تشكيلة منتخب البرتغال ضد كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 قطر

وطن- يلتقي منتخب البرتغال أمام نظيره كوريا الجنوبية، الجمعة، مع ختام منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.
وستقام مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية، على ملعب (استاد المدينة التعليمية)، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.
توقيت مباراة البرتغال ضد كوريا الجنوبية
فيما ستكون المواجهة الأوروبية الآسيوية بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت دول تونس والمغرب والجزائر، فستكون في تمام الساعة الرابعة عصراً.
𝗦𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦. 🫂🇵🇹 #VesteABandeira
𝗔𝗹𝘄𝗮𝘆𝘀 𝗧𝗢𝗚𝗘𝗧𝗛𝗘𝗥. 🫂🇵🇹 #WearTheFlag pic.twitter.com/bDG8xAGk2e
— Portugal (@selecaoportugal) November 30, 2022
كما وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة السابعة مساءً، لنقل أحداث اللقاء المثير والقوي بين كلا المنتخبين.
معلق مباراة البرتغال والسعودية
ومن المقرر أن يعلق على مجريات المباراة بين كلا المنتخبين، على مجموعة شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق العماني عامر الخوذيري.
De 👀 postos no próximo jogo 🇰🇷✖🇵🇹! 💪 #VesteABandeira
All 👀 on 🇰🇷✖🇵🇹! 💪 #WearTheFlag pic.twitter.com/Gm6bkNQ7sh
— Portugal (@selecaoportugal) November 29, 2022
كما وستنقل كذلك على قنوات (الكأس)، المالك لحقوق بث مباريات كأس العالم 2022 قطر.
تشكيلة منتخب البرتغال ضد كوريا الجنوبية
وسيدخل المدرب البرتغالي المخضرم فرناندو سانتوس، المباراة القوية أمام كوريا الجنوبية، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:
حراسة المرمى: دياغو كوستا.
دفاع البرتغال (الملاحون): بيبي (أنطونيو سيلفا)، نونو مينديز، جواو كانسيلو، روبن دياز (دياس).
* Knock, knock! *
Who's there?
It's Portugal qualifying to the Round of 16. 😏🇵🇹#FIFAWorldCup #VesteABandeira #WearTheFlag pic.twitter.com/LKxyqZQGt7
— Portugal (@selecaoportugal) November 28, 2022
خط الوسط: برناردو سيلفا، برونو فيرنانديز، ويليام كارفيلو، روبن نيفيس.
مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، جواو فيليكس (رافائيل لياو).
ترتيب منتخب البرتغال وكوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 قطر
ويتواجد منتخب البرتغال المتأهل إلى الدور ال16، في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 6 نقاط.
🔝 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜𝙨 𝙬𝙚 𝙡𝙤𝙫𝙚 𝙩𝙤 𝙨𝙚𝙚. 😌📈 #VesteABandeira
🔝 𝙘𝙤𝙞𝙨𝙖𝙨 𝙦𝙪𝙚 𝙖𝙙𝙤𝙧𝙖𝙢𝙤𝙨 𝙫𝙚𝙧. 😌📈 #WearTheFlag pic.twitter.com/nFSbQoKS4x
— Portugal (@selecaoportugal) November 28, 2022
كما وآتى المنتخب المنافس كوريا الجنوبية في ثالث جدول ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة حتى يومنا هذا.