كأس العالم قطر 2022: إنجلترا وأمريكا يتأهلان على حساب إيران وويلز (شاهد)

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وطن- تأهلت إنجلترا وأمريكا إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم قطر 2022، بعد تحقيقهما الفوز على ويلز وإيران مع ختام منافسات دور المجموعات في البطولة العالمية.

ونجح منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة)، في تحقيق الفوز النظيف على ويلز، بثلاثية نظيفة دون رد، وسجّل الأهدافَ كلٌّ من اللاعبين: ماركوس راشفورد هدفين في الدقيقة ال50 وال68، وزميله فيل فودين في الدقيقة ال51.

إنجلترا وأمريكا يتأهلان إلى الدور ال16

كما وحقّق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الفوزَ المثير على إيران، بهدف نظيف دون مقابل، كان من توقيع اللاعب كريستيان بوليسيتش في الدقيقة ال38.

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وانضمت إنجلترا وأمريكا، إلى المنتخبات التي حسمت تأهلها من الجولة الثانية الماضية في منافسات كأس العالم 2022، وهي البرازيل والبرتغال وحامل اللقب فرنسا.

مواجهات نارية في الدور ال16 من منافسات كأس العالم قطر 2022

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وسيلتقي منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة)، في المواجهة القوية المقبلة في منافسات الدور ال16، أمام نظيره السنغال (أسود التيرانغا)، كما وسيواجه أمريكا منافسه هولندا في هذا الدور (الإقصائية).

ترتيب مجموعة إنجلترا وأمريكا في كأس العالم قطر 2022

ويتصدر منتخب إنجلترا في صدارة ترتيب المجموعة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، برصيد 7 نقاط.

كما ويليه في وصافة الترتيب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية برصيد 5 نقاط، وأتى منتخب إيران في ثالث جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

ويتذيل ترتيب المجموعة منتخب ويلز بنقطة واحدة، بعد خسارتين وتعادل وحيد في منافسات دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.