الخميس, ديسمبر 1, 2022
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الهدهد

أحلام الشامسي ترد بغضب على تغريدة صادمة للمنشد الكويتي مشاري العفاسي(شاهد)

العفاسي عبر عن دعمه للمنتخب الأرجنتيني

كتب سالم حنفي
أحلام الشامسي و مشاري العفاسي watanserb.com
أحلام الشامسي و مشاري العفاسي
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وطن- أثار الداعية والقاريء الكويتي الشهير مشاري راشد العفاسي موجة غضب ضده عقب تغريدة مثيرة له عبر فيها عن أمنياته بفوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم.

وعقب هزيمة المنتخب السعودي من قبل المنتخب المكسيكي ومغادرته البطولة، نشر “العفاسي” عبر حسابه في “تويتر” صورة للاعب المنتخب الأرجنتيني ونجم نادي باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، معلقا عليها بالقول:” الآن وبعد خروج الصقور .. كل الأمنيات لهذا الأسطورة اللي فزنا عليه بأن يحمل كأس العالم .. يستاهل”.

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التغريدة الصادمة أثارت غضب المغردين لكون “العفاسي” يدعم من سبق أن زار دولة الاحتلال وعبر عن دعمها لها بزيارة حائط البراق، والمعروف لدى اليهود بحائط المبكى.

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رد غاضب من الفنانة أحلام الشامسي

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ومع اتساق غالبية الردود الغاضبة في هذا الإطار، إلا أن الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي، عبرت عن غضبها من تغريدة “العفاسي” لسبب آخر.

الفنانة “أحلام” علقت على تغريدة “العفاسي” بغضب، قائلة:” لا ان شاء الله ما يفوز بحولٍ من الله وقوته سبحانه من يقول كن فيكون آمين يارب”.

وفي ردها على أحد المغردين الذي اتهمها بشخصنة الأمور مع الشيخ “العفاسي” ردت نشر صور للاعب المنتخب السعودي ياسر الشهراني الذي تعرض لإصابة شديدة بع اصطدامه بحارس المرمى السعودي “العويس” خلال مبارة الأرجنتين، وعلقت بالقول:”طبعاً اشخصنها شكلكم نسيتوا ضربوهم عمداً هذيلا عيالنا لا لفوزهم يارب انتهى السعودية”.

وبررت “أحلام” عرضها لصور “الشهراني” في ردها على أحدهم، قائلة:” من العصبيه وانا اختك”.

كما ردت “أحلام” على من اتهمها بكره “العفاسي” بالقول:” ما أكرهه بالعكس بس عند السعودية كل شي خط احمر”.

المنتخب السعودي يودع كأس العالم

وكان المنتخب السعودي قد ودع مساء، الأربعاء، بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة في دولة قطر، إثر خسارته أمام المكسيك 2-1 على ملعب لوسيل، في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للمجموعة الثالثة التي صعد منها منتخبا الأرجنتين وبولندا.

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وتوقف رصيد “الأخضر” السعودي عند 3 نقاط احتل بها المركز الأخير في المجموعة، مقابل 6 نقاط للمنتخب الأرجنتيني الذي فاز على نظيره البولندي 2-0 وصعدا معا، حيث يملك الأخير 4 نقاط، وهو نفس رصيد المكسيك، لكن فارق الأهداف حسم البطاقة الثانية.

إصابة ياسر الشهراني

وكان لاعب المنتخب السعودي، ياسر الشهراني، قد تعرض لإصابة قوية في الوجه، بعد اصطدامه مع حارس المرمى محمد العويس، في كرة مشتركة خلال مباراة الأرجنتين التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وخضع الشهراني حتى الآن إلى عمليتين أخرها كان في عظم الوجه أجراها في مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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