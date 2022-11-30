الأربعاء, نوفمبر 30, 2022
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حياتنا

منها البرتقال..5 فواكه مفيدة لمرضى السكري

ينظم البرتقال مستويات السكر في الدم بشكل فعال

كتب ايمان الباجي
منها البرتقال..5 فواكه مفيدة لمرضى السكري watanserb.com
فواكه مفيدة لمرضى السكري
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وطن– نشر موقع “everydayhealth” تقريرا استعرض من خلاله قائمة بأبرز الفواكه التي تحافظ على إنخفاض مستوى السكر في الدم وتقلل من خطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري مثل الاعتلال العصبي أو تلف الأعصاب، ومشاكل البصر وحتى الأمراض الأخرى التي تهدد الحياة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية.

التوت

سواء كنت تحب التوت الأزرق أو الفراولة أو أي نوع آخر من التوت، فلديك الضوء الأخضر للاستمتاع، يعتبر التوت غذاءً خارقاً لمرض السكري، لأنه مليء بمضادات الأكسدة والألياف.

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يحتوي كوب واحد من العنب البري الطازج على 84 سعراً حرارياً و21 غراماً من الكربوهيدرات، وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية (USDA).

الكرز

يحتوي كوب واحد من الكرز على 52 سعرة حرارية و12.5 غراماً من الكربوهيدرات وقد يكون مثالي بشكل خاص في مكافحة الالتهابات. كما أن الكرز الحامض مليء أيضاً بمضادات الأكسدة التي قد تساعد في مكافحة أمراض القلب والسرطان وأمراض أخرى.

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يمكن شراء هذه الفاكهة طازجة أو معلبة أو مجمدة أو مجففة. لكن نظراً لأن العديد من الفواكه المعلبة والمجففة تحتوي على سكر مضاف، يمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، فتأكد من مراجعة الملصقات.

الخوخ

يحتوي الخوخ على 59 سعرًا حراريًا و 14 جرامًا من الكربوهيدرات، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

كما يحتوي أيضًا على 10 ملليغرام (مجم) من فيتامين سي، والذي يغطي 11% من القيمة اليومية الموصى بها لتلك المغذيات، و285 مغم من البوتاسيوم (6% من القيمة اليومية الموصى بها).

البرتقال

تناول برتقالة واحدة وستحصل على 78% من فيتامين سي الذي تحتاجه في اليوم (هناك 70 مغم من فيتامين سي في فاكهة متوسطة الحجم)، ويأتي هذا الخيار المنعش بـ15 غراماً فقط من الكربوهيدرات و62 سعراً حرارياً.

كما تحتوي حبة برتقالة متوسطة أيضاً على حمض الفوليك (40 ميكروغرام أو 10% من القيمة اليومية الموصى بها) والبوتاسيوم (237 مغم أو 5% من القيمة اليومية الموصى بها) مما قد يساعد في جعل ضغط الدم متوازناً.

بينما تستمتع بهذه الوجبة المثيرة، لا تنس أن الفواكه الحمضية الأخرى مثل الجريب فروت هي أيضاً خيارات رائعة.

الكمثرى

نظراً لأن الكمثرى مصدر ممتاز للألياف (تحتوي فاكهة متوسطة الحجم على ما يقرب من 5.5 غرام أو 20% من القيمة اليومية)، فإنه يمكن أن يساعد على خفض المستويات المرتفعة لسكر الدم لدى مرضى السكري.

قم بتخزين هذه الفاكهة في درجة حرارة الغرفة حتى تنضج وتصبح مثالية للأكل (يمكن بعد ذلك تخزينها في الثلاجة).

المصدرموقع "everydayhealth"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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