الخميس, ديسمبر 1, 2022
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تقارير

هكذا كان الانجليز يذلون حكام الساحل المتصالح.. “جدكم كان يستاذننا.. نعفيكم الآن!”

كتب محمد الوليدي
الإنجليز وشيوخ الساحل المتصالح watanserb.com
الإنجليز وحكام الساحل المتصالح
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وطن- في عام ١٩٦٦ وجه المقيم السياسي البريطاني في البحرين، ويليام لوس عدة رسائل لشيوخ الساحل المتصالح يكشف فيها عن اذلاله المتعمد وعنصريته الاستعمارية البغيضة اتجاه حكام الساحل.

رسائل لشيوخ الساحل المتصالح
رسائل لشيوخ الساحل المتصالح

وقد نشر الأرشيف البريطاني هذه الرسائل التي تحمل نفس الصيغة في ملف واحد، والتي وجهها “لوس” للشيخ عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين، والى الشيخ راشد بن حميد حاكم عجمان، والى صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة، والى شخبوط بن سلطان حاكم ابو ظبي، والى خالد القاسمي حاكم الشارقة، والى راشد بن سعيد حاكم دبي، والى احمد بن راشد المعلا حاكم ام القوين.

رسالة لوس للشيخ عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين
رسالة لوس للشيخ عيسى بن سلمان الخليفة حاكم البحرين

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ننشر ٣ رسائل من بينها والتي يتطابق نصها مع بقية الرسائل مع الاختلاف في الأسماء! ففي رسالة لوس الى الشيخ شخبوط بن سلطان يكتب: ” ستذكرون انه في سنة ١٩١١ جدكم الشيخ طحنون بن زايد كتب الى المقيم السياسي بخصوص منح الامتياز للأجانب فيما يتعلق بصيد اللؤلؤ والأسفنج. ترى حكومة صاحبة الجلالة انه أصبح من غير المناسب انه يجب عليكم التمسك باستشارة المقيم قبل منحكم هذا الامتياز فقد خولتني اعفاءكم من هذه الالتزامات….” !!! تماما كما يتم تحرير العبيد.

رسالة لوس الى الشيخ شخبوط بن سلطان
رسالة لوس الى الشيخ شخبوط بن سلطان
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ووليم لوس هو المسؤول البريطاني الذي اتفق سرا مع شاه ايران من اجل تسليم الجزر الثلاث “ابو موسى” و “طنب الصغرى” و “طنب الكبرى” لإيران، وهو نفسه الذي عرض رشوة على حاكم راس الخيمة مقابل تسليم الجزيرتين طنب الصغرى والكبرى لإيران، والتي تمثلت في مليونين وسبعمائة الف دولار سنويا و٤٩ % من عائدات النفط ان وجد فيها.

المصدررصد وتحرير وطن
محمد الوليدي
محمد الوليديhttps://watanserb.com/
محمد الوليدي كاتب فلسطيني مهتم بإعادة كتابة التاريخ العربي الحديث.
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