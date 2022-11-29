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الملكة رانيا في ضيافة الملكة كاميلا.. ثمن حذاءها أغلى من فستانها وكلاهما صادم! (شاهد)

تستضيف زوجة الملك تشارلز الثالث حفلا لزيادة الوعي بالعنف ضد النساء

كتب رفيف عبدالله
الملكة رانيا في ضيافة الملكة كاميلا.. ثمن حذاءها أغلى من فستانها وكلاهما صادم! (شاهد) watanserb.com
الملكة رانيا والملكة كاميلا والأميرة ماري
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وطن– استضافت الملكة كاميلا، الملكة رانيا ملكة الأردن وولي العهد الأميرة ماري من الدنمارك في كلارنس هاوس يوم الاثنين قبل حفل استقبال في قصر باكنغهام مساء اليوم.

بدت كاميلا ، 75 عامًا ، أنيقة بلا مجهود في فستان أزرق عندما ظهرت في صورة إلى جانب سيدتين ملكيتين أخريين.

الملكة كاميلا
الملكة كاميلا

أزرق مخضر

اختارت الملكة رانيا 52 عامًا ، فستانًا أزرق مخضر مع أساور مرصعة بالأحجار الكريمة وكعب مطابق.

الملكة رانيا
الملكة رانيا والملكة كاميلا و الأميرة ماري
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اختارت ملكة الأردن فستانًا من Badgley Mischka وحذاء من ديور ، بينما تركت شعرها على شكل ذيل حصان منخفض.

الملكة رانيا
فستان الملكة رانيا

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ويبلغ سعر فستان الملكة رانيا نحو 500 دولار أمريكي.

أما أحذية ديور المشابهة، فيتخطى سعرها الـ1000 دولار.

الملكة رانيا
سعر فستان الملكة رانيا
الملكة رانيا
سعر فستان الملكة رانيا
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صُمم فستان رانيا بلون أزرق مخضر ملفت للنظر ، ويتضمن رقبة عالية وأكمامًا ضخمة وتنورة متوسطة الطول. كان الاختيار الأمثل لهذه المناسبة.

الأميرة ماري

بينما بدت ماري المولودة في أستراليا  50 عامًا ، مثالية في تنورة مربعة أحادية اللون ، مع بلوزة سوداء.

تستضيف زوجة الملك تشارلز الثالث حفل استقبال كبير في قصر باكنغهام لزيادة الوعي بالعنف ضد النساء والفتيات. ومن المقرر أن تحضر الملكة ماتيلد ملكة بلجيكا ورانيا وماري.

ونشرت ملكة الأردن رانيا، صورة لها وكاميلا وماري، المتزوجة من وريث العرش الدنماركي، ولي عهد الدنمارك فريدريك ، على إنستغرام.

وجاء في تعليق رانيا: “أمسية جميلة مع حرم جلالة الملكة كاميلا وصاحبة السمو الملكي الأميرة ماري من الدنمارك”.

نشاط للأمم المتحدة

في حفل الاستقبال اليوم الثلاثاء ، ستلقي كاميلا ما من المتوقع أن يكون خطابًا قويًا وشخصيًا في الحدث ، يحضره الناجون وعائلاتهم.

ستقام الحفلة في إطار أنشطة الأمم المتحدة التي استمرت 16 يومًا ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.

من المقرر أيضًا أن تكون فتاة فرقة “سبايس جيرلز” السابقة ميلاني براون ، التي حصلت على رتبة الإمبراطورية البريطانية لعملها مع منظمة Women Aid الخيرية للعنف المنزلي . ونجمة تلفزيون الواقع زارا ماكديرموت – التي تحدثت سابقًا عن جهودها لإنهاء ظاهرة “الانتقام الإباحي”. هناك.

العنف المنزلي

وقال مصدر بحسب ما نقلت “ديلي ميل” إن كاميلا ستتحدث عما تعلمته من عملها في مجال العنف المنزلي – أن الناجيات يرغبن في أن يُسمع صوتهن ويُصدقن.

من المتوقع أن تتحدث كاميلا عن الوقاية والتصميم على تحقيق هدف إنهاء العنف المنزلي إلى الأبد.

في الشهر الماضي ، فيما يمكن اعتباره مؤشرًا على مدى أهمية القضية بالنسبة لكاميلا ، استخدمت أول مشاركة فردية لها في لقبها الملكي الجديد لمقابلة عاملات العنف المنزلي في مستشفى تشيلسي وويستمنستر.

مساعدي كاميلا

سيظهر بعض مساعدي الملكة كاميلا – الذين تم الإعلان عنهم في عطلة نهاية الأسبوع – علنًا معها لأول مرة في حفل الاستقبال.

قال قصر باكنغهام إن الملكة البالغة من العمر 75 عامًا سيكون لها ستة من رفقاء الملكة. وليس السيدات التقليديات في الانتظار. وجميعهم أصدقاء موثوق بهم وسوف يدعمونها أثناء قيامها بواجباتها الرسمية والخاصة بالدولة.

المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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