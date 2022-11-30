حدث تاريخي غير مسبوق.. نائب عمدة أوسلو يرفع علم فلسطين (فيديو)

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وطن – أظهر مقطع فيديو لحظة وُصفت بالتاريخية، عندما تم رفع علم فلسطين مدينة أوسلو بالنرويج.

ورفع العلم عبدالله الصباغ نائب عمدة مدينة أوسلو (عاصمة النرويج)، وهو أول نائب عمدة في المدينة من أصول عربية.

وقال وهو يرفع العلم، إنه إنجاز كبير يحدث للمرة الأولى في التاريخ، أن ترفع عاصمة فلسطين في مقر إدارة المدينة.

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وأضاف: “ندعم الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، وندعم الفلسطينيين في حق العودة ونتضامن مع القضية العادلة”.

لأول مرة في التاريخ يرفع العلم الفلسطيني في هذا المكان👇 pic.twitter.com/QiZSwPkSRb — نحو الحرية (@hureyaksa) November 30, 2022

فعالية من أجل فلسطين في النرويج

يُشار إلى أن فعالية لإحياء اليوم العالمي نُظمت للتضامن مع الشعب الفلسطيني في النرويج بدعوة من لجنة فلسطين ولجنة حق العودة في النرويج وعدد من الأحزاب والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني.

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جاء ذلك بحضور نيابي وحشد جماهيري واسع، أمام مقر البرلمان النرويجي احياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بإضاءة الشموع وإلقاء العديد من الكلمات.

جرت الفعالية، بمناسبة يوم 29 نوفمبر وهو يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، والذي تحيي الأمم المتحدة فاعليته كل عام، تزامناً مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم رقم (181).

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، شهدت الفعالية التأكيد على التضامن الواسع مع الشعب الفلسطيني ، وحقوقه المشروعة، ودعت إلى مقاطعة ومعاقبة دولة الاحتلال ، واعتبارها دولة فصل عنصري.

وحيت صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الة القتل والتدمير كما أكدت على ضرورة الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ، وعودة اللاجئين إلى ديارهم عملا بقرارات الشرعية الدولية.