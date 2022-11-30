استشهاد قائدين من “كتيبة جنين” وسرايا القدس تتوعد الاحتلال

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وطن- ارتقى قائدان بسرايا القدس – كتيبة جنين، الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية اقتحام واسعة لمخيم جنين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا“، إن اقتحام قوات الاحتلال أدى إلى ارتقاء الشابين نعيم جمال الزبيدي (27 عاما)، ومحمد أيمن السعدي (26 عاما) برصاص الاحتلال، وإصابة آخر بشظايا بالوجه، وحالته مستقرة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين ومنطقة الهدف، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة.

آلاف الفلسطينيين يحملون جثماني محمد السعدي ونعيم زبيدي اللذين ارتقيا بعد اشتباك مع قوات الاحتلال في مخيم جنين. pic.twitter.com/CZZRvpb5YK — الشاهد (@shahedcc2) December 1, 2022

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العشاء الأخير للشهيدين

وانتشرت صورة تُظهر العشاء الأخير للشهيد نعيم الزبيدي الذي ارتقى رفقة الشهيد محمد السعدي قائد كتيبة جنين باشتباك مع قوات الاحتلال الخاصة في مخيم جنين.

تغطية صحفية: "متداول.. العشاء الأخير للشهيد نعيم الزبــيدي الذي ارتقى رفقة الشـــهيد محمد السعدي قائد كتيبة جنين باشتـــباك مع قوات الاحتلال الخاصة في مخيم جنين". pic.twitter.com/1NhmjGp7Pe — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 1, 2022

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يأتي هذا فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين وسام فايد وعمر ناصر طالب، بعد أن حاصرت منزليهما في منطقة الهدف بجنين.

مسيرة تشييع حاشدة

في الغضون، انطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا، حمل المشاركون فيها جثمان الشهيدين، وجابوا شوارع مدينة جنين ومخيمها، ورددوا الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال.

وطالب المشاركون في التشييع، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدين ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية.

تغطية صحفية: "هتافات غاضبة في وداع محمد السعدي ونعيم الزبـــيدي في مخيم جنين". pic.twitter.com/obpLiPpXxQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 1, 2022

وارتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال منذ مطلع العام الجاري إلى 210 شهداء، بينهم 158 شهيدا في الضفة الغربية، و52 شهيدا في قطاع غزة.

سرايا القدس تنعي شهيديها

من جانبها، نعت سرايا القدس – كتيبة جنين، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبرز قادتها الشهيد القائد الميداني محمد أيمن السعدي “أبو الأيمن” (26 عاماً) قائد كتيبة جنين، والشهيد البطل رجل الظل الشامخ والسند الحامي للمقاومة القائد الكبير نعيم جمال زبيدي (27 عاماً)، اللذين ارتقيا إثر عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال في مخيم جنين فجر اليوم.

وقالت كتيبة جنين: “إننا في سرايا القدس – كتيبة جنين، ونحن ننعى شهداءنا الأبرار الذين قادوا العمل المقاوم طوال سنوات دون كلل أو ملل، وكانت لهم بصمة مشرفة في تاريخ مقاومتنا، نعاهد الله تعالى أولاً ومن ثم أبناء شعبنا، أننا لن نقيل أو نستقيل حتى يدفع الاحتلال ثمن جرائمه النكراء”.

متى يتوقف سيل الدماء النازف في #فلسطين..

شهيدان في عدوان صهيوني متواصل على شعبنا في #جنين.. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل pic.twitter.com/8n7ZBQ4An1 — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) December 1, 2022

وأضافت أنها ستواصل المضي قدما في الجهاد ضد المحتل الغاصب، وتابعت: “سنحول دماء الشهداء القادة نعيم زبيدي ومحمد السعدي إلى نور يضيء لنا الطريق نحو القدس”.

وأكملت: “كتيبة جنين ومعنا كل الأجنحة العسكرية الأبطال، سنبقى شوكة في حلقك حتى زوالك عن أرضنا وأنك ستدفع ثمن جرائمك هذه غاليآ بحجم قادتنا الشهداء”.

وذكرت: “ارتقاء الشهداء وفي مقدمتهم القادة العظام سيزيدنا قوة وعزيمة وإصراراً على الثبات والمضي قدماً في طريق الجهاد والمقاومة، وإن الإرهاب الصهيوني لن ينال من عزيمة وإرادة مقاتلينا الأبطال”.

وأشادت ببسالة، المقاتلين في سرايا القدس – كتيبة جنين، وكتائب شهداء الأقصى – لواء الشهداء، وكتائب القسام، وكل مقاومي الشعب الفلسطيني الأبطال الذين يصنعون كل يوم أروع صور الصمود والتحدي في وجه آلة بطش الاحتلال المجرم.

وأكدت أن “كتيبة جنين التي مرغت الاحتلال بالتراب، ستبقى عصية على الانكسار وسوق تبقى بالمرصاد حتى زوال الاحتلال عن أرضنا المباركة فلسطين”.

إضراب حدادا على أرواح الشهداء

بدورها، أعلنت حركة التحرير الوطني (فتح) والقوى الوطنية والإسلامية في جنين، اليوم الخميس، الإضراب الشامل حدادا على روحي الشهيدين.

ونددت القوى، بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ودعت التجار وأصحاب المحال التجارية والمؤسسات إلى الالتزام بالإضراب.

6 شهداء آخرون في 24 ساعة

وخلال الـ24 ساعة الماضية، ارتقى 6 شهداء، آخرهم الشهيد محمد توفيق بدارنة من بلدة يعبد بجنين شمالي الضفة الغربية.

وكان 5 فلسطينيين، بينهم منفذ عملية دهس أسفرت عن إصابة مجندة إسرائيلية، قد استشهدوا الثلاثاء خلال عمليات اقتحام إسرائيلية بالضفة الغربية.

وبين الشهداء الخمسة الشقيقان ظاهر وجواد ريماوي قتلا بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية كفر عين شمال رام الله، وشيع آلاف الفلسطينيين هؤلاء الشهداء في رام الله والخليل.