خطيب نادين نجيم يخرج عن صمته ويهدد بالذهاب للقضاء

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وطن- بعد تعرضها لهجوم عبر السوشيال ميديا بسبب ظهورها الفاضح معه في أحد الملاهي الليلية، كشفت الممثلة اللبنانية المثيرة للجدل، نادين نجيم عن هوية خطيبها الذي كانت قد ظهرت معه في مقطع فيديو مسرب لها، قررت لاحقاً مشاركته مع متابعيها.

خطيب نادين نجيم يخرج عن صمته

وظهرت الممثلة اللبنانية ندين نجيم، أمس الإثنين، في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها على موقع التواصل “إنستغرام“، مع رجل ذكرت في تعليقها على الفيديو أنه “خطيبها”.

وأوضحت لاحقا أن لها كامل الحرية في فعل ما تشاء على اعتبار أنها “مُطلقة” وبالتالي يحق لها الارتباط بمن تشاء على حد تعبيرها.

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أثار ذلك المنشور عبر إنستغرام تفاعلا واسعا ومن التعليقات الكثيرة، وظهر شخص بإسم “ناريك ناربيكيان”، عبر عن حبه لـ ندين نجيم.

وعلق قائلا: “لن يفلتوا من فعلتهم.. سنقوم بمقاضاتهم..أحبك كثيراً “.

لترد عليه “نجيم” في ذات التعليق، وتتفاعل معه بعبارات الحب والرومانسية.

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مشيرة إلى سعادتها الكبيرة وحبها له، داعية الله أن يبارك في حبهما ويديمه، في تأكيد واضح منها أن هذا الشخص هو خطيبها.

فيديو مسرب لـندين نجيم في ملهى ليلي

يذكر أن الممثلة اللبنانية، قد أعلنت خطبتها لهذا الشاب، الذي يعتبر من خارج الوسط الفني أمس الإثنين.

يأتي ذلك بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر خلاله نجيم وهي تحتضن أحد الشباب أثناء رقصهما في إحدى الحفلات، وأثار ذلك جدلا واسعا.

وكانت نادين نجيم قد ردت على الهجوم الذي تعرضت من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، موضحة أن هذا الشخص هو خطيبها، ومن حقها كمطلقة أن تعيش بحرية.

View this post on Instagram A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)

وقالت عبر حسابها على إنستغرام: “يلي عم يحاول يستهبل ويصور على أساس عم يزعجني بدي قول شغلة لكل حدا عم ينشر الفيديو هيدا خطيبي وأنا حرة بحياتي وما حدا خصه ومن هلا بقلكم لعبوا غيرها وجربوا حظكم مرة أخرى، يا عيب الشوم عليكم ما بتحترموا خصوصية الناس هدفكم بس النشر وجلب اللايكات والتعليقات على حساب الناس”.

وأضافت: “كلكن هدفكم عدد اللايكات على حساب حياة الناس وكرامات الناس ! صرنا بزمن ما حدا بيحترم حياة الناس الخاصة وحتى لو كنت مشهورة متل ما بتقولوا بس هالشي ما بيعني إنكم تستغلوني لنية بشعة، بعدكم مفكرين إنه بها الطريقة بخسر ولادي! وبتتمنولي أخسرن”.

وأكملت هجومها:”تفه على تربيتكم وما حدا بهل الدني بفرقني عن ولادي لأنه بالقانون وبرا القانون أنا امرأة مطلقة حرة وبحقلي عيش وحب وأتزوج، خلصنا بقا منكم! عيب عليكم”، وفق تعبيرها.