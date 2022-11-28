هل الشاي الأسود مفيد لصحتك العامة؟ دراسة تجيب

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وطن- تحدثت صحيفة indiatimes عن دراسة حديثة أجرتها جامعة إديث كوان الأسترالية (ECU) كشفت من خلالها أن استهلاك الشاي الأسود بانتظام قد يعزز الصحة العامة.

يمكن أن يساعدك كوبًا من الشاي يوميًا على عيش حياة أكثر صحة على المدى الطويل.



يحتوي الشاي على مركبات الفلافونويد، وهي مواد طبيعية توجد في العديد من الأطعمة والمشروبات الشائعة مثل الشاي الأخضر والتفاح والمكسرات والحمضيات والتوت وأكثر من ذلك.

تكلس الأبهر البطني

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وأجريت الدراسة التي أجرتها الجامعة على 881 امرأة مسنة متوسط ​​أعمارهن 80 عاما، وقد وجدت أنهن أقل عرضة لتراكم تكلس الأبهر البطني “AAC”، وهو مرض يصيب الشريان الأورطي البطني، إذا تناولن نسبة عالية من الفلافونويد في نظامهن الغذائي.



AAC هو تكلس الشريان الأورطي البطني وهو أكبر شريان في الجسم يوفر الدم المؤكسج من القلب إلى أعضاء البطن والأطراف السفلية وهو مؤشر على مخاطر القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

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من جهته، قال بن بارمينت، الباحث بمعهد أبحاث التغذية والابتكار الصحي في ECU، إنه بينما توجد العديد من المصادر الغذائية للفلافونويد، فإن بعضها يحتوي على كميات عالية بشكل خاص مثل الشاي الأسود أو الأخضر، والتوت، والفراولة، والبرتقال، والنبيذ الأحمر، والتفاح، والزبيب، العنب، والشوكولاتة الداكنة.

في الواقع، هناك العديد من الأنواع المختلفة من مركبات الفلافونويد، مثل flavan-3-ols و flavonols ، والتي أشارت الدراسة إلى أن لها علاقة أيضًا بـ AAC.

كما أظهرت النتائج أن المشاركات اللاتي تناولن كمية أكثر من إجمالي مركبات الفلافونويد وفلافان 3-أولس والفلافونول، كن أقل عرضة بنسبة تصل إلى 39 لتكلس الشرايين.



بالإضافة إلى ذلك، وجدت الأبحاث أن نسبة 16-42% من السيدات اللاتي أجريت عليهن الدراسة وكانوا يشربون الشاي الأسود، نسبة إصابتهن بالأمراض القلبية أقل بكثير من النساء التي لا تعتمدن على الشاي في نظامهن الغذائي.

ومع ذلك، فإن بعض المصادر الغذائية الأخرى للفلافونويد مثل عصير الفاكهة والنبيذ الأحمر والشوكولاتة، لم تعطي نفس النتائح.