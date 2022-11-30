هكذا كان الانجليز يذلون حكام الساحل المتصالح.. “جدكم كان يستاذننا.. نعفيكم الآن!”

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وطن- في عام ١٩٦٦ وجه المقيم السياسي البريطاني في البحرين، ويليام لوس عدة رسائل لشيوخ الساحل المتصالح يكشف فيها عن اذلاله المتعمد وعنصريته الاستعمارية البغيضة اتجاه حكام الساحل.

وقد نشر الأرشيف البريطاني هذه الرسائل التي تحمل نفس الصيغة في ملف واحد، والتي وجهها “لوس” للشيخ عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين، والى الشيخ راشد بن حميد حاكم عجمان، والى صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة، والى شخبوط بن سلطان حاكم ابو ظبي، والى خالد القاسمي حاكم الشارقة، والى راشد بن سعيد حاكم دبي، والى احمد بن راشد المعلا حاكم ام القوين.

ننشر ٣ رسائل من بينها والتي يتطابق نصها مع بقية الرسائل مع الاختلاف في الأسماء! ففي رسالة لوس الى الشيخ شخبوط بن سلطان يكتب: ” ستذكرون انه في سنة ١٩١١ جدكم الشيخ طحنون بن زايد كتب الى المقيم السياسي بخصوص منح الامتياز للأجانب فيما يتعلق بصيد اللؤلؤ والأسفنج. ترى حكومة صاحبة الجلالة انه أصبح من غير المناسب انه يجب عليكم التمسك باستشارة المقيم قبل منحكم هذا الامتياز فقد خولتني اعفاءكم من هذه الالتزامات….” !!! تماما كما يتم تحرير العبيد.

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ووليم لوس هو المسؤول البريطاني الذي اتفق سرا مع شاه ايران من اجل تسليم الجزر الثلاث “ابو موسى” و “طنب الصغرى” و “طنب الكبرى” لإيران، وهو نفسه الذي عرض رشوة على حاكم راس الخيمة مقابل تسليم الجزيرتين طنب الصغرى والكبرى لإيران، والتي تمثلت في مليونين وسبعمائة الف دولار سنويا و٤٩ % من عائدات النفط ان وجد فيها.