لماذا يسرق هذا الثعبان الأحذية؟.. فيديو غريب وغامض (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غريب لثعبان يسرق الأحذية وينسل مبتعداً عن الأنظار، وحقق الفيديو مشاهدات قياسية خلال ساعات.

وأظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية أشخاصاً يصرخون في الخلفية بعد أن شاهدوا ثعباناً طويلاً يزحف باتجاههم في أرض ترابية.

ويقوم الثعبان بالتقاط “شبشب” ملقى بالقرب منه بواسطة فمه، وينزلق سريعًا بعيدًا عنهم.

- Advertisement -

فيما يُسمع صوت نسوة وهن يضحكن ويصرخن في آن معاً، ولكنه يصر على سرقة الحذاء.

I wonder what this snake will do with that chappal. He got no legs. Unknown location. pic.twitter.com/9oMzgzvUZd

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) November 24, 2022