السنغال تُطيح بالإكوادور خارج المونديال وقطر تخسر أمام هولندا (شاهد)

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وطن- حسمت المجموعة الأولى من منافسات كأس العالم قطر 2022، بتأهل هولندا والسنغال، إلى الدور ال16، وإقصاء الإكوادور والمستضيف قطر من البطولة العالمية.

وتلقى منتخب هولندا (الطواحين)، الخسارة أمام قطر بهدفين نظيفين دون رد، التي ودعت بطولة كأس العالم 2022، من الجولة الماضية، بعد الخسارة أمام السنغال بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

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كما وأقصى السنغال (أسود التيرانغا)، نظيره الإكوادور، خارج مونديال كأس العالم 2022، بعد الفوز على الأخير بهدفين ثمينين مقابل هدف.

مباراة السنغال ضد الإكوادور

واستطاع النجم السنغالي إسماعيلا سار أولى أهدف المباراة في الدقيقة ال44، جاءت من ركلة جزاء تحصل عليها منتخب السنغال في المباراة بعد عرقلة من أحد لاعبي المنتخب المنافس الإكوادور.

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كما وأدرك منتخب الإكوادور، هدف التعادل عند الدقيقة ال67، من توقيع اللاعب مويسيس كايسيدو، وعاد أسود التيرانغا بهدف ثاني من توقيع المدافع خاليدو كوليبالي في الدقيقة ال70.

وتعثر أسود التيرانغا السنغالي بالخسارة في مستهل مشواره أمام هولندا بهدفين دون رد، وبعدها حقق الفوز على صاحب الأرض قطر بثلاثية ثمينة مقابل هدف الأسبوع المنصرم.

مباراة قطر ضد هولندا

وأحرز منتخب هولندا (الطواحين)، أولى أهداف اللقاء من توقيع كودي جاكبو عند الدقيقة ال26، سددها اللاعب بقوة لتسكن في نهاية المطاف في شباك حارس العنابي القطري مشعل برشم.

كما وعزز طواحين هولندا هدف التقدم في مرمى العنابي القطري، بهدف الثاني عن طريق فرينكي دي يونج في الدقيقة ال49.

وكان منتخب هولندا قد حقق الفوز النظيف على السنغال بهدفين نظيف دون رد في الجولة الأولى، كما تعادل مع الإكوادور بهدف لكليهما.

بعد 6⃣ أهداف متتالية في كأس العالم عبر إينير فالنسيا مويسيس كايسيدو يسجل لأصحاب الألوان الثلاثة ويكسر سلسلة الهداف التاريخي 🇪🇨#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 | @LaTri https://t.co/DTMt1lACWk pic.twitter.com/zc1sVarJM6 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 29, 2022

ترتيب المجموعة الأولى في منافسات كأس العالم قطر 2022

واعتلي منتخب هولندا (الطواحين) صدارة المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 7 نقاط.

القائد يظهر في وقت الحاجة كاليدو كوليبالي سجل سريعًا ومنح التقدم من جديد لأسود التيرانجا 🇸🇳💪🏿@Fsfofficielle | @kkoulibaly26 | #كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/pQn8ij16fc — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 29, 2022

كما وجاء السنغال (أسود التيرانغا)، في المركز الثاني من الترتيب برصيد 6 نقاط، وآتى الإكوادور في ثالث الترتيب برصيد 4 نقاط.

وحل صاحب الأرض قطر (العنابي القطري)، في أدنى جدول الترتيب بدون أي من النقاط.