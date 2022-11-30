تعليق ناري من مدرب السعودية بعد خروجه من كأس العالم قطر 2022

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وطن- علّق الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب السعودية، بعد الخسارة أمام نظيره المكسيك بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وخروج الفريق من منافسات كأس العالم قطر 2022.

وقال الفرنسي رينارد، في المؤتمر الصحفي بعد خسارة السعودية أمام المكسيك: “كثرة الغيابات ساهمت بشكل كبير في ظهورنا بأداء أقل مما ظهرنا به خلال مباراتي الأرجنتين وبولندا. كما وبعد تلك الإصابات كان علينا التأقلم مع الوضع. وأمام المكسيك لم نلعب سوى في الدقائق الأخيرة فقط”.

تعليق مدرب منتخب السعودية هيرفي رينارد

كما وتابع رينارد، “لقد أتيحت لنا الفرص، ولكن إذا كنت مجبراً على تحقيق الفوز، هل ستقوم بترك المساحات. الأمر كان صعباً، لقد سجلنا هدفاً ولكن كان في وقت متأخر. كان من المفترض تسجيله قبل ذلك”.

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وأضاف، “لولا تألق الحارس محمد العويس في المباراة لخرجنا بنتيجة أكبر، لكن بشكل عام أهنئ اللاعبين على ما بذلوه في البطولة، وأنا فخور بهم”.

تاريخ الكرة السعودية

كما وأشار رينارد، إلى أنه “في تاريخ الكرة السعودية، لم يتأهل المنتخب السعودي سوى كرة واحدة إلى منافسات دور ال16”.

هيرفي رينارد يصرح: سوف نقوم بتجهيز لاعبينا لبطولة كأس أمم آسيا التي ستلعب بعد عام، وبعدها خوض تصفيات المونديال. pic.twitter.com/p3KNxtSJUF — Screen Mix (@ScreenMix) November 30, 2022

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كما وختم حديثه بالقول: “لقد قدم المنتخب السعودي الأداء الجيد أمام بولندا، ولكن لم يحالفنا الحظ، كما أن هذه البطولة بالتأكيد تمثل خبرة كبيرة للاعبين والمدربين. ونستعد لبطولة كأس آسيا بكل قوة، وكذلك تصفيات كأس العالم 2026”.

مباراة السعودية ضد المكسيك

وفشل منتخب السعودية (الصقور الخضر)، في حجز بطاقة العبور إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم قطر 2022، بعد الخسارة أمام المكسيك بهدفين مقابل هدف وحيد، في ختام منافسات دور المجموعات.

وتأهلت الأرجنتين وبولندا في المجموعة الثالثة على حساب السعودية والمكسيك، إلى الدور الثمن النهائي من البطولة العالمية.

كما وسيلتقي منتخب الأرجنتين أمام أستراليا في مواجهة في المتناول على راقصو التانغو، بينما سيواجه بولندا بطل كأس العالم للنسخة الماضية فرنسا في الدور الـ16.

شكــرًا صقورنا 💚

شكــرًا جمهور الوطن على دعمكم ومساندتكم لصقوركم 🇸🇦 pic.twitter.com/fkMC32oy9C — المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 30, 2022

يشار إلى ختام فعاليات بطولة كأس العالم قطر 2022، ستكون في الـ18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم. كما ويصادف هذا اليوم ذكرى اليوم الوطني القطري.