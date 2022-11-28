لماذا يسرق هذا الثعبان الأحذية؟.. فيديو غريب وغامض (شاهد)

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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو غريب لثعبان يسرق الأحذية وينسل مبتعداً عن الأنظار، وحقق الفيديو مشاهدات قياسية خلال ساعات.

التقط الشبشب وانسل بعيداً

وأظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 30 ثانية أشخاصاً يصرخون في الخلفية بعد أن شاهدوا ثعباناً طويلاً يزحف باتجاههم في أرض ترابية.

ويقوم الثعبان بالتقاط “شبشب” ملقى بالقرب منه بواسطة فمه، وينزلق سريعًا بعيدًا عنهم.

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فيما يُسمع صوت نسوة وهن يضحكن ويصرخن في آن معاً، ولكنه يصر على سرقة الحذاء.

I wonder what this snake will do with that chappal. He got no legs. Unknown location. pic.twitter.com/9oMzgzvUZd — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) November 24, 2022

ويظهر الثعبان وهو يحمل الحذاء بفمه لمسافة طويلة قبل أن يتوغل في سياج أعشاب.

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ونشر الفيديو الذي يقال إنه من ولاية “بيهار” الهندية، ضابط خدمة الغابات الهندية “بارفين كسوان” المهتم بالحياة الطبيعية في الهند.

وعلق عليه بالقول:”أتساءل ماذا سيفعل هذا الثعبان مع هذا الحذاء. ليس لديه أرجل”.

وفيات اللدغ

وكانت إحصائية مخيفة كشفت عنها منظمة الصحة العالمية متعلقة بالحصيلة العالمية للدغ الثعابين القاتلة أو لدغات الأفاعى؛ أوضحت أن اللدغات مسئولة عن 63 ألف حالة وفاة كل عام – مع حدوث 80% من الهجمات في الهند، حسب الدراسة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، تقدر دراسة أن أكثر من 63 ألف شخص ماتوا بسبب لدغة الأفاعي في عام 2019، كانت الغالبية في جنوب آسيا.

حيث سجلت الهند أعلى معدل وفيات إذ تم حساب معدل الوفيات بأربع وفيات بسبب لدغات الأفاعي لكل 100 ألف شخص.