مقتل زعيمين لداعش خلال أشهر.. من هو أبو الحسين القرشي الخليفة الجديد؟

- Advertisement -

وطن- سادت مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل واسعة، عقب إعلان تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” مقتل زعيمه أبو الحسن الهاشمي القرشي، وتعيين خليفة له.

مؤسسة “الفرقان” الذراع الإعلامية للتنظيم، بثت تسجيلا صوتيا للمتحدث باسم داعش، أعلن فيه مقتل “أبو الحسن” الذي تم اختياره لقيادة التنظيم في مارس الماضي.

كما أعلن المتحدث أبو عمر المهاجر، بحسب ما أوردت “فوكس نيوز foxnews” عن خليفة التنظيم الجديد كاشفا عن اسمه “أبو الحسين الحسيني القرشي”.

- Advertisement -

ولم توضح رسالة المتحدث باسم داعش الصوتية تفاصيل مقتل زعيم التنظيم الراحل، ولم يحدد تاريخ مقتله أو الجهة المسؤولة عن قتله.

وجاء في نص الرسالة التي صدرت، الأربعاء، لأبو عمر المهاجر المتحدث باسم داعش:”إنني أعلن وأنعي للدولة الإسلامية ومقاتلي الدولة الإسلامية العظيمة (غياب) أمير المؤمنين وخليفة المسلمين أبو الحسن الهاشمي القرشي.. لقد قُتل خلال قتاله أعداء الله.”

وتم إعلان خليفة التنظيم الجديد واسمه أبو الحسين الحسيني القرشي. ولا تتوفر معلومات كثيرة عنه، لكن التنظيم وصفه بأنه “مقاتل عتيد” دون الإشارة إلى أي تفاصيل إضافية.

- Advertisement -

وكان زعيم داعش المقتول قد تم اختياره لزعامة التنظيم في مارس الماضي، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في عملية عسكرية، شمالي غرب سوريا.

من جانبه قال منسق مجلس الأمن القومي “جون كيربي” للصحفيين، الأربعاء: “نحن بالتأكيد نرحب بنبأ مقتل زعيم آخر لداعش”.

وتابع: “ليس لدي أي تفاصيل إضافية لأقدمها في الوقت الحالي.. ما زلنا نعمل للوقوف على تفاصيل الحدث.”

ولكن عند الضغط عليه بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تمكنت من تأكيد نبأ مقتل زعيم داعش، الذي سيكون ثاني زعيم للتنظيم يقتل خلال عام، اكتفى بالقول: “نرحب بإعلان أن زعيمًا آخر من داعش لم يعد يسير على وجه الأرض”.

جدير بالذكر أن تفاصيل وفاة زعيم داعش بما في ذلك (كيف ومتى وأين؟) لم يتم الإفراج عنها من قبل الجماعة، ولم يؤكد البيت الأبيض بعد وفاة القريشي بشكل مستقل.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في فبراير الماضي، رسميا عن مقتل زعيم تنظيم الدولة “داعش” أبو إبراهيم القرشي في سوريا.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض وقتها: “في ليل الأربعاء، ونزولاً على أوامري، نجحت قوات أمريكية خاصة في شمال غربي سوريا في تنفيذ عملية في إطار مكافحة الإرهاب”.

Target of US forces in Deir Ballut is believed to be Abu Ubaydah al Iraqi, an ISIS leader.

Right after Turkey bombs NE Syria and N Iraq with impunity, killing and displacing en masse, US forces drop into Turkish-occupied Syria for one guy.

Probably coincidence. pic.twitter.com/Qey4zPKqu4

— Lindsey Snell (@LindseySnell) February 2, 2022