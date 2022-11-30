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مونديال قطر 2022

بث مباشر السعودية والمكسيك اليوم يلا شوت بجودة عالية

السعودية أمام المكسيك في مواجهة صعبة مع نهاية منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
watanserb.com
بث مباشر السعودية والمكسيك اليوم
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وطن- مشاهدة بثّ مباشر السعودية والمكسيك اليوم، المباراة التي تترقبها الجماهير السعودية والعربية في كل مكان، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وتذاع المباراة الحاسمة بين السعودية والمكسيك، كالعادة عبر مجموعة قنوات (بين سبورت)، وقنوات (الكأس) الرياضيتين القطريتين، الناقلتين لمباريات كأس العالم 2022، التي تستضيفها دولة قطر.

بثّ مباشر السعودية والمكسيك اليوم يلا شوت

وستبث وقائع أحداث مباراة السعودية والمكسيك، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، على قناة (beIN sport Max 1)، حيث سيعلق على أحداثها، المعلق اليمني حسن العيدروس.

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كما وستنقل كذلك على قنوات (الكأس)، بتعليق العماني خليل البلوشي.

ونرفق لكم متابعو (وطن)، في أرجاء المعمورة، روابط مشاهدة بث مباشر السعودية والمكسيك، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

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توقيت مباراة السعودية والمكسيك اليوم

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وستنطلق صافرة بداية المباراة بين كلا المنتخبين، في ختام منافسات كأس العالم قطر 2022 لدور المجموعات، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

كما وبتوقيت فلسطين ومصر، ستكون في تمام الساعة التاسعة مساءً، وستكون كذلك بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، عند الساعة الثامنة مساءً.

أما بتوقيت دولة سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، فستكون في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وتعثّر المنتخب السعودي بالخسارة أمام بولندا رغم الحضور القوي على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات اللقاء بهدفين دون رد، وكذلك الفوز التاريخي في مستهل مشواره في البطولة العالمية على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف وحيد.

ترتيب منتخب السعودية والمكسيك في كأس العالم قطر 2022

ويتواجد منتخب السعودية في ثالث جدول ترتيب المجموعة الثالثة من دور منافسات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط.

كما ويتذيل المنتخب المنافس المكسيك في أدنى ترتيب المجموعة، بنقطة واحدة حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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