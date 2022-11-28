الإثنين, نوفمبر 28, 2022
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حضور لافت وإطلالة مثيرة لرئيسة كرواتيا السابقة في سوق واقف (شاهد)

الجمهور حرص على التقاط الصور معها

كتب خالد السعدي
كوليندا غرابار كيتاروفيتش watanserb.com
كوليندا غرابار كيتاروفيتش
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وطن- انتشر مقطع فيديو يرصد ظهور رئيسة كراوتيا السابقة كوليندا غرابار كيتاروفيتش، في سوق واقف بالعاصمة القطرية الدوحة، بالتزامن مع بطولة كأس العالم.

وشوهدت رئيسة كرواتيا السابقة، وهي تقف وسط الجماهير، الذين حرصوا بدورهم على التقاط صور تذكارية معها.

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أثار حضور رئيسة كرواتيا الكثير من التفاعل والتعليقات، من قِبل النشطاء على موقع تويتر.

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فقال يحيى: “هذه الرئيسة دأئما فال خير على المنتخب الكرواتي”.

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وكتب وليد: “مشجعة من الطراز الخاص لفريق بلدها”.

وحضرت رئيسة كرواتيا السابقة مباراة منتخب بلادها أمام نظيره الكندي، والتي حسمها العملاق الأوروبي بأربعة أهداف لهدف.

ونشرت كيتاروفيتش عبر حسابها على “إنستجرام”، مجموعة من الصور أثناء تواجدها في ملعب المباراة، بزي تقليدى كرواتي.

وقالت: “يا لها من مباراة رائعة بكأس العالم فخورة جدًا بمنتخب كرواتيا، منتخب كندا، قاتل بشجاعة.. نرتدي بفخر الزي التقليدي ويعرض تراثنا الغنى وألواننا الوطنية.. مسرور جدًا لمقابلة العديد من الأشخاص الذين أدركوا مدى القواسم المشتركة بيننا”.

فوز كرواتيا على كندا

وحقّق المنتخب الكرواتى فوزاً على كندا بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم.

أحرز ألفونسو ديفيز، لاعب منتخب كندا، الهدفَ الأول في الدقيقة 2 من المباراة، وهو أسرع هدف فى النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2022.

وجاء هدف ألفونسو ديفيز بعد 68 ثانية، هو أسرع هدف فى النسخة الحالية من كأس العالم.

كما أنه أسرع هدف في دور المجموعات بالمونديال، منذ هدف الأمريكي كلنت ديمبسي في مرمى غانا في 2014 (بعد 29 ثانية).

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ونجح أندري كراماريتش في تسجيل هدف التعادل لصالح المنتخب الكرواتي بالدقيقة 36 من زمن المباراة، ثم أضاف ماركو ليفايا الهدف الثانى في الدقيقة 44.

وأضاف أندري كراماريتش الهدف الثالث للمنتخب الكرواتى في شباك نظيره منتخب كندا، بالدقيقة 70 من زمن المباراة، ثم اختتم لوفرو ماجر الرباعية بالدقيقة الأخيرة.

ترتيب المجموعة بعد فوز كرواتيا

بهذه النتيجة، يحتلّ منتخب كرواتيا صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة بمونديال قطر 2022، برصيد 4 نقاط، متفوّقاً بفارق الأهداف فقط عن المنتخب المغربي صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط.

فيما يحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث في الترتيب برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب كندا الترتيب بدون رصيد من النقاط.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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