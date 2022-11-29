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فارس اسكندر يفضح خفايا الوسط الفني.. “من أكبر لأصغر وحدة شرفها حقوا شوية دولارات”(فيديو)

سبق أن هاجم ميريام فارس مباشرة.. فهل قصدها؟

كتب رفيف عبدالله
فارس اسكندر يفضح خفايا الوسط الفني..
فارس اسكندر
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وطن– أشعل الكاتب والملحن اللبناني فارس اسكندر، جدلاً واسعاً بسبب ما كشفه عن الوسط الفني العربي.

وقال فارس اسكندر أثناء استضافته في برنامج “شو القصة”، إن هناك أموراً كثيرة حول الشرف والأخلاق لا يعرفها إلا مَن هم في الوسط.

لا يوجد عفة

وتابع: “الشرف في الوسط يشترى ببعض المال، ولا وجود للعفة في الوسط”.

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وأضاف فارس: “كل شيء مباح في الوسط الفني، تحت اسم فنان بنخبي كل شي”.

فارس اسكندر مع جورج وسوف

وشدّد الملحن الشهير على أنّ كل الفنانات دون استثناء قدّموا التنازلات، حتى وصلوا إلى ما هن عليه الآن.

شرف الفنانة

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ويرى فارس أنّ تشبيه الشخص لأمه وأخته بفنانة، هو إهانة وذم لهن.

وحول مصطلح “وشرف الفنانة الفلانية”، انفعل فارس قائلاً: “أي شرف هاد.. ما فيكي تفوتي بالوسط الفني وتسويلي أنا الشريفة العفيفة ما بتمشي هي”.

وتابع: “مافي عفة.. نص الشباب مافي عفة البنات بدو يكون عندن عفة.. كلو مباح بالوسط الفني تحت شعار فنان”.

وأكمل فارس: “أي شرف عندن بينشرى بشوية دولارات.. نحن بالوسط منعرف بعضنا منيح. ولسة في أشياء بتصير أكبر بكتير”.

وادّعى فارس بأنّ الفنانات اللواتي لم يقدّمن تنازلات، تمّ إبعادهن عن الوسط الفني تماماً.

صفاء سلطان تعلّق

وعلّقت الفنانة السورية صفاء سلطان على الفيديو قائلةً: “شو هالتافه هاد ياعيب الشوم على اخلاقك …..يلي فيه مسله بدا تنخزه وهاد انت يلي بتنشرى بدولارات وبتنباع بفرنكات”.

وسبق أنْ ساند فارس اسكندر مواطنه الفنان فارس كرم في خلافه مع ميريام فارس، بعدما اتهمت الأخير بالذكورية.

كتب اسكندر حينها في حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “قالت ذكوري قلت من داعي السرور تهمة ذكوريتي انا فيها فخور المشكلة إنِك قَلَبتي عا ذكر من كتر ما مارق على (راسِك) … ذكور”.

​وعلّق كرم على تغريدة اسكندر قائلاً: “ابو محمد الغالي يسعد صباحك مصيبة اذا حكينا ومصيبة اذا سكتنا”.

​وكانت ميريام فارس قد كتبت لفارس كرم: “شكلك ما تحمّلت الحقيقة… بالقضاء رح خلّيك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنّه ما طلع راس معها”.

وذلك ردّاً على قوله: “بحب ذكرِك أيام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل… والباقي بتعرفيه كتير منيح، صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلاً اللي استحوا ماتوا”.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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