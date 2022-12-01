تشكيلة منتخب البرازيل ضد الكاميرون في كأس العالم قطر 2022

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وطن- يستعد منتخب البرازيل للمواجهة القوية المرتقبة مع استمرار غياب نيمار جونيور، الجمعة، أمام نظيره الكاميرون، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وتشهد تشكيلة السيليساو غياب صاحب البصمة التكتيكية نيمار جونيور، استعداداً للمواجهة أمام أسود الكاميرون في ختام منافسات دور المجموعات.

تشكيلة منتخب البرازيل ضد الكاميرون

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرازيلي المخضرم تيتي، أمام منافسه الكاميرون، بتشكيلة أساسية في منافسات كأس العالم قطر 2022، كما يلي:

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حراسة المرمى: أليسون بيكر، إيديرسون.

دفاع السيليساو: أليكس ساندرو، تياغو سيلفا، ماركينهوس، إيدير ميليتاو (أليكس تيليس).

Próxima batalha: Camarões! 💪 A terça-feira foi de trabalho para a Seleção Brasileira. O foco total é na liderança do Grupo G. Na sexta-feira (5), a Canarinho enfrenta Camarões, às 16h (de Brasília). #VemJogarJunto em busca de mais uma vitória! 🙏💛 pic.twitter.com/gCrBPavGxo — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 29, 2022

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خط الوسط: كاسيميرو، لوكاس باكيتا (أنتوني)، فريدريكو سانتوس (غابرييل غوس).

مركز الهجوم: رودريغو غوس (رافينيا دياز)، فينيسيوس جونيور، ريتشارليسون.

كما وسيعلق على أحداث مباراة البرازيل والكاميرون، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي، إلى جانب بث ذات المباراة على قنوات (الكأس).

Estreia inesquecível! 🤩 A vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia, na última quinta-feira (24), teve um gosto especial para os influenciadores da #NossaSeleça. Será que a galera tava animada? 😂 Vamos juntos por mais! 🇧🇷💛 pic.twitter.com/yZbBRnu4xy — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 29, 2022

توقيت مباراة البرازيل ضد الكاميرون

وستقام المباراة بين البرازيل والكاميرون، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي، الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت قطر السعودية.

بينما ستكون بتوقيت مصر والقدس الشريف، عند الساعة التاسعة مساءً، فيما ستكون بتوقيت دول تونس والجزائر والمغرب، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

كما وبتوقيت الإمارات العربية المتحدة وعمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

وكان منتخب البرازيل (راقصو السامبا)، قد حسم تأهله إلى الدور ال16، من منافسات الجولة الثانية الماضية من دور الجموعات، عقب تحقيق الفوز على سويسرا وصربيا.

الأجواء رائعة في تدريبات البرازيل قبل مواجهة الكاميرون راقصو السامبا ضمنوا التأهل لدور الـ16 ينتظرون فقط عودة نيمار 🇧🇷#المونديال_مع_جول | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qtQ9HMVl03 — GOAL Arabia (@GoalAR) November 30, 2022

بينما أسود الكاميرون أمام فرصة ضيئلة من أجل التأهل إلى الدور القادم، والمتمثل في تحقيق الفوز على البرازيل، وهذه المهمة ربما تكون صعبة، إلا أن لا مستحيل في عالم كرة القدم.

ترتيب منتخب البرازيل والكاميرون

ويعتلي البرازيل (السيليساو)، جدول ترتيب المجموعة السابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، برصيد 6 نقاط.

ويتواجد الكاميرون (الأسود غير المروضة)، في ثالث الترتيب بنقطة وحيدة.