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مونديال قطر 2022

تشكيلة المنتخب المغربي ضد كندا في كأس العالم قطر 2022

المغرب أمام كندا في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة المنتخب المغربي ضد كندا في كأس العالم قطر 2022 watanserb.com
تشكيلة المنتخب المغربي ضد كندا في كأس العالم قطر 2022
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وطن- يستعد المنتخب المغربي للمباراة الحاسمة، الخميس، أمام كندا، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022، على أرض ملعب (استاد الثمامة).

وسيلتقي المنتخب المغربي ضد كندا، في المباراة التي تحسم أمر أسود الأطلس في التأهل إلى منافسات الدور ال16 من منافسات كأس العالم قطر 2022.

توقيت مباراة المنتخب المغربي ضد كندا

وستقام المباراة بين المغرب وكندا المثيرة والقوية، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس.

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كما وبتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، ستكون عند الساعة السادسة مساءً، بينما بتوقيت فلسطين ومصر (القاهرة)، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

فيما ستكون بتوقيت عمان والإمارات، عند الساعة السابعة مساءً، لنقل المباراة التي ينتظرها جماهير الكرة المغربية والعربية المساندة لأسود الأطلس في البطولة العالمية.

تشكيلة المنتخب المغربي ضد كندا

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وسيلعب المدرب المغربي وليد الركراكي، المباراة الصعبة أمام كندا، في ختام منافسات كأس العالم قطر 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي.

دفاع التشكيلة: أشرف حكيمي، نايف أكراد، غانم سايس (بدر بانون)، نصير مزراوي.

خط الوسط: سفيان أمرابط، سليم أملاح، عز الدين أوناهي (عبد الحميد صابيري).

مركز الهجوم: حكيم زياش، سفيان بوفال، يوسف النصيري (عبد الرزاق حمد الله).

معلّق مباراة المغرب وكندا في كأس العالم قطر 2022

ووفق جدول المعلقين في منافسات بطولة كأس العالم 2022، سيعلق على أحداث المباراة، على قنوات (بين سبورت)، المعلق المغربي جواد بده.

وكان المنتخب المغربي قد حقّق التعادل المهم في مستهل مشواره أمام وصيف النسخة الماضية كرواتيا، سلبياً بدون أي من الأهداف.

كما وحقّق بعدها المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، الفوزَ النظيف على بلجيكا، في الجولة الماضية بهدفين دون رد.

ترتيب منتخب المغرب في كأس العالم قطر 2022

ويحلّ المنتخب المغربي في وصافة ترتيب المجموعة السادسة من منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، برصيد 4 نقاط.

كما ويتواجد المنتخب المنافس كندا، الذي ودع البطولة بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام كرواتيا برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، في أدنى الترتيب بدون أي من النقاط.

المصدروطن + صفحة منتخب المغرب + صفحة منتخب كندا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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