شبيه نيمار يخدع المنظمين ويدخل أحد ملاعب المونديال ويلتقط صورا (شاهد)

وطن– انتشر مقطع فيديو لشبيه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وقد نجح في دخول أرض الملعب في أحد الاستادات المستضيفة لبطولة كأس العالم في قطر.

وشوهد شبيه نيمار، وهو يدخل أرضية الملعب، رفقةَ بعض المنظّمين، وقد طالبه بعض الحاضرين في المدرجات بالتقاط صور تذكارية معه، فاستجاب لهم والتقط الصورة بنفسه، قبل أن يغادر أرضية الملعب مرة أخرى.

يُشار إلى أن الواقعة جرت في توقيتٍ لا تُلعب فيه مباراة على هذا الاستاد، حيث شوهدت المدرجات خاوية.

ولم يكن هذا هو الظهور الوحيد لشبيه نيمار، فمن خلال نفس هذه الملابس، شوهد هذا الشخص في شوارع العاصمة القطرية الدوحة، ويلاحظ التشابه الكبير بينه وبين النجم البرازيلي.

ووصل الأمر إلى أنّ حساب “فوكس سوكر” التابع للشبكة الأمريكية “فوكس نيوز” على تويتر، وقع في خطأ محرج بعدما نشر فيديو، قال إنه للاعب البرازيلي المصاب نيمار دي سليفا في شوارع الدوحة.

ونشر حساب الشبكة مقطعَ فيديو يُظهر أفراداً يرتدون زي المنتخب البرازيلي، ويلتقطون صوراً مع من قالت “فوكس سوكر”، إنه نجم باريس سان جيرمان، وكتبت: “نيمار شوهد وهو يتجول في شوارع الدوحة”.

ولم يكن الشخص الذي ظهر في الفيديو نيمار، لكنه كان شخصاً يشبهه.

Neymar was spotted walking around Doha 👀🇧🇷 pic.twitter.com/DSRoDZmbsU

وعاد الحساب لاحقا ليوضح حقيقة الأمر، ويقول إنّه ليس نيمار لكن شخصاً يشبهه.

UPDATE: we got got

Neymar has a very convincing doppelgänger 😅🤣

— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 27, 2022