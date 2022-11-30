الأربعاء, نوفمبر 30, 2022
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استشهاد قائدين من “كتيبة جنين” وسرايا القدس تتوعد الاحتلال

ارتفاع عدد الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 210 شهداء

كتب خالد السعدي
استشهاد قائدين من سرايا القدس وجنين watanserb.com
استشهاد قائدين من سرايا القدس وجنين
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وطن- ارتقى قائدان بسرايا القدس – كتيبة جنين، الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية اقتحام واسعة لمخيم جنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا“، إن اقتحام قوات الاحتلال أدى إلى ارتقاء الشابين نعيم جمال الزبيدي (27 عاما)، ومحمد أيمن السعدي (26 عاما) برصاص الاحتلال، وإصابة آخر بشظايا بالوجه، وحالته مستقرة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين ومنطقة الهدف، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة.

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العشاء الأخير للشهيدين

وانتشرت صورة تُظهر العشاء الأخير للشهيد نعيم الزبيدي الذي ارتقى رفقة الشهيد محمد السعدي قائد كتيبة جنين باشتباك مع قوات الاحتلال الخاصة في مخيم جنين.

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يأتي هذا فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين وسام فايد وعمر ناصر طالب، بعد أن حاصرت منزليهما في منطقة الهدف بجنين.

مسيرة تشييع حاشدة

في الغضون، انطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا، حمل المشاركون فيها جثمان الشهيدين، وجابوا شوارع مدينة جنين ومخيمها، ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال.

وطالب المشاركون في التشييع، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدين ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية.

وارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال منذ مطلع العام الجاري إلى 210 شهداء، بينهم 158 شهيدا في الضفة الغربية، و52 شهيدا في قطاع غزة.

سرايا القدس تنعي شهيديها

من جانبها، نعت سرايا القدس – كتيبة جنين، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبرز قادتها الشهيد القائد الميداني محمد أيمن السعدي “أبو الأيمن” (26 عاماً) قائد كتيبة جنين، والشهيد البطل رجل الظل الشامخ والسند الحامي للمقاومة القائد الكبير نعيم جمال زبيدي (27 عاماً)، اللذين ارتقيا إثر عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال في مخيم جنين فجر اليوم.

وقالت كتيبة جنين: “إننا في سرايا القدس – كتيبة جنين، ونحن ننعى شهداءنا الأبرار الذين قادوا العمل المقاوم طوال سنوات دون كلل أو ملل، وكانت لهم بصمة مشرفة في تاريخ مقاومتنا، نعاهد الله تعالى أولاً ومن ثم أبناء شعبنا، أننا لن نقيل أو نستقيل حتى يدفع الاحتلال ثمن جرائمه النكراء”.

وأضافت أنها ستواصل المضي قدما في الجهاد ضد المحتل الغاصب، وتابعت: “سنحول دماء الشهداء القادة نعيم زبيدي ومحمد السعدي إلى نور يضيء لنا الطريق نحو القدس”.

وأكملت: “كتيبة جنين ومعنا كل الأجنحة العسكرية الأبطال، سنبقى شوكة في حلقك حتى زوالك عن أرضنا وأنك ستدفع ثمن جرائمك هذه غاليآ بحجم قادتنا الشهداء”.

وذكرت: “ارتقاء الشهداء وفي مقدمتهم القادة العظام سيزيدنا قوة وعزيمة وإصراراً على الثبات والمضي قدماً في طريق الجهاد والمقاومة، وإن الإرهاب الصهيوني لن ينال من عزيمة وإرادة مقاتلينا الأبطال”.

وأشادت ببسالة، المقاتلين في سرايا القدس – كتيبة جنين، وكتائب شهداء الأقصى – لواء الشهداء، وكتائب القسام، وكل مقاومي الشعب الفلسطيني الأبطال الذين يصنعون كل يوم أروع صور الصمود والتحدي في وجه آلة بطش الاحتلال المجرم.

وأكدت أن “كتيبة جنين التي مرغت الاحتلال بالتراب، ستبقى عصية على الانكسار وسوق تبقى بالمرصاد حتى زوال الاحتلال عن أرضنا المباركة فلسطين”.

إضراب حدادا على أرواح الشهداء

بدورها، أعلنت حركة التحرير الوطني (فتح) والقوى الوطنية والإسلامية في جنين، اليوم الخميس، الإضراب الشامل حدادا على روحي الشهيدين.

ونددت القوى، بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ودعت التجار وأصحاب المحال التجارية والمؤسسات إلى الالتزام بالإضراب.

شهيدان أحدهما طبيب وعدة إصابات خلال اقتحام جنين

6 شهداء آخرون في 24 ساعة

وخلال الـ24 ساعة الماضية، ارتقى 6 شهداء، آخرهم الشهيد محمد توفيق بدارنة من بلدة يعبد بجنين شمالي الضفة الغربية.

وكان 5 فلسطينيين، بينهم منفذ عملية دهس أسفرت عن إصابة مجندة إسرائيلية، قد استشهدوا الثلاثاء خلال عمليات اقتحام إسرائيلية بالضفة الغربية.

وبين الشهداء الخمسة الشقيقان ظاهر وجواد ريماوي قتلا بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر عين شمال رام الله، وشيع آلاف الفلسطينيين هؤلاء الشهداء في رام الله والخليل.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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