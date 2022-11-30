الأربعاء, نوفمبر 30, 2022
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أنس جابر تخطف الأنظار بإطلالة مميزة في قطر مع ناصر الخليفي

ظهرت رفقة زوجها وناصر الخليفي باستاد المدينة التعليمية

كتب فهمي الورغمي
أنس جابر و ناصر الخليفي watanserb.com
أنس جابر و ناصر الخليفي
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وطن- خطفت بطلة التنس التونسيّة أنس جابر، الأضواء في ستاد المدينة التعليمية بحضورها رفقة زوجها كريم كمون، وناصر غانم الخليفي رئيس مجلس إدارة مجموعة beIN الإعلامية، أثناء متابعتهم في المنصة الشرفية للمباراة التي جمعت المنتخب التونسي مع نظيره الفرنسي.

أنس جابر تشجع المنتخب التونسي

والتقطت عدسات قناة الـ بي إن سبورتس بطلة التنس التونسيّة أنس جابر، أثناء حضورها رفقة زوجها كريم كمون، في ستاد المدينة التعليمية لتشجيع المنتخب الوطني التونسي.

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وسبق أن أكّدت أنس جابر أنّها ستكون ضمن الحاضرين في الدوحة لمساندة نسور قرطاج.

حيث ظهرت اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، رفقة زوجها في صورة، بمدينة الدوحة، قبل التوجّه إلى ملعب المدينة التعليمية أين سيقام لقاء تونس وفرنسا بداية من الساعة الرابعة.

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هذا وحلت البطلة التونسية العالمية أنس جابر ضيفة على الاستوديو التحليلي لمباراة تونس وفرنسا، في الحصة المسائية التي يقدمها الإعلامي “هشام الخلصي”.

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وتحدثت خلال حضورها في الاستوديو بين الشوطين، عن ضرورة تقديم لاعبي المنتخب التونسي لكل مجهودهم، من أجل إفتكاك فوز ثمين من المنتخب الفرنسي، بطل العالم في النسخة المونديالة الماضية.

فوز المنتخب التونسي على نظيره الفرنسي

هذا وتألق المنتخب الوطني التونسي، حيث تمكن من الفوز على بطل العالم المنتخب الفرنسي بنتيجة هدف دون رد.

وذلك في المقابلة التي احتضنها ملعب المدينة التعليمية عشية اليوم، الأربعاء 30 نوفمبر 2022، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتمكن وهبي الخزري في الدقيقة 58، وبمجهود فردي ورائع من إمضاء هدف المباراة الوحيد بعد أن اخترق بنجاح الدفاع الفرنسي.

لكن لم تكف هذه النتيجة منتخب تونس للمرور إلى دور الـ 16 بعد فوز منتخب أستراليا في نفس المجموعة على منتخب الدنمارك ليتأهل مع منتخب فرنسا لمواصلة الرحلة المونديالية.

وفي مقابل خروج المنتخب التونسي والقطري، يبحث المنتخب السعودي عن انتصار تاريخي على المكسيك، مساء اليوم، في ختام منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم المقامة في قطر.

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حيث حققت السعودية الفوز في اللقاء الأول على الأرجنتين (2-1) في مفاجآة مدوية.

ثم خسرت في الثانية أمام بولندا (2-0)، لتكتفي بثلاث نقاط من مباراتين وتبحث عن التأهل أمام المكسيك.

ويحتل “الأخضر” المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن بولندا التي تصدرت برصيد 4 أهداف، بينما تتذيل المكسيك بنقطة واحدة.

المصدرتويتر، مجموعة beIN الإعلامية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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