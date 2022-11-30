أنس جابر تخطف الأنظار بإطلالة مميزة في قطر مع ناصر الخليفي

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وطن- خطفت بطلة التنس التونسيّة أنس جابر، الأضواء في ستاد المدينة التعليمية بحضورها رفقة زوجها كريم كمون، وناصر غانم الخليفي رئيس مجلس إدارة مجموعة beIN الإعلامية، أثناء متابعتهم في المنصة الشرفية للمباراة التي جمعت المنتخب التونسي مع نظيره الفرنسي.

أنس جابر تشجع المنتخب التونسي

والتقطت عدسات قناة الـ بي إن سبورتس بطلة التنس التونسيّة أنس جابر، أثناء حضورها رفقة زوجها كريم كمون، في ستاد المدينة التعليمية لتشجيع المنتخب الوطني التونسي.

ناصر غانم الخليفي رئيس مجلس إدارة مجموعة beIN الإعلامية والنجمة التونسية أنس جابر وزوجها كريم كمون يتابعون مباراة تونس وفرنسا. اشترك الآن 👇

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📱 https://t.co/alkogGtHdW#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #تونس_فرنسا pic.twitter.com/1kyhRrCCZY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2022

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وسبق أن أكّدت أنس جابر أنّها ستكون ضمن الحاضرين في الدوحة لمساندة نسور قرطاج.

حيث ظهرت اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، رفقة زوجها في صورة، بمدينة الدوحة، قبل التوجّه إلى ملعب المدينة التعليمية أين سيقام لقاء تونس وفرنسا بداية من الساعة الرابعة.

هذا وحلت البطلة التونسية العالمية أنس جابر ضيفة على الاستوديو التحليلي لمباراة تونس وفرنسا، في الحصة المسائية التي يقدمها الإعلامي “هشام الخلصي”.

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وتحدثت خلال حضورها في الاستوديو بين الشوطين، عن ضرورة تقديم لاعبي المنتخب التونسي لكل مجهودهم، من أجل إفتكاك فوز ثمين من المنتخب الفرنسي، بطل العالم في النسخة المونديالة الماضية.

فوز المنتخب التونسي على نظيره الفرنسي

هذا وتألق المنتخب الوطني التونسي، حيث تمكن من الفوز على بطل العالم المنتخب الفرنسي بنتيجة هدف دون رد.

وذلك في المقابلة التي احتضنها ملعب المدينة التعليمية عشية اليوم، الأربعاء 30 نوفمبر 2022، لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وتمكن وهبي الخزري في الدقيقة 58، وبمجهود فردي ورائع من إمضاء هدف المباراة الوحيد بعد أن اخترق بنجاح الدفاع الفرنسي.

لكن لم تكف هذه النتيجة منتخب تونس للمرور إلى دور الـ 16 بعد فوز منتخب أستراليا في نفس المجموعة على منتخب الدنمارك ليتأهل مع منتخب فرنسا لمواصلة الرحلة المونديالية.

وفي مقابل خروج المنتخب التونسي والقطري، يبحث المنتخب السعودي عن انتصار تاريخي على المكسيك، مساء اليوم، في ختام منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم المقامة في قطر.

حيث حققت السعودية الفوز في اللقاء الأول على الأرجنتين (2-1) في مفاجآة مدوية.

ثم خسرت في الثانية أمام بولندا (2-0)، لتكتفي بثلاث نقاط من مباراتين وتبحث عن التأهل أمام المكسيك.

ويحتل “الأخضر” المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن بولندا التي تصدرت برصيد 4 أهداف، بينما تتذيل المكسيك بنقطة واحدة.