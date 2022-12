تشكيلة منتخب البرتغال ضد كوريا الجنوبية في كأس العالم 2022 قطر

- Advertisement -

وطن- يلتقي منتخب البرتغال أمام نظيره كوريا الجنوبية، الجمعة، مع ختام منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستقام مباراة البرتغال وكوريا الجنوبية، على ملعب (استاد المدينة التعليمية)، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

فيما ستكون المواجهة الأوروبية الآسيوية بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت دول تونس والمغرب والجزائر، فستكون في تمام الساعة الرابعة عصراً.

- Advertisement -

كما وبتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة السابعة مساءً، لنقل أحداث اللقاء المثير والقوي بين كلا المنتخبين.

ومن المقرر أن يعلق على مجريات المباراة بين كلا المنتخبين، على مجموعة شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق العماني عامر الخوذيري.

- Advertisement -

كما وستنقل كذلك على قنوات (الكأس)، المالك لحقوق بث مباريات كأس العالم 2022 قطر.

وسيدخل المدرب البرتغالي المخضرم فرناندو سانتوس، المباراة القوية أمام كوريا الجنوبية، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: دياغو كوستا.

دفاع البرتغال (الملاحون): بيبي (أنطونيو سيلفا)، نونو مينديز، جواو كانسيلو، روبن دياز (دياس).

* Knock, knock! *

Who's there?

It's Portugal qualifying to the Round of 16. 😏🇵🇹#FIFAWorldCup #VesteABandeira #WearTheFlag pic.twitter.com/LKxyqZQGt7

— Portugal (@selecaoportugal) November 28, 2022