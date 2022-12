تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد أستراليا في دور ال16 كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- يلتقي منتخب الأرجنتين مواجهة على الورق في المتناول أمام أستراليا، ولكن عالم المستديرة يحمل في طياته المفاجآت، السبت، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الأرجنتين وأستراليا، على ملعب ( استاد أحمد بن علي) المونديالي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

وبتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وعمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة الأرجنتين وأستراليا، على مجموعة قنوات (بين سبورت)، وفق جدول المعلقين، المعلق الجزائري حفيظ دراجي أو التونسي عصام الشوالي.

وسيلعب المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، المباراة أمام نظيره أستراليا، في منافسات دور ال16 كأس العالم، كما يلي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز، خيرونيمو رولي.

دفاع راقصو التانغو: ليساندرو مارتينيز، ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، نيكولاس تاليافيكو (غونسالو مونتييل).

خط الوسط: رودريغو دي بول، أليكسيس ماك ليستر، آنخل دي ماريا.

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، خوليان ألفاريز (ديبالا).

وكان منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، قد حقق الفوز النظيف على بولندا بهدفين نظيفين دون رد، وتصدر مجموعته الثالثة، مع ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وتلقى راقصو التانغو للخسارة التاريخية وكسر سلسلة انتصاراته ال36 بدون أي هزيمة، أمام المنتخب السعودي (الأخضر)، بهدفين مقابل هدف، الذي ودع البطولة بعد الهزيمة أمام المكسيك بذات النتيجة مع ختام منافسات المجموعة.

It's been largely one-sided but we're out to create history against the might of Argentina in the Round of 16 💪

🇦🇷 v 🇦🇺 4.12.22, 6am AEDT

📺💻📱: SBS, SBS On Demand#Socceroos #GiveIt100 #FIFAWorldCup

— Socceroos (@Socceroos) December 2, 2022