الجمعة, ديسمبر 2, 2022
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لحظة اشتباك الشهيد نعيم الزبيدي مع قوات الاحتلال.. لقطات من داخل المنزل المحاصر

عرين الأسود نعت الشهيد وتوعدت الاحتلال

كتب خالد السعدي
اشتباك الشهيد نعيم الزبيدي watanserb.com
اشتباك الشهيد نعيم الزبيدي مع قوات الاحتلال قبل عدة أسابيع
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وطن – أظهر مقطع فيديو، على موقع تويتر، لحظة اشتباك الشهيد الفلسطيني نعيم الزبيدي مع قوات الاحتلال قبل ارتقائه شهيدا.

ووثق الفيديو، جانبا من الاشتباك حيث ظهر فيه الشهيد الزبيدي وهو يُطلق النار بكثافة على قوات الاحتلال من داخل أحد المنازل المحاصرة.

شهيدان برصاص الاحتلال

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واستشهد فجر الخميس، قياديان ميدانيان من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، برصاص قوات الاحتلال في جنين.

والشهيدان هما القيادي الميداني المطارد نعيم جمال الزبيدي (30 عامًا)، وقائد كتيبة جنين محمد أيمن السعدي (26 عامًا)، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة.

اقتحام مخيم جنين

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منطقة مقبرة شهداء في أطراف المخيم وفتحت النار على مجموعة من المقاومين، في وقت كانت وحدات خاصة تسللت للمنطقة واحتلت عمارات ومنازل ونصبت فرق القناصة.

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تصدى المقاومون لتلك القوات وسط اشتباكات عنيفة أصيب خلالها الزبيدي بعدة أعيرة نارية.

ونقل الزبيدي إلى مستشفى ابن سينا حيث أعلن الأطباء استشهاده، كما أصيب شابان آخران أحدهما السعدي الذي أعلن لاحقًا استشهاده.

وشمل اقتحام قوات الاحتلال، الزج بأكثر من 40 آلية عسكرية لجنين ومخيمها، بعدما احتل عمارات وحولها لثكنات عسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين خلال عمليتها العسكرية هم: أمير السلوان، وسام الفايد، خالد عرعراوي، أحمد الصوص.

عرين الأسود تنعي الشهيدين

وكانت مجموعة “عرين الأسود” الفلسطينية المُقاومة، قد نعت في بيان لها مساء، الشهيدين نعيم الزبيدي ومحمد السعدي أبو أيمن الذين قضيا نحبهما، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما أشاد البيان بعمليات إطلاق النار التي نُفذت، تجاه تجمع من الجنود قرب نقطة جرزيم، وبالقرب من حاجز صرة.

وأشادت المجموعة، بشجاعة وبسالة الشهيدين الراحلين، مؤكدة أن استشهادهما هو في الواقع التحاق بركب من الشهداء الذين قضوا تحت رصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت: “نكشف لأبناء شعبنا أن الشهيدين القائدين نعيم الزبيدي ومحمد السعدي، كانا من أول من لبى نداء عرين الأسود في أكثر من معركة وتشهد لهم أزقة نابلس وبلدتها القديمة”.

وأضافت: “ها هم اليوم يصدقون الله ويصدقون رفاقهم الفاروق والوديع والعزيزي.. ويلتحقون بركب الشهداء”.

كما أعلنت المجموعة عن تنفيذ عمليات اشتباك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت: “تنوه مجموعة عرين الأسود إلى أن مقاتليها صباح، يوم الأربعاء في تمام الساعة 05.45، نفذوا عملية إطلاق نار تجاه نقطة جرزيم الاحتلالية”.

وأضافت: “نفذ أسود العرين عملية إطلاق نار مركزة تجاه تجمع من الجنود قرب حاجز صرة الاحتلالي في تمام الساعة 07.00 من صباح الخميس وانسحب جند العرين بسلام”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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