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لماذا يسرق هذا الثعبان الأحذية؟.. فيديو غريب وغامض (شاهد)

مقطع لاقى تفاعلا كبيرا في الهند

كتب خالد الأحمد
ثعبان يسرق الأحذية watanserb.com
ثعبان يسرق الأحذية
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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غريب لثعبان يسرق الأحذية وينسل مبتعداً عن الأنظار، وحقق الفيديو مشاهدات قياسية خلال ساعات.

التقط الشبشب وانسل بعيداً

وأظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية أشخاصاً يصرخون في الخلفية بعد أن شاهدوا ثعباناً طويلاً يزحف باتجاههم في أرض ترابية.

ويقوم الثعبان بالتقاط “شبشب” ملقى بالقرب منه بواسطة فمه، وينزلق سريعًا بعيدًا عنهم.

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فيما يُسمع صوت نسوة وهن يضحكن ويصرخن في آن معاً، ولكنه يصر على سرقة الحذاء.

ويظهر الثعبان وهو يحمل الحذاء بفمه لمسافة طويلة قبل أن يتوغل في سياج أعشاب.

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ونشر الفيديو الذي يقال إنه من ولاية “بيهار” الهندية، ضابط خدمة الغابات الهندية “بارفين كسوان” المهتم بالحياة الطبيعية في الهند.

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وعلق عليه بالقول:”أتساءل ماذا سيفعل هذا الثعبان مع هذا الحذاء. ليس لديه أرجل”.

ثعبان يسرق الأحذية
ثعبان يسرق الأحذية

وفيات اللدغ

وكانت إحصائية مخيفة كشفت عنها منظمة الصحة العالمية متعلقة بالحصيلة العالمية للدغ الثعابين القاتلة أو لدغات الأفاعى؛ أوضحت أن اللدغات مسئولة عن 63 ألف حالة وفاة كل عام – مع حدوث 80% من الهجمات في الهند، حسب الدراسة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، تقدر دراسة أن أكثر من 63 ألف شخص ماتوا بسبب لدغة الأفاعي في عام 2019، كانت الغالبية في جنوب آسيا.

حيث سجلت الهند أعلى معدل وفيات إذ تم حساب معدل الوفيات بأربع وفيات بسبب لدغات الأفاعي لكل 100 ألف شخص.

المصدرتويتر، صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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