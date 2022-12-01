الخميس, ديسمبر 1, 2022
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مونديال قطر 2022

باع مجوهراتها من أجل حضور كأس العالم 2022.. مشجع عربي يعتذر لوالدته (فيديو)

مشجع عربي يعتذر لوالدته بعد تسببه ببيع مجوهراتها من أجل حضور كأس العالم 2022 في قطر

كتب فارس أبو شيحة
مشجع عربي يعتذر لوالدته بعد بيع مجوهراتها من أجل حضور كأس العالم 2022 watanserb.com
مشجع عربي يعتذر لوالدته بعد بيع مجوهراتها من أجل حضور كأس العالم 2022
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وطن- حمل مشجع عربي لافتة في أحد شوارع العاصمة القطرية (الدوحة)، اعتذر من خلالها لوالدته عن بيع مجوهراتها، من أجل الذهاب إلى دولة قطر، لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 بنسختها ال22 العربية.

ونشرت قنوات (الكأس) القطرية، مقطع فيديو لمشجع عربي يحمل يافطة في أحد شوارع دولة قطر، يعتذر من خلالها باللغة العربية والإنجليزية لوالده التي تسبب في بيع مجوهراتها من أجل مشاهدة مباريات كأس العالم 2022، التي تستضيفها دولة قطر.

مشجع عربي يبيع مجوهرات والدته من أجل كأس العالم 2022

ودون المشجع العربي (عراقي الجنسية) المتواجد في دولة قطر، لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022 قطر، في سوق واقف، ” أمي الغالية، أنا آسف .. حينما أعود سأشرح لكي لماذا بعت مجوهراتك. إنه كأس العالم”.

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كما ودفعت تلك اللافتة إلى سؤال مراسل قنوات (الكأس) للمشجع العربي عن سبب ذلك، ليرد عليه: ” في البداية أشكر دولة قطر على الاستضافة البطولة الرائعة.. والوالدة إن شاء الله مسامحة، كما وسأعوضها بعد عودتي لها”.

فيما انتقد العديد من النشطاء المشجع العربي الذي حمل تلك اللافتة، معتبرين ذلك نوع من التسول وكسب تعاطف السياح المتواجدين في العاصمة القطرية (الدوحة) معه.

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مونديال كأس العالم 2022 قطر

وانطلقت مراسم نسخة مونديال كأس العالم 2022، التي انطلقت الأحد، في ال20 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على أرض ملعب (استاد البيت) بإطلالة مميزة ورائعة لفت أنظار الجميع في كافة دول العالم.

كما وتستمر فعاليات البطولة العالمية بنسختها العربية ال22. على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول القادم، على ملعب (استاد لوسيل).

المصدروطن + قنوات الكأس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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