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مونديال قطر 2022

الفيفا يُعاقب منتخب ألمانيا بسبب هذا الفعل

الفيفا يفرض عقوبة على مكاكين ألمانيا ب10 آلاف فرانك سويسري بسبب تصرف المدرب هانز فليك

كتب فارس أبو شيحة
الفيفا يعاقب منتخب ألمانيا watanserb.com
الفيفا يعاقب منتخب ألمانيا
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وطن- فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عقوبةً على منتخب ألمانيا، تسبّب بها المدرب هانز فليك المدير الفني للفريق الألماني، قبيل المواجهة الحاسمة المرتقبة أمام كوستاريكا في ختام دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وأعلن اتحاد الفيفا، في بيان نشره على موقعه الرسمي، فرض عقوبة مالية على منتخب ألمانيا (المكاكين)، تقدر ب10 آلاف فرانك سويسري (أي ما يعادل 104.44 دولارات أمريكية).

الفيفا وعقوبة منتخب ألمانيا

وأوضح بيان اتحاد الفيفا سبب العقوبة الصادرة بحقّ منتخب ألمانيا، “تم فرض عقوبة على منتخب ألمانيا، بسبب عدم التزامه بقواعد المؤتمر الصحفي، قبيل مواجهة إسبانيا في الجولة الثانية الماضية، في منافسات كأس العالم 2022 قطر”.

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وكان مدرب منتخب ألمانيا هانز فليك، المدير الفني لمنتخب المكاكين الألمانية، إرسال أحد لاعبين إلى المؤتمر الصحفي، حيث اكتفى فقط بحضوره، بداعي السماح للاعبين بالتركيز في المباراة أمام إسبانيا الماضية.

كما وانتهت مباراة ألمانيا وإسبانيا، في منافسات الجولة الثانية الماضية من دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

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مباراة ألمانيا ضد كورستاريكا في منافسات كأس العالم قطر 2022

وسيخوض منتخب ألمانيا (المكاكين)، المباراة الحاسمة أمام كوستاريكا، من أجل العبور إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم قطر 2022، على ملعب (استاد البيت) في العاصمة القطرية (الدوحة).

وكان مكاكين ألمانيا قد تلقّى الخسارة في مستهلّ مشواره، أمام اليابان بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، كما وفرض التعادل الإيجابي في الجولة الثانية أمام إسبانيا بهدف لكليهما.

ترتيب منتخب ألمانيا في دور مجموعات كأس العالم قطر 2022

ويتذيل منتخب ألمانيا أدنى ترتيب المجموعة الخامسة من منافسات كأس العالم 2022، بنقطة وحيدة.

كما وبفارق 3 نقاط عن متصدر المجموعة إسبانيا، برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد كوستاريكا واليابان في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط.

المصدروطن + الفيفا + صفحة منتخب ألمانيا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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