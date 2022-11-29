الثلاثاء, نوفمبر 29, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022السنغال تُطيح بالإكوادور خارج المونديال وقطر تخسر أمام هولندا (شاهد)
مونديال قطر 2022

السنغال تُطيح بالإكوادور خارج المونديال وقطر تخسر أمام هولندا (شاهد)

السنغال وهولندا إلى الدور ال16 على حساب الإكوادور وصاحب الأرض قطر في منافسات كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
احتفال خاليدو كوليبالي بهدف تأهل السنغال إلى الدور16 watanserb.com
السنغال وهولندا إلى الدور ال16 من منافسات كأس العالم 2022
- Advertisement -

وطن- حسمت المجموعة الأولى من منافسات كأس العالم قطر 2022، بتأهل هولندا والسنغال، إلى الدور ال16، وإقصاء الإكوادور والمستضيف قطر من البطولة العالمية.

وتلقى منتخب هولندا (الطواحين)، الخسارة أمام قطر بهدفين نظيفين دون رد، التي ودعت بطولة كأس العالم 2022، من الجولة الماضية، بعد الخسارة أمام السنغال بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

- Advertisement -

كما وأقصى السنغال (أسود التيرانغا)، نظيره الإكوادور، خارج مونديال كأس العالم 2022، بعد الفوز على الأخير بهدفين ثمينين مقابل هدف.

مباراة السنغال ضد الإكوادور

واستطاع النجم السنغالي إسماعيلا سار أولى أهدف المباراة في الدقيقة ال44، جاءت من ركلة جزاء تحصل عليها منتخب السنغال في المباراة بعد عرقلة من أحد لاعبي المنتخب المنافس الإكوادور.

- Advertisement -

كما وأدرك منتخب الإكوادور، هدف التعادل عند الدقيقة ال67، من توقيع اللاعب مويسيس كايسيدو، وعاد أسود التيرانغا بهدف ثاني من توقيع المدافع خاليدو كوليبالي في الدقيقة ال70.

وتعثر أسود التيرانغا السنغالي بالخسارة في مستهل مشواره أمام هولندا بهدفين دون رد، وبعدها حقق الفوز على صاحب الأرض قطر بثلاثية ثمينة مقابل هدف الأسبوع المنصرم.

مباراة قطر ضد هولندا

وأحرز منتخب هولندا (الطواحين)، أولى أهداف اللقاء من توقيع كودي جاكبو عند الدقيقة ال26، سددها اللاعب بقوة لتسكن في نهاية المطاف في شباك حارس العنابي القطري مشعل برشم.

كما وعزز طواحين هولندا هدف التقدم في مرمى العنابي القطري، بهدف الثاني عن طريق فرينكي دي يونج في الدقيقة ال49.

وكان منتخب هولندا قد حقق الفوز النظيف على السنغال بهدفين نظيف دون رد في الجولة الأولى، كما تعادل مع الإكوادور بهدف لكليهما.

ترتيب المجموعة الأولى في منافسات كأس العالم قطر 2022

واعتلي منتخب هولندا (الطواحين) صدارة المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 7 نقاط.

كما وجاء السنغال (أسود التيرانغا)، في المركز الثاني من الترتيب برصيد 6 نقاط، وآتى الإكوادور في ثالث الترتيب برصيد 4 نقاط.

وحل صاحب الأرض قطر (العنابي القطري)، في أدنى جدول الترتيب بدون أي من النقاط.

المصدروطن + قنوات الكأس + صفحة كأس العالم 2022
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

مباراة إيران وأمريكا مباشر اليوم يلا شوت في مونديال 2022

مونديال قطر 2022

تقارير تزف الخبر السار عن كريم بنزيما

مونديال قطر 2022

تشكيلة المنتخب السعودي ضد المكسيك في مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

مشاهد مباراة قطر بث مباشر أمام هولندا اليوم على بين سبورت

مونديال قطر 2022

لقطة طريفة جداً لرونالدو الظاهرة خلال مباراة البرازيل وسويسرا (فيديو)

مونديال قطر 2022

من هو هداف كأس العالم قطر 2022؟! .. جدول الترتيب

مونديال قطر 2022

الجولة الثالثة .. جدول مباريات كأس العالم قطر 2022 والمعلقون

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب تونس وفرنسا في كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

أول حالة طرد لمدرب في مونديال كأس العالم 2022 (فيديو)

مونديال قطر 2022

الفيفا يحسم هدف رونالدو في شباك الأوروغواي بالمونديال (شاهد)

مونديال قطر 2022

هدف كاسيميرو في شباك سويسرا يقود البرازيل إلى الدور ال16 (شاهد)

مونديال قطر 2022

مباراة الإثارة .. ملخص مباراة غانا وكوريا الجنوبية (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

انخفاض قياسي بنسبة المسيحيين في إنجلترا وويلز وارتفاع أعداد المسلمين

إحصائية صادمة عن عدد المجندات الإسرائيليات اللائي تعرضن للاغتصاب

أجانب يراقبون حركات المصلين داخل مساجد قطر متأثرين بالشعائر (فيديو)

من هو أغنى شخص في التاريخ؟ .. ليس إيلون ماسك ولا حتّى جيف بيزوس ولا بيل غيتس

“بها سر خارق”.. لاعبو المكسيك يستعينون “بالكبسة” لمواجهة السعودية

كأس العالم قطر 2022.. جولة في استاد البيت الرياضي (صور)

القمة العالمية للسياحة.. هل تنقلب ضد ابن سلمان مثل السيسي بقمة المناخ؟

مشجعة تتعرى وتكشف صدرها في المدرجات.. لقطة فجرت جدلا

حبيية الأمير هاري السابقة تكشف تفاصيل مثيرة عن أول قبلة شاركتها معه (صور)

مباراة إيران وأمريكا مباشر اليوم يلا شوت في مونديال 2022

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC