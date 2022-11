بث مباشر السعودية والمكسيك اليوم يلا شوت بجودة عالية

- Advertisement -

وطن- مشاهدة بثّ مباشر السعودية والمكسيك اليوم، المباراة التي تترقبها الجماهير السعودية والعربية في كل مكان، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وتذاع المباراة الحاسمة بين السعودية والمكسيك، كالعادة عبر مجموعة قنوات (بين سبورت)، وقنوات (الكأس) الرياضيتين القطريتين، الناقلتين لمباريات كأس العالم 2022، التي تستضيفها دولة قطر.

وستبث وقائع أحداث مباراة السعودية والمكسيك، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، على قناة (beIN sport Max 1)، حيث سيعلق على أحداثها، المعلق اليمني حسن العيدروس.

- Advertisement -

كما وستنقل كذلك على قنوات (الكأس)، بتعليق العماني خليل البلوشي.

ونرفق لكم متابعو (وطن)، في أرجاء المعمورة، روابط مشاهدة بث مباشر السعودية والمكسيك، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

- Advertisement -

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين كلا المنتخبين، في ختام منافسات كأس العالم قطر 2022 لدور المجموعات، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

كما وبتوقيت فلسطين ومصر، ستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً، وستكون كذلك بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً.

أما بتوقيت دولة سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وتعثّر المنتخب السعودي بالخسارة أمام بولندا رغم الحضور القوي على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات اللقاء بهدفين دون رد، وكذلك الفوز التاريخي في مستهل مشواره في البطولة العالمية على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف وحيد.

With our heart, with passion, and with commitment. Let’s go. ❤️💚 #MéxicoDeMiVida | #Qatar2022 pic.twitter.com/OsA3EPa2FI

ويتواجد منتخب السعودية في ثالث جدول ترتيب المجموعة الثالثة من دور منافسات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط.

There is still a chance to go through, and we'll work hard to make it count. 💚

🔜🇸🇦🆚🇲🇽#MéxicoDeMiVida | #Qatar2022 pic.twitter.com/UuH4epJoEF

— Mexican National Team (@miseleccionmxEN) November 29, 2022