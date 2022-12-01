الخميس, ديسمبر 1, 2022
الرئيسيةحياتناأين القطة في هذه الصورة؟!.. الأذكياء فقط سيجدون مكانها في أقل من...
حياتنا

أين القطة في هذه الصورة؟!.. الأذكياء فقط سيجدون مكانها في أقل من 13 ثانية

الأوهام البصرية تساعد في تحسين مهارات الملاحظة وكذلك التركيز

كتب ايمان الباجي
أين القطة في هذه الصورة؟!.. الأذكياء فقط سيجدون مكانها في أقل من 13 ثانية watanserb.com
أين القطة في هذه الصورة؟!
- Advertisement -

وطنفي الصورة الوهمية البصرية، التي اخترناها اليوم، نقلاً عن موقع Jagran Josh تختبئ قطة بين مجموعة من الحمام على مرأى من الجميع.

وإذا تمكنت من العثور على مكانها في أقل من 13 ثانية، فأنت من بين 5٪ من الأشخاص اللذين لديهم مهارات عالية في الملاحظة.

تُعرف الأوهام البصرية بأنها صور تخدع العقل والبصر. وهناك أنواع عديدة من الأوهام البصرية مثل الأوهام الجسدية والفسيولوجية والمعرفية.

- Advertisement -

كما تشير الدراسات إلى أن الخدع البصرية تحسن من تركيزك ومهاراتك في الملاحظة.

هل أنت مستعد لتعزيز مهاراتك في الملاحظة؟ جرب معنا هذا التحدي السريع الآن!

Jagranjosh

- Advertisement -

تُظهر الصورة أعلاه سرب من الحمام بألوان مختلفة.

التحدي بالنسبة لك هو العثور على القطة في أقل من 13 ثانية لإكمال اختبار الوهم البصري بنجاح.

هذه الصورة الوهمية البصرية هي مجرد طريقة ممتعة أخرى لاختبار معدل ذكائك. ومع ذلك، فإن إجراء اختبار معدل الذكاء الفعلي هو طريقة جيدة لمعرفة مستوى ذكائك.

وتعد اختبارات معدل الذكاء التي تم إنشاؤها مهنيًا هي الوسيلة المثالية لتحديد معدل الذكاء الخاص بك إذا كنت حقًا بحاجة إلى فهم مستويات معدل الذكاء الفعلية لديك.

هل وجدت القطة؟

إذا نظرت بعناية إلى الصورة، يمكنك أن ترى أن هناك الكثير من الحمام بألوان مختلفة مثل الرمادي الداكن والأبيض الفاتح والكريم والأبيض.

يعد هذا اختبارًا جيدًا لمهاراتك في الملاحظة وسيتمكن الأفراد ذوو مهارات الملاحظة الجيدة من العثور على القطة في أقل من 13 ثانية.

هل لاحظتها أم لا؟

الوقت ينفد، ومن الأفضل أن تسرع.

هل تحتاج إلى مساعدة؟

القطة ليست على الجانب الأيسر من الصورة.

الآن إلى الحل..

أولئك الذين كشفوا مكان القطة هم من بين 5٪ من الأشخاص الذين أكملوا التحدي خلال الوقت المحدد.

توجد القطة على الجانب الأيمن من الصورة، حيث تم تمييزها باللون الأحمر.
المصدرموقع jagranjosh، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

وهم بصري يكشف مهارات الملاحظة لديك..هل يمكنك إيجاد الطائر في أقل من 7 ثوان؟

حياتنا

اختبار الذكاء..هل يمكنك اكتشاف مكان التمساح في أقل من 15 ثانية فقط؟

حياتنا

وهم بصري عجّز كثيرين .. لديك عيون صقر إذا اكتشفت الإبرة في كومة القش في 9 ثوانٍ

حياتنا

وهم بصري يدلّ على ذكائك .. معك 9 ثوانٍ لتكتشف أين حبة الأفوكادو الغريبة!

حياتنا

وهم بصري: اعثر على أبو بريص في 9 ثوانٍ

حياتنا

هل أنت دقيق الملاحظة؟ اكتشف الغزال بدون قرون في غضون 7 ثوان فقط!

حياتنا

اختبار ذكاء يكشف العباقرة .. ما هو الوقت الذي يجب أن تظهر فيه آخر ساعة؟

حياتنا

أين الملكة؟..فقط العبقري يمكن أن يعثر عليها في 11 ثانية فقط!

حياتنا

اختبار الذكاء .. هل يمكنك عد أفراد الأسرة المختلفين في الصورة خلال 3 ثوان؟

حياتنا

تحدي لشديدي الملاحظة .. هل يمكنك اكتشاف ضفدع في هذا الوهم البصري خلال 17 ثانية؟

حياتنا

وهم بصري.. أين التاج؟ إذا عثرت عليه خلال 13 ثانية فأنت ذكي للغاية!

حياتنا

وهم بصري يكشف مهارات الملاحظة لديك .. أين علبة الصودا في الغابة!؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تعليمات رئاسية جزائرية لوسائل الإعلام بتجاهل أداء المنتخب المغربي في مونديال قطر

مسافر عبر الزمن يتوقع الفائز بكأس العالم ويكشف سيناريو قاتلا لموقعة النهائي (شاهد)

7 أشياء أساسية يجب عليك امتلاكها في المنزل لتكون أكثر سعادة

ليونيل ميسي يضع ليفاندوفسكي في موقف لا يُحسد عليه (فيديو)

زوجة عادل إمام.. فيديو نادر يكشف تفاصيل مثيرة حول لقاءهما الأول! (شاهد)

نجل أسامة بن لادن .. معلومات صادمة يعترف بها لأول مرّة ومكان جثته (شاهد)

أنباء عن منع السلطات القطرية دخول المتصهين أمجد طه لأراضيها وترحيله لهذه الدولة!

عروس تطلب الشرطة لعريسها ليلة الزفاف بسبب “بوسة”!

إيلون ماسك يصدم متابعيه بصورة تؤكد امتلاكه سلاح الـ”فاجرا”..ماذا تعرف عنه؟!(شاهد)

مشاهدة مباراة المغرب وكندا بث مباشر اليوم في مونديال قطر 2022

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC