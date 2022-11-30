الأربعاء, نوفمبر 30, 2022
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الهدهد

مشجع سعودي يصدم الجميع برفضه ارتداء علم فلسطين ..لماذا؟! (شاهد)

عنوان فرعي: المشجع قال إن "الشال" صغير جدا فأخرج من حقيبته واحدا أكبر

كتب سالم حنفي
مشجع سعودي watanserb.com
مشجع سعودي
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وطن- صدم مشجع سعودي في قطر الجميع بفعلته حينما رفض ارتداء وشاحا (شالا) بعلم فلسطين، أثناء محاولة أحد اليوتيوبرز توثيق ردود أفعال وموقف المشجعين من القضية الفلسطينية.

وبحسب فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي رصدته “وطن”، فقد أقدم اليوتيوبر على وضع الوشاح الذي يحمل العلم الفلسطيني على كتف المشجع السعودي، وقبل أن يسأله عن أي شيء قام بإزالته عن كتفه رافضا ارتدائه، مما سبب صدمة كبيرة لليوتيوبر.

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ووفقا للفيديو، فإنه حينما سأله عن سبب رفضه ارتداء الشال، أخبره السعودي بأنه صغير جدا قائلا: “الشال مرة صغير”، قبل أن يضع يده في حقيبته ويخرج علم كبير لفلسطين ويخبره بأن “هذا أكبر”، مما جعل اليوتيوبر يدخل في موجة ضحك.

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ويأتي هذ الفيديو في وقت ينشط فيه الذباب الإلكتروني السعودي الذي لم يترك جهدا إلا وبذله في سبيل جعل القضية الفلسطينية قضية هامشية بالنسبة للسعوديين الذين لم تنطو عليهم مثل هذه الحيل الخبيثة.

وفي الوقت الذي شهد فيه مراسلي وسائل الإعلام الإسرائيلية تهميشا كبيرا خلال فعاليات المونديال في الأيام الماضية ورفض غالبية لمشجعين العرب الحديث معهم، كانت القضية الفلسطينية حاضرة بقوة خلال جميع فعاليات المونديال الذي انطلق يوم الـ20 من الشهر المنصرم.

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ووفقا لصحيفة “الغارديان” البريطانية، فإنه على الرغم من عدم مشاركة إسرائيل وفلسطين في البطولة، فقد ظهرت الأخيرة بشكل بارز في قطر.

وبحسب موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، بات العلم الفلسطيني رمزاً حاضراً في كل مكان طوال فعاليات البطولة، وحرص مشجعو المنتخبات العربية، على رفع الأعلام الفلسطينية وارتداء الكوفية الفلسطينية على أكتافهم.

كما وفرت قطر مساحة كبيرة في منطقة المشجعين للفلسطينيين وأنصارهم لإثارة قضية احتلال أراضيهم، كما تم عرض علم فلسطين على جوانب المباني القطرية، وذلك وفق لموقع “ميدل إيست مونيتور.”

وشوهد العلم الفلسطيني مرفوعاً في مدرجات استاد البيت خلال حفل افتتاح البطولة والمباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور. كما شوهد العديد من المشجعين وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية باللونين الأسود والأبيض.

وقبل انطلاق المباراة الافتتاحية لكأس العالم، شهدت منطقة لوسيل أنشطة رياضية وفنية، بالإضافة إلى الأغاني والهتافات الداعمة للقضية الفلسطينية بمشاركة الجالية الفلسطينية والعربية في العاصمة الدوحة التي وزعت الكوفية والعلم الفلسطينيين، وتحدث النشطاء والجماهير عن معاناة الفلسطينيين نتيجة الاحتلال الإسرائيلي.

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كشف مونديال قطر، زيف ادعاءات إسرائيل نجاحها في التغلغل بالوعي العربي، والحصول على القبول من شعوب عربية عديدة، لاسيما بعد تطبيع بعض الأنظمة الخليجية والعربية علاقاتها مع الاحتلال.

وانتشرت بعض المشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر رفض الكثير من المشجعين العرب التحدث لوسائل إعلام إسرائيلية متواجدة في قطر لتغطية فعاليات كأس العالم، في إشارة إلى تأييد الفلسطينيين.

ومنذ بداية البطولة، تلقى نحو 4000 إسرائيلي و8000 مشجع فلسطيني تأشيرات دخول إلى قطر، على الرغم من أن تل أبيب كانت تتوقع وصول عدد الحضور إلى نحو 20 ألف إسرائيلي.

مقاطع الفيديو التي انتشرت أظهرت مشاعر الكراهية ضد إسرائيل بين الجماهير العربية، مع أن عددا من حكوماتهم أبرمت اتفاقيات للتطبيع، وأخرجت تعاونها الأمني إلى العلن.

المصدرتويتر، صحيفة "الغارديان" البريطانية، موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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