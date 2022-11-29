الثلاثاء, نوفمبر 29, 2022
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شبيه نيمار يخدع المنظمين ويدخل أحد ملاعب المونديال ويلتقط صورا (شاهد)

شبكة أمريكية شهيرة وقعت في هذا الفخ

كتب خالد السعدي
شبيه نيمار في قطر watanserb.com
شبيه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا
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وطن– انتشر مقطع فيديو لشبيه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وقد نجح في دخول أرض الملعب في أحد الاستادات المستضيفة لبطولة كأس العالم في قطر.

وشوهد شبيه نيمار، وهو يدخل أرضية الملعب، رفقةَ بعض المنظّمين، وقد طالبه بعض الحاضرين في المدرجات بالتقاط صور تذكارية معه، فاستجاب لهم والتقط الصورة بنفسه، قبل أن يغادر أرضية الملعب مرة أخرى.

يُشار إلى أن الواقعة جرت في توقيتٍ لا تُلعب فيه مباراة على هذا الاستاد، حيث شوهدت المدرجات خاوية.

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شبكة أمريكية تقع في فخ شبيه نيمار

ولم يكن هذا هو الظهور الوحيد لشبيه نيمار، فمن خلال نفس هذه الملابس، شوهد هذا الشخص في شوارع العاصمة القطرية الدوحة، ويلاحظ التشابه الكبير بينه وبين النجم البرازيلي.

ووصل الأمر إلى أنّ حساب “فوكس سوكر” التابع للشبكة الأمريكية “فوكس نيوز” على تويتر، وقع في خطأ محرج بعدما نشر فيديو، قال إنه للاعب البرازيلي المصاب نيمار دي سليفا في شوارع الدوحة.

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ونشر حساب الشبكة مقطعَ فيديو يُظهر أفراداً يرتدون زي المنتخب البرازيلي، ويلتقطون صوراً مع من قالت “فوكس سوكر”، إنه نجم باريس سان جيرمان، وكتبت: “نيمار شوهد وهو يتجول في شوارع الدوحة”.

ولم يكن الشخص الذي ظهر في الفيديو نيمار، لكنه كان شخصاً يشبهه.

وعاد الحساب لاحقا ليوضح حقيقة الأمر، ويقول إنّه ليس نيمار لكن شخصاً يشبهه.

إصابة نيمار

يُشار إلى أن النجم البرازيلي نيمار أصيب في كاحله الأيمن خلال مباراة منتخبه مع نظيره الصربي، والتي انتهت بفوز منتخب السيليساو بهدفين مقابل لا شيء.

وغاب نيمار على إثر الإصابة عن مباراة منتخب بلاده أمام منتخب سويسرا العنيد، التي أقيمت مساء أمس، وحسمها راقصو السامبا بهدف.

وعانى نيمار من مشاكل في قدمه اليمنى وكاحله لعدة سنوات، وبدا في حالة ذهول عندما غادر الملعب في وقت متأخر من مباراة الخميس الماضي.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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