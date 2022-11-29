شبيه نيمار يخدع المنظمين ويدخل أحد ملاعب المونديال ويلتقط صورا (شاهد)

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وطن– انتشر مقطع فيديو لشبيه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وقد نجح في دخول أرض الملعب في أحد الاستادات المستضيفة لبطولة كأس العالم في قطر.

وشوهد شبيه نيمار، وهو يدخل أرضية الملعب، رفقةَ بعض المنظّمين، وقد طالبه بعض الحاضرين في المدرجات بالتقاط صور تذكارية معه، فاستجاب لهم والتقط الصورة بنفسه، قبل أن يغادر أرضية الملعب مرة أخرى.

يُشار إلى أن الواقعة جرت في توقيتٍ لا تُلعب فيه مباراة على هذا الاستاد، حيث شوهدت المدرجات خاوية.

شبيه نيمار لم يكتفي بخداع الناس في شوارع قطر بل حتى المنظمين ادخلوه الملعب يعتقدون انه نيمار 😂😂 . pic.twitter.com/T1yojHtjBH — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) November 28, 2022

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شبكة أمريكية تقع في فخ شبيه نيمار

ولم يكن هذا هو الظهور الوحيد لشبيه نيمار، فمن خلال نفس هذه الملابس، شوهد هذا الشخص في شوارع العاصمة القطرية الدوحة، ويلاحظ التشابه الكبير بينه وبين النجم البرازيلي.

ووصل الأمر إلى أنّ حساب “فوكس سوكر” التابع للشبكة الأمريكية “فوكس نيوز” على تويتر، وقع في خطأ محرج بعدما نشر فيديو، قال إنه للاعب البرازيلي المصاب نيمار دي سليفا في شوارع الدوحة.

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ونشر حساب الشبكة مقطعَ فيديو يُظهر أفراداً يرتدون زي المنتخب البرازيلي، ويلتقطون صوراً مع من قالت “فوكس سوكر”، إنه نجم باريس سان جيرمان، وكتبت: “نيمار شوهد وهو يتجول في شوارع الدوحة”.

ولم يكن الشخص الذي ظهر في الفيديو نيمار، لكنه كان شخصاً يشبهه.

Neymar was spotted walking around Doha 👀🇧🇷 pic.twitter.com/DSRoDZmbsU — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 27, 2022

وعاد الحساب لاحقا ليوضح حقيقة الأمر، ويقول إنّه ليس نيمار لكن شخصاً يشبهه.

UPDATE: we got got Neymar has a very convincing doppelgänger 😅🤣 — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 27, 2022

إصابة نيمار

يُشار إلى أن النجم البرازيلي نيمار أصيب في كاحله الأيمن خلال مباراة منتخبه مع نظيره الصربي، والتي انتهت بفوز منتخب السيليساو بهدفين مقابل لا شيء.

وغاب نيمار على إثر الإصابة عن مباراة منتخب بلاده أمام منتخب سويسرا العنيد، التي أقيمت مساء أمس، وحسمها راقصو السامبا بهدف.

وعانى نيمار من مشاكل في قدمه اليمنى وكاحله لعدة سنوات، وبدا في حالة ذهول عندما غادر الملعب في وقت متأخر من مباراة الخميس الماضي.