الأربعاء, نوفمبر 30, 2022
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شاهد ماذا حدث على مدرجات استاد خليفة الدولي (فيديو)

خلال مباراة الإكوادور والسنغال

كتب أنس السالم
زفاف عروسين في مدرجات استاد خليفة الدولي watanserb.com
زفاف عروسين في مدرجات استاد خليفة
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وطن – شهدت مدرجات استاد خليفة الدولي، خلال مباراة الإكوادور والسنغال، أمس الثلاثاء، واقعةً طريفة، لفتت الأنظار .

عروسان في استاد خليفة الدولي

ويبدو أن عروسين قررا الاستمتاع بحفل زفافهما وحضور المباراة بين المنتخبين ، حيث ظهرت العروس وهي ترتدي البدلة البيضاء، وتستعرض خاتم الزواج إلى جانب العريس.

السنغال تتخطّى الإكوادور وتعبر إلى ثمن نهائي كأس العالم

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وبلغ المنتخب السنغالي ثمن النهائي بفوزه المثير على نظيره الإكوادوري بهدفين لواحد الثلاثاء في المرحلة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022.

وسجّل هدفي “أسود التيرانغا” كل من إسماعيلا سار (44 من ركلة جزاء) وكاليدو كوليبالي (70).

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في المقابل بصم على هدف “لا تريكولور” مويسيس كايسيدو (67).

ورفع المنتخب السنغالي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق نقطة خلف هولندا المتصدّرة في حين تجمّد رصيد الإكوادور عند 4 نقاط أمام قطر الأخيرة دون نقاط.

وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها السنغال دور الـ16 بعد نسخة كوريا الجنوبية واليابان 2002 عندما تغلبت على السويد 2-1 في ثمن النهائي إلاّ أنّها خسرت أمام تركيا في ربع النهائي 1-0.وفق beinsports

المصدررصد وطن - مواقع التواصل الاجتماعيّ
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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