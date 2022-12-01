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مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب البرتغال ضد كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 قطر

الجولة الختامية من منافسات كأس العالم 2022 قطر لدور المجموعات

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب البرتغال اليوم watanserb.com
تشكيلة منتخب البرتغال اليوم
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وطن- يلتقي منتخب البرتغال أمام نظيره كوريا الجنوبية، الجمعة، مع ختام منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستقام مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية، على ملعب (استاد المدينة التعليمية)، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مباراة البرتغال ضد كوريا الجنوبية

فيما ستكون المواجهة الأوروبية الآسيوية بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت دول تونس والمغرب والجزائر، فستكون في تمام الساعة الرابعة عصراً.

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كما وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة السابعة مساءً، لنقل أحداث اللقاء المثير والقوي بين كلا المنتخبين.

معلق مباراة البرتغال والسعودية

ومن المقرر أن يعلق على مجريات المباراة بين كلا المنتخبين، على مجموعة شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق العماني عامر الخوذيري.

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كما وستنقل كذلك على قنوات (الكأس)، المالك لحقوق بث مباريات كأس العالم 2022 قطر.

تشكيلة منتخب البرتغال ضد كوريا الجنوبية

وسيدخل المدرب البرتغالي المخضرم فرناندو سانتوس، المباراة القوية أمام كوريا الجنوبية، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: دياغو كوستا.

دفاع البرتغال (الملاحون): بيبي (أنطونيو سيلفا)، نونو مينديز، جواو كانسيلو، روبن دياز (دياس).

خط الوسط: برناردو سيلفا، برونو فيرنانديز، ويليام كارفيلو، روبن نيفيس.

مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس (رافائيل لياو).

ترتيب منتخب البرتغال وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 قطر

ويتواجد منتخب البرتغال المتأهل إلى الدور ال16، في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 6 نقاط.

كما وآتى المنتخب المنافس كوريا الجنوبية في ثالث جدول ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صفحة منتخب البرتغال
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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