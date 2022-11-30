الأربعاء, نوفمبر 30, 2022
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حدث تاريخي غير مسبوق.. نائب عمدة أوسلو يرفع علم فلسطين (فيديو)

الواقعة تزامنت مع فعالية تضامنية مع فلسطين

كتب خالد السعدي
رفع علم فلسطين في مدينة أوسلو watanserb.com
نائب عمدة أوسلو يرفع علم فلسطين
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وطن – أظهر مقطع فيديو لحظة وُصفت بالتاريخية، عندما تم رفع علم فلسطين مدينة أوسلو بالنرويج.

ورفع العلم عبدالله الصباغ نائب عمدة مدينة أوسلو (عاصمة النرويج)، وهو أول نائب عمدة في المدينة من أصول عربية.

وقال وهو يرفع العلم، إنه إنجاز كبير يحدث للمرة الأولى في التاريخ، أن ترفع عاصمة فلسطين في مقر إدارة المدينة.

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وأضاف: “ندعم الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، وندعم الفلسطينيين في حق العودة ونتضامن مع القضية العادلة”.

فعالية من أجل فلسطين في النرويج

يُشار إلى أن فعالية لإحياء اليوم العالمي نُظمت للتضامن مع الشعب الفلسطيني في النرويج بدعوة من لجنة فلسطين ولجنة حق العودة في النرويج وعدد من الأحزاب والمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني.

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جاء ذلك بحضور نيابي وحشد جماهيري واسع، أمام مقر البرلمان النرويجي احياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بإضاءة الشموع وإلقاء العديد من الكلمات.

جرت الفعالية، بمناسبة يوم 29 نوفمبر وهو يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، والذي تحيي الأمم المتحدة فاعليته كل عام، تزامناً مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم رقم (181).

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، شهدت الفعالية التأكيد على التضامن الواسع مع الشعب الفلسطيني ، وحقوقه المشروعة، ودعت إلى مقاطعة ومعاقبة دولة الاحتلال ، واعتبارها دولة فصل عنصري.

وحيت صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الة القتل والتدمير كما أكدت على ضرورة الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ، وعودة اللاجئين إلى ديارهم عملا بقرارات الشرعية الدولية.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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