, 2022

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وتداول ناشطون مقطع فيديو للمهاجم البلجيكي وهو يضرب مقاعد البدلاء، في انفعال واضح على خروج غير متوقع للمنتخب البلجيكي من دور المجموعات.

"لوكاكو" يكسر الزجاج بعد خروج منتخبه من مونديال قطر.#كرواتيا_بلجيكا pic.twitter.com/Uc6Qksq7Ly — الخليج الجديد – ميديا (@NewKhalij) December 1, 2022

وتسببت هذه الخسارة بحسرة كبيرة بدت على الشياطين الحمر، لتُعلن هذه الخسارة المُذلة، على مايبدو، نهاية جيل من النجوم تألق في مونديال روسيا، في حين كانت قط شاهدا على خيباته.

تأهل كرواتيا وخسارة بلجيكيا

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وفي التفاصيل، فقد تأهلت كرواتيا إلى دور الـ 16 في كأس العالم لكرة القدم الذي تحتضنه قطر بعد تعادل سلبي بدون أهداف في مواجهة بلجيكا التي ودعت المسابقة الكروية مبكرا مساء الخميس، مستهل ديمسبر كانون الأول 2022.

وأهدر روميلو لوكاكو، أربع فرص ذهبية لكسر حالة الجمود التي سادت في المباراة.

🎥 فرص لوكاكو الضائعة في مباراة كرواتيا.. مستتتتتتتتتحيل فرص ما تضيع!😨😨😨 pic.twitter.com/1AQjTHgXTV — عز (@1Mmnb) December 1, 2022

ولم يسدد أي منتخب على المرمى في أول شوط، وأشركت بلجيكا المهاجم لوكاكو بعد الاستراحة، لكن كرواتيا كانت أخطر وأنقذ الحارس تيبو كورتوا محاولتين من مارسيلو بروزوفيتش ولوكا مودريتش.

وسدد لوكاكو كرة قوية في القائم من مدى قريب بعد مرور ساعة من اللعب وسط ضغط بلجيكي بحثا عن الهدف المطلوب للتأهل وتجنب الخروج.

🎙️أولي جونار سولشاير: "لا تقسوا على لوكاكو فهو لا يلعب في مركزه. إنه مُهاجم صندوق، يجب وضعه في صندوق ورميه في البحر." pic.twitter.com/PrEE1Zr0d0 — Man U Troll Football (@ManUtdComics) December 1, 2022

واحتاج أبناء روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب الذي يحتل المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والذي وصل إلى قبل النهائي قبل أربع سنوات، إلى الفوز على ملعب أحمد بن علي للحفاظ على آماله في تجاوز دور المجموعات.

لكن صمود كرواتيا العنيدة، لم يمكنهم من تجاوزها، مُحتلة المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف المغرب.

وأنهت كرواتيا، التي ستلعب في المباراة القادمة مع متصدر المجموعة الخامسة، مبارياتها بخمس نقاط بفارق نقطتين خلف المغرب الذي تغلب على كندا ليتصدر ترتيب المجموعة.

واحتلت بلجيكا المركز الثالث برصيد أربع نقاط بعد فوزها بواحدة فقط من مبارياتها الثلاث.