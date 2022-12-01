أحلام الشامسي ترد بغضب على تغريدة صادمة للمنشد الكويتي مشاري العفاسي(شاهد)

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وطن- أثار الداعية والقاريء الكويتي الشهير مشاري راشد العفاسي موجة غضب ضده عقب تغريدة مثيرة له عبر فيها عن أمنياته بفوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم.

وعقب هزيمة المنتخب السعودي من قبل المنتخب المكسيكي ومغادرته البطولة، نشر “العفاسي” عبر حسابه في “تويتر” صورة للاعب المنتخب الأرجنتيني ونجم نادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، معلقا عليها بالقول:” الآن وبعد خروج الصقور .. كل الأمنيات لهذا الأسطورة اللي فزنا عليه بأن يحمل كأس العالم .. يستاهل”.

الآن وبعد خروج الصقور .. كل الأمنيات لهذا الأسطورة اللي فزنا عليه بأن يحمل كأس العالم .. يستاهل pic.twitter.com/wJ0MHFFEud — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) November 30, 2022

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التغريدة الصادمة أثارت غضب المغردين لكون “العفاسي” يدعم من سبق أن زار دولة الاحتلال وعبر عن دعمها لها بزيارة حائط البراق، والمعروف لدى اليهود بحائط المبكى.

طحت من عيني ما لقيت الا تدعم ذا pic.twitter.com/g8M2NINy2V — عبدالعزيز الرشيدي (@A5577480052) November 30, 2022

رد غاضب من الفنانة أحلام الشامسي

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ومع اتساق غالبية الردود الغاضبة في هذا الإطار، إلا أن الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي، عبرت عن غضبها من تغريدة “العفاسي” لسبب آخر.

الفنانة “أحلام” علقت على تغريدة “العفاسي” بغضب، قائلة:” لا ان شاء الله ما يفوز بحولٍ من الله وقوته سبحانه من يقول كن فيكون آمين يارب”.

لا ان شاء الله مايفوز بحولٍ من الله وقوته سبحانه من يقول كن فيكون #آمين #يارب https://t.co/fCBErnPmWb — A H L A M ~ ♥️ AAA ♥️ (@AhlamAlShamsi) November 30, 2022

وفي ردها على أحد المغردين الذي اتهمها بشخصنة الأمور مع الشيخ “العفاسي” ردت نشر صور للاعب المنتخب السعودي ياسر الشهراني الذي تعرض لإصابة شديدة بع اصطدامه بحارس المرمى السعودي “العويس” خلال مبارة الأرجنتين، وعلقت بالقول:”طبعاً اشخصنها شكلكم نسيتوا ضربوهم عمداً هذيلا عيالنا لا لفوزهم يارب انتهى السعودية”.

وبررت “أحلام” عرضها لصور “الشهراني” في ردها على أحدهم، قائلة:” من العصبيه وانا اختك”.

من العصبيه وانا اختك 😂😂 — A H L A M ~ ♥️ AAA ♥️ (@AhlamAlShamsi) December 1, 2022

كما ردت “أحلام” على من اتهمها بكره “العفاسي” بالقول:” ما أكرهه بالعكس بس عند السعودية كل شي خط احمر”.

ما اكرهه بالعكس بس عند السعوديه كل شي خط احمر 🇸🇦💚 https://t.co/iyxV0SQGLH — A H L A M ~ ♥️ AAA ♥️ (@AhlamAlShamsi) December 1, 2022

المنتخب السعودي يودع كأس العالم

وكان المنتخب السعودي قد ودع مساء، الأربعاء، بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة في دولة قطر، إثر خسارته أمام المكسيك 2-1 على ملعب لوسيل، في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للمجموعة الثالثة التي صعد منها منتخبا الأرجنتين وبولندا.

وتوقف رصيد “الأخضر” السعودي عند 3 نقاط احتل بها المركز الأخير في المجموعة، مقابل 6 نقاط للمنتخب الأرجنتيني الذي فاز على نظيره البولندي 2-0 وصعدا معا، حيث يملك الأخير 4 نقاط، وهو نفس رصيد المكسيك، لكن فارق الأهداف حسم البطاقة الثانية.

إصابة ياسر الشهراني

وكان لاعب المنتخب السعودي، ياسر الشهراني، قد تعرض لإصابة قوية في الوجه، بعد اصطدامه مع حارس المرمى محمد العويس، في كرة مشتركة خلال مباراة الأرجنتين التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وخضع الشهراني حتى الآن إلى عمليتين أخرها كان في عظم الوجه أجراها في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض.