تشكيلة المنتخب المغربي ضد كندا في كأس العالم قطر 2022

وطن- يستعد المنتخب المغربي للمباراة الحاسمة، الخميس، أمام كندا، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، على أرض ملعب (استاد الثمامة).

وسيلتقي المنتخب المغربي ضد كندا، في المباراة التي تحسم أمر أسود الأطلس في التأهل إلى منافسات الدور ال16 من منافسات كأس العالم قطر 2022.

وستقام المباراة بين المغرب وكندا المثيرة والقوية، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس.

كما وبتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، ستكون عند الساعة السادسة مساءً، بينما بتوقيت فلسطين ومصر (القاهرة)، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت عمان والإمارات، عند الساعة السابعة مساءً، لنقل المباراة التي ينتظرها جماهير الكرة المغربية والعربية المساندة لأسود الأطلس في البطولة العالمية.

وسيلعب المدرب المغربي وليد الركراكي، المباراة الصعبة أمام كندا، في ختام منافسات كأس العالم قطر 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي.

دفاع التشكيلة: أشرف حكيمي، نايف أكراد، غانم سايس (بدر بانون)، نصير مزراوي.

