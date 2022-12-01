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مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب البرازيل ضد الكاميرون في كأس العالم قطر 2022

البرازيل أمام مواجهة قوية أمام الكاميرون في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب البرازيل اليوم watanserb.com
تشكيلة منتخب البرازيل اليوم
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وطن- يستعد منتخب البرازيل للمواجهة القوية المرتقبة مع استمرار غياب نيمار جونيور، الجمعة، أمام نظيره الكاميرون، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وتشهد تشكيلة السيليساو غياب صاحب البصمة التكتيكية نيمار جونيور، استعداداً للمواجهة أمام أسود الكاميرون في ختام منافسات دور المجموعات.

تشكيلة منتخب البرازيل ضد الكاميرون

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرازيلي المخضرم تيتي، أمام منافسه الكاميرون، بتشكيلة أساسية في منافسات كأس العالم قطر 2022، كما يلي:

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حراسة المرمى: أليسون بيكر، إيديرسون.

دفاع السيليساو: أليكس ساندرو، تياغو سيلفا، ماركينهوس، إيدير ميليتاو (أليكس تيليس).

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خط الوسط: كاسيميرو، لوكاس باكيتا (أنتوني)، فريدريكو سانتوس (غابرييل غوس).

مركز الهجوم: رودريغو غوس (رافينيا دياز)، فينيسيوس جونيور، ريتشارليسون.

كما وسيعلق على أحداث مباراة البرازيل والكاميرون، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي، إلى جانب بث ذات المباراة على قنوات (الكأس).

توقيت مباراة البرازيل ضد الكاميرون

وستقام المباراة بين البرازيل والكاميرون، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي، الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت قطر السعودية.

بينما ستكون بتوقيت مصر والقدس الشريف، عند الساعة التاسعة مساءً، فيما ستكون بتوقيت دول تونس والجزائر والمغرب، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

كما وبتوقيت الإمارات العربية المتحدة وعمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

وكان منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، قد حسم تأهله إلى الدور ال16، من منافسات الجولة الثانية الماضية من دور الجموعات، عقب تحقيق الفوز على سويسرا وصربيا.

بينما أسود الكاميرون أمام فرصة ضيئلة من أجل التأهل إلى الدور القادم، والمتمثل في تحقيق الفوز على البرازيل، وهذه المهمة ربما تكون صعبة، إلا أن لا مستحيل في عالم كرة القدم.

ترتيب منتخب البرازيل والكاميرون

ويعتلي البرازيل (السيليساو)، جدول ترتيب المجموعة السابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، برصيد 6 نقاط.

ويتواجد الكاميرون (الأسود غير المروضة)، في ثالث الترتيب بنقطة وحيدة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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