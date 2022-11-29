تشكيلة المنتخب المغربي ضد كندا في كأس العالم قطر 2022

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وطن- يستعد المنتخب المغربي للمباراة الحاسمة، الخميس، أمام كندا، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، على أرض ملعب (استاد الثمامة).

وسيلتقي المنتخب المغربي ضد كندا، في المباراة التي تحسم أمر أسود الأطلس في التأهل إلى منافسات الدور ال16 من منافسات كأس العالم قطر 2022.

توقيت مباراة المنتخب المغربي ضد كندا

وستقام المباراة بين المغرب وكندا المثيرة والقوية، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس.

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كما وبتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، ستكون عند الساعة السادسة مساءً، بينما بتوقيت فلسطين ومصر (القاهرة)، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

Munir Mohamedi Second Moroccan GoalKeeper after Badou Zaki to have played 4 World Cup games 👏🏻 pic.twitter.com/UyQ3o3tt4s — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 29, 2022

فيما ستكون بتوقيت عمان والإمارات، عند الساعة السابعة مساءً، لنقل المباراة التي ينتظرها جماهير الكرة المغربية والعربية المساندة لأسود الأطلس في البطولة العالمية.

تشكيلة المنتخب المغربي ضد كندا

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وسيلعب المدرب المغربي وليد الركراكي، المباراة الصعبة أمام كندا، في ختام منافسات كأس العالم قطر 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي.

دفاع التشكيلة: أشرف حكيمي، نايف أكراد، غانم سايس (بدر بانون)، نصير مزراوي.

November 2020 > first game with the National Team and first goal

November 2022 > first World Cup and first goal Keep going @ZAboukhlal we love you 👊❤️ pic.twitter.com/D53D0YnV5r — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 28, 2022

خط الوسط: سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناهي (عبد الحميد صابيري).

مركز الهجوم: حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف النصيري (عبد الرزاق حمد الله).

معلّق مباراة المغرب وكندا في كأس العالم قطر 2022

ووفق جدول المعلقين في منافسات بطولة كأس العالم 2022، سيعلق على أحداث المباراة، على قنوات (بين سبورت)، المعلق المغربي جواد بده.

وكان المنتخب المغربي قد حقّق التعادل المهم في مستهل مشواره أمام وصيف النسخة الماضية كرواتيا، سلبياً بدون أي من الأهداف.

كما وحقّق بعدها المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، الفوزَ النظيف على بلجيكا، في الجولة الماضية بهدفين دون رد.

ترتيب منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022

ويحلّ المنتخب المغربي في وصافة ترتيب المجموعة السادسة من منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، برصيد 4 نقاط.

كما ويتواجد المنتخب المنافس كندا، الذي ودع البطولة بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام كرواتيا برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في أدنى الترتيب بدون أي من النقاط.