الجمعة, ديسمبر 2, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد أستراليا في دور ال16 كأس العالم 2022
مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد أستراليا في دور ال16 كأس العالم 2022

الأرجنتين أمام أستراليا في منافسات الدور ال16 كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب الأرجنتين اليوم watanserb.com
تشكيلة منتخب الأرجنتين اليوم
- Advertisement -

وطن- يلتقي منتخب الأرجنتين مواجهة على الورق في المتناول أمام أستراليا، ولكن عالم المستديرة يحمل في طياته المفاجآت، السبت، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الأرجنتين وأستراليا، على ملعب ( استاد أحمد بن علي) المونديالي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

توقيت مباراة الأرجنتين ضد أستراليا

وبتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- Advertisement -

فيما ستكون بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وعمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

معلق مباراة الأرجنتين ضد أستراليا

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة الأرجنتين وأستراليا، على مجموعة قنوات (بين سبورت)، وفق جدول المعلقين، المعلق الجزائري حفيظ دراجي أو التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد أستراليا

- Advertisement -

وسيلعب المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، المباراة أمام نظيره أستراليا، في منافسات دور ال16 كأس العالم، كما يلي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، خيرونيمو رولي.

دفاع راقصو التانغو: ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، نيكولاس تاليافيكو (غونسالو مونتييل).

خط الوسط: رودريغو دي بول، أليكسيس ماك ليستر، آنخل دي ماريا.

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، خوليان ألفاريز (ديبالا).

وكان منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، قد حقق الفوز النظيف على بولندا بهدفين نظيفين دون رد، وتصدر مجموعته الثالثة، مع ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وتلقى راقصو التانغو للخسارة التاريخية وكسر سلسلة انتصاراته ال36 بدون أي هزيمة، أمام المنتخب السعودي (الأخضر)، بهدفين مقابل هدف، الذي ودع البطولة بعد الهزيمة أمام المكسيك بذات النتيجة مع ختام منافسات المجموعة.

المصدروطن + صفحة منتخب الأرجنتين + صفحة منتخب أستراليا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

شيخة قطرية تُعلق على خروج منتخب ألمانيا من المونديال بكلمةٍ واحدة!

الهدهد

فرحة والدة سفيان بوفال وعناق حار عقب الفوز التاريخي (فيديو)

مونديال قطر 2022

هكذا احتفل نجوم المنتخب المغربي بعد تأهلهم إلى الدور ال16 (صور)

مونديال قطر 2022

بالصدارة تفعلها .. المغرب تتأهل إلى الدور ال16 في مونديال كأس العالم 2022 (شاهد)

مونديال قطر 2022

باع مجوهراتها من أجل حضور كأس العالم 2022.. مشجع عربي يعتذر لوالدته (فيديو)

مونديال قطر 2022

مباراة إسبانيا واليابان مباشر يلا شوت اليوم في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

ليونيل ميسي يضع ليفاندوفسكي في موقف لا يُحسد عليه (فيديو)

مونديال قطر 2022

الأرجنتين وبولندا إلى الدور ال16 على حساب السعودية والمكسيك (شاهد)

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة الأرجنتين وبولندا مباشر كورة لايف اليوم

مونديال قطر 2022

“ستيفاني فرابارت” .. أول حكمة في تاريخ مونديال كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

بث مباشر السعودية والمكسيك اليوم يلا شوت بجودة عالية

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب إسبانيا كأس العالم 2022 أمام اليابان

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رئيسة وزراء كرواتيا تجذب الأنظار بالكوفية الفلسطينية.. ماذا لو كان ابن زايد في المونديال؟

محللو المجلس يسخرون من منتخب ألمانيا بعد الخروج المذل من المونديال

شيخة قطرية تُعلق على خروج منتخب ألمانيا من المونديال بكلمةٍ واحدة!

لحظة اشتباك الشهيد نعيم الزبيدي مع قوات الاحتلال.. لقطات من داخل المنزل المحاصر

تونس: حيوان غريب يظهر في مدرسة إعدادية ويثير فزعا

مواجهات دور ال16 كأس العالم النارية والتوقيت

هكذا كانت ردة فعل أمير قطر وأسرته بعد فوز المغرب.. فيديو

التايمز: بعد حظر الخمور.. مشجعات يشعرن بأمان في قطر أكثر من المنزل

مُونديال الجنون .. اليابان تكوي إسبانيا وتطيح بمكاكين ألمانيا خارج البطولة (شاهد)

قطر جعلته “مونديال فلسطين”.. المغاربة يهزون الدوحة في صوت واحد

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC