بث مباشر السعودية والمكسيك اليوم يلا شوت بجودة عالية

وطن- مشاهدة بثّ مباشر السعودية والمكسيك اليوم، المباراة التي تترقبها الجماهير السعودية والعربية في كل مكان، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.
وتذاع المباراة الحاسمة بين السعودية والمكسيك، كالعادة عبر مجموعة قنوات (بين سبورت)، وقنوات (الكأس) الرياضيتين القطريتين، الناقلتين لمباريات كأس العالم 2022، التي تستضيفها دولة قطر.
بثّ مباشر السعودية والمكسيك اليوم يلا شوت
وستبث وقائع أحداث مباراة السعودية والمكسيك، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، على قناة (beIN sport Max 1)، حيث سيعلق على أحداثها، المعلق اليمني حسن العيدروس.
📸⚽️ pic.twitter.com/TjuuV0xiyH
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 29, 2022
كما وستنقل كذلك على قنوات (الكأس)، بتعليق العماني خليل البلوشي.
ونرفق لكم متابعو (وطن)، في أرجاء المعمورة، روابط مشاهدة بث مباشر السعودية والمكسيك، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:
بث مباشر السعودية والمكسيك اليوم يلا شوت (اضغط هنا)
مشاهدة بث مباشر السعودية والمكسيك اليوم كورة لايف (اضغط هنا)
مباراة السعودية والمكسيك بث مباشر أسطورة لايف اليوم (اضغط هنا)
توقيت مباراة السعودية والمكسيك اليوم
وستنطلق صافرة بداية المباراة بين كلا المنتخبين، في ختام منافسات كأس العالم قطر 2022 لدور المجموعات، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.
🟢 يوم المباراة 🟢
السعودية 🆚 المكسيك
📺 | @alkasschannel ➖ @beINSPORTS
⏰ | 00 : 10 مساءً
🏟 | استاد لوسيل
🏆 | الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022 pic.twitter.com/9dUp2aCtrP
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 30, 2022
كما وبتوقيت فلسطين ومصر، ستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً، وستكون كذلك بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً.
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) November 28, 2022
أما بتوقيت دولة سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.
وتعثّر المنتخب السعودي بالخسارة أمام بولندا رغم الحضور القوي على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات اللقاء بهدفين دون رد، وكذلك الفوز التاريخي في مستهل مشواره في البطولة العالمية على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف وحيد.
Still not over. 🇲🇽⚽️
With our heart, with passion, and with commitment. Let’s go. ❤️💚#MéxicoDeMiVida | #Qatar2022 pic.twitter.com/OsA3EPa2FI
— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) November 30, 2022
ترتيب منتخب السعودية والمكسيك في كأس العالم قطر 2022
ويتواجد منتخب السعودية في ثالث جدول ترتيب المجموعة الثالثة من دور منافسات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط.
There is still a chance to go through, and we'll work hard to make it count. 💚
🔜🇸🇦🆚🇲🇽#MéxicoDeMiVida | #Qatar2022 pic.twitter.com/UuH4epJoEF
— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) November 29, 2022
كما ويتذيل المنتخب المنافس المكسيك في أدنى ترتيب المجموعة، بنقطة واحدة حتى الآن.