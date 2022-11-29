السنغال تُطيح بالإكوادور خارج المونديال وقطر تخسر أمام هولندا (شاهد)

وطن- حسمت المجموعة الأولى من منافسات كأس العالم قطر 2022، بتأهل هولندا والسنغال، إلى الدور ال16، وإقصاء الإكوادور والمستضيف قطر من البطولة العالمية.
وتلقى منتخب هولندا (الطواحين)، الخسارة أمام قطر بهدفين نظيفين دون رد، التي ودعت بطولة كأس العالم 2022، من الجولة الماضية، بعد الخسارة أمام السنغال بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.
هدف #السنغال "44": الإكوادور 0-1 السنغال#LaTri #MankoWutiNdamli#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/dHdCE9mXuM
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022
كما وأقصى السنغال (أسود التيرانغا)، نظيره الإكوادور، خارج مونديال كأس العالم 2022، بعد الفوز على الأخير بهدفين ثمينين مقابل هدف.
هدف الإكوادور "67": #الإكوادور 1-1 #السنغال#LaTri #MankoWutiNdamli#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BR2TOykyui
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022
مباراة السنغال ضد الإكوادور
واستطاع النجم السنغالي إسماعيلا سار أولى أهدف المباراة في الدقيقة ال44، جاءت من ركلة جزاء تحصل عليها منتخب السنغال في المباراة بعد عرقلة من أحد لاعبي المنتخب المنافس الإكوادور.
هدف السنغال "70": الإكوادور 1-2 السنغال#LaTri #MankoWutiNdamli#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/l38qhZkpc7
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022
كما وأدرك منتخب الإكوادور، هدف التعادل عند الدقيقة ال67، من توقيع اللاعب مويسيس كايسيدو، وعاد أسود التيرانغا بهدف ثاني من توقيع المدافع خاليدو كوليبالي في الدقيقة ال70.
وتعثر أسود التيرانغا السنغالي بالخسارة في مستهل مشواره أمام هولندا بهدفين دون رد، وبعدها حقق الفوز على صاحب الأرض قطر بثلاثية ثمينة مقابل هدف الأسبوع المنصرم.
ترتيب المجموعة الأولى بعد ختام مباريات دور المجموعات #قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس#Qatar2022 #FIFAWorldCup@QFA@OnsOranje pic.twitter.com/X5UC5RZPuY
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022
مباراة قطر ضد هولندا
وأحرز منتخب هولندا (الطواحين)، أولى أهداف اللقاء من توقيع كودي جاكبو عند الدقيقة ال26، سددها اللاعب بقوة لتسكن في نهاية المطاف في شباك حارس العنابي القطري مشعل برشم.
هدف هولندا "49": #منتخبنا_الوطني 0-2 #هولندا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup #العنابي #كلنا_العنابي #العنابي_اقوى_بتشجيعكم pic.twitter.com/N1Fu3gY5Kb
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022
كما وعزز طواحين هولندا هدف التقدم في مرمى العنابي القطري، بهدف الثاني عن طريق فرينكي دي يونج في الدقيقة ال49.
هدف هولندا "26": منتخبنا الوطني 0-1 هولندا#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup #العنابي @OnsOranje pic.twitter.com/rKMl96KvhV
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 29, 2022
وكان منتخب هولندا قد حقق الفوز النظيف على السنغال بهدفين نظيف دون رد في الجولة الأولى، كما تعادل مع الإكوادور بهدف لكليهما.
بعد 6⃣ أهداف متتالية في كأس العالم عبر إينير فالنسيا
مويسيس كايسيدو يسجل لأصحاب الألوان الثلاثة ويكسر سلسلة الهداف التاريخي 🇪🇨#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 | @LaTri https://t.co/DTMt1lACWk pic.twitter.com/zc1sVarJM6
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 29, 2022
ترتيب المجموعة الأولى في منافسات كأس العالم قطر 2022
واعتلي منتخب هولندا (الطواحين) صدارة المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 7 نقاط.
القائد يظهر في وقت الحاجة
كاليدو كوليبالي سجل سريعًا ومنح التقدم من جديد لأسود التيرانجا 🇸🇳💪🏿@Fsfofficielle | @kkoulibaly26 | #كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 pic.twitter.com/pQn8ij16fc
— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 29, 2022
كما وجاء السنغال (أسود التيرانغا)، في المركز الثاني من الترتيب برصيد 6 نقاط، وآتى الإكوادور في ثالث الترتيب برصيد 4 نقاط.
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— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 29, 2022
وحل صاحب الأرض قطر (العنابي القطري)، في أدنى جدول الترتيب بدون أي من النقاط.