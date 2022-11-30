الفيفا يُعاقب منتخب ألمانيا بسبب هذا الفعل

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وطن- فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عقوبةً على منتخب ألمانيا، تسبّب بها المدرب هانز فليك المدير الفني للفريق الألماني، قبيل المواجهة الحاسمة المرتقبة أمام كوستاريكا في ختام دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وأعلن اتحاد الفيفا، في بيان نشره على موقعه الرسمي، فرض عقوبة مالية على منتخب ألمانيا (المكاكين)، تقدر ب10 آلاف فرانك سويسري (أي ما يعادل 104.44 دولارات أمريكية).

الفيفا وعقوبة منتخب ألمانيا

وأوضح بيان اتحاد الفيفا سبب العقوبة الصادرة بحقّ منتخب ألمانيا، “تم فرض عقوبة على منتخب ألمانيا، بسبب عدم التزامه بقواعد المؤتمر الصحفي، قبيل مواجهة إسبانيا في الجولة الثانية الماضية، في منافسات كأس العالم 2022 قطر”.

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وكان مدرب منتخب ألمانيا هانز فليك، المدير الفني لمنتخب المكاكين الألمانية، إرسال أحد لاعبين إلى المؤتمر الصحفي، حيث اكتفى فقط بحضوره، بداعي السماح للاعبين بالتركيز في المباراة أمام إسبانيا الماضية.

كما وانتهت مباراة ألمانيا وإسبانيا، في منافسات الجولة الثانية الماضية من دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

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مباراة ألمانيا ضد كورستاريكا في منافسات كأس العالم قطر 2022

وسيخوض منتخب ألمانيا (المكاكين)، المباراة الحاسمة أمام كوستاريكا، من أجل العبور إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم قطر 2022، على ملعب (استاد البيت) في العاصمة القطرية (الدوحة).

وكان مكاكين ألمانيا قد تلقّى الخسارة في مستهلّ مشواره، أمام اليابان بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، كما وفرض التعادل الإيجابي في الجولة الثانية أمام إسبانيا بهدف لكليهما.

ترتيب منتخب ألمانيا في دور مجموعات كأس العالم قطر 2022

ويتذيل منتخب ألمانيا أدنى ترتيب المجموعة الخامسة من منافسات كأس العالم 2022، بنقطة وحيدة.

كما وبفارق 3 نقاط عن متصدر المجموعة إسبانيا، برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد كوستاريكا واليابان في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط.