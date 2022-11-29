كأس العالم قطر 2022: إنجلترا وأمريكا يتأهلان على حساب إيران وويلز (شاهد)

وطن- تأهلت إنجلترا وأمريكا إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم قطر 2022، بعد تحقيقهما الفوز على ويلز وإيران مع ختام منافسات دور المجموعات في البطولة العالمية.
ونجح منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة)، في تحقيق الفوز النظيف على ويلز، بثلاثية نظيفة دون رد، وسجّل الأهدافَ كلٌّ من اللاعبين: ماركوس راشفورد هدفين في الدقيقة ال50 وال68، وزميله فيل فودين في الدقيقة ال51.
إنجلترا وأمريكا يتأهلان إلى الدور ال16
كما وحقّق منتخب الولايات المتحدة الأمريكية الفوزَ المثير على إيران، بهدف نظيف دون مقابل، كان من توقيع اللاعب كريستيان بوليسيتش في الدقيقة ال38.
هدف منتخب أمريكا "38": أمريكا 1-0 إيران#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup#USA #IRN pic.twitter.com/qiZiuHKAP3
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022
وانضمت إنجلترا وأمريكا، إلى المنتخبات التي حسمت تأهلها من الجولة الثانية الماضية في منافسات كأس العالم 2022، وهي البرازيل والبرتغال وحامل اللقب فرنسا.
فرحة أمريكية بالتأهل إلى دور الـ16 لمونديال قطر وحزن ودموع على وجوه لاعبي وجماهير منتخب #إيران #قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup #USA #IRN #ايران_امريكا pic.twitter.com/wkyZYoVVsj
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022
مواجهات نارية في الدور ال16 من منافسات كأس العالم قطر 2022
وسيلتقي منتخب إنجلترا (الأسود الثلاثة)، في المواجهة القوية المقبلة في منافسات الدور ال16، أمام نظيره السنغال (أسود التيرانغا)، كما وسيواجه أمريكا منافسه هولندا في هذا الدور (الإقصائية).
هدف إنجلترا "68": #ويلز 0-3 #إنجلترا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @England @EnglandFootball @FAWales @Cymru pic.twitter.com/OQDeb8XwDG
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022
ترتيب مجموعة إنجلترا وأمريكا في كأس العالم قطر 2022
ويتصدر منتخب إنجلترا في صدارة ترتيب المجموعة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، برصيد 7 نقاط.
هدف إنجلترا "51": #ويلز 0-2 #إنجلترا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @England @EnglandFootball @FAWales @Cymru pic.twitter.com/filWZHDTk8
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022
كما ويليه في وصافة الترتيب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية برصيد 5 نقاط، وأتى منتخب إيران في ثالث جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.
جدول ترتيب المجموعة الثانية.. إنجلترا وأمريكا إلى دور الـ 16 #قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/CGtijx0ccA
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022
ويتذيل ترتيب المجموعة منتخب ويلز بنقطة واحدة، بعد خسارتين وتعادل وحيد في منافسات دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.
هدف إنجلترا "50": #ويلز 0-1 #إنجلترا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @England @EnglandFootball @FAWales @Cymru pic.twitter.com/2yzqSJ9Iwk
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022