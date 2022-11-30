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مقتل زعيمين لداعش خلال أشهر.. من هو أبو الحسين القرشي الخليفة الجديد؟

التنظيم أعلن مقتل زعيمه السابق أبو الحسن الهاشمي القرشي

كتب باسل النجار
مقتل زعيمين لداعش watanserb.com
مقتل زعيمين لداعش
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وطن- سادت مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل واسعة، عقب إعلان تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” مقتل زعيمه أبو الحسن الهاشمي القرشي، وتعيين خليفة له.

مقتل زعيم داعش وتعيين خليفة جديد

مؤسسة “الفرقان” الذراع الإعلامية للتنظيم، بثت تسجيلا صوتيا للمتحدث باسم داعش، أعلن فيه مقتل “أبو الحسن” الذي تم اختياره لقيادة التنظيم في مارس الماضي.

كما أعلن المتحدث أبو عمر المهاجر، بحسب ما أوردت “فوكس نيوز foxnews” عن خليفة التنظيم الجديد كاشفا عن اسمه “أبو الحسين الحسيني القرشي”.

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ولم توضح رسالة المتحدث باسم داعش الصوتية تفاصيل مقتل زعيم التنظيم الراحل، ولم يحدد تاريخ مقتله أو الجهة المسؤولة عن قتله.

وجاء في نص الرسالة التي صدرت، الأربعاء، لأبو عمر المهاجر المتحدث باسم داعش:”إنني أعلن وأنعي للدولة الإسلامية ومقاتلي الدولة الإسلامية العظيمة (غياب) أمير المؤمنين وخليفة المسلمين أبو الحسن الهاشمي القرشي.. لقد قُتل خلال قتاله أعداء الله.”

أبو الحسين القرشي يخلف أبو الحسن

وتم إعلان خليفة التنظيم الجديد واسمه أبو الحسين الحسيني القرشي. ولا تتوفر معلومات كثيرة عنه، لكن التنظيم وصفه بأنه “مقاتل عتيد” دون الإشارة إلى أي تفاصيل إضافية.

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وكان زعيم داعش المقتول قد تم اختياره لزعامة التنظيم في مارس الماضي، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل أبو إبراهيم الهاشمي القرشي في عملية عسكرية، شمالي غرب سوريا.

من جانبه قال منسق مجلس الأمن القومي “جون كيربي” للصحفيين، الأربعاء: “نحن بالتأكيد نرحب بنبأ مقتل زعيم آخر لداعش”.

وتابع: “ليس لدي أي تفاصيل إضافية لأقدمها في الوقت الحالي.. ما زلنا نعمل للوقوف على تفاصيل الحدث.”

ولكن عند الضغط عليه بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد تمكنت من تأكيد نبأ مقتل زعيم داعش، الذي سيكون ثاني زعيم للتنظيم يقتل خلال عام، اكتفى بالقول: “نرحب بإعلان أن زعيمًا آخر من داعش لم يعد يسير على وجه الأرض”.

جدير بالذكر أن تفاصيل وفاة زعيم داعش بما في ذلك (كيف ومتى وأين؟) لم يتم الإفراج عنها من قبل الجماعة، ولم يؤكد البيت الأبيض بعد وفاة القريشي بشكل مستقل.

اغتيال أبو إبراهيم القرشي في سوريا

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في فبراير الماضي، رسميا عن مقتل زعيم تنظيم الدولة “داعش” أبو إبراهيم القرشي في سوريا.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض وقتها: “في ليل الأربعاء، ونزولاً على أوامري، نجحت قوات أمريكية خاصة في شمال غربي سوريا في تنفيذ عملية في إطار مكافحة الإرهاب”.

وأضاف بايدن: “بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، أزحنا من الميدان أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، زعيم تنظيم الدولة. وقد عاد جميع رجالنا سالمين من العملية”.

من هو خليفة “أبو إبراهيم القرشي” في زعامة داعش؟!

وأفاد مسؤول أمريكي في تصريحات صحفية آنذاك، أن القرشي تم قتله في بداية العملية.

وأوضح أن ذلك حدث عندما فجّر قنبلة أودت بحياته وبحياة أفراد أسرته. بالإضافة إلى مدنيين بينهم نساء وأطفال، وفقا للمسؤول الأمريكي.

والقرشي ذو الأصول التركمانية، المولود على الأرجح عام 1976، خريج العلوم الإسلامية من جامعة الموصل العراقية.

وانضم إلى صفوف تنظيم “القاعدة”، عقب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وفق ما ذكره مركز “مشروع مكافحة التطرف” البحثي.

المصدرتويتر، فوكس نيوز foxnews، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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