حضور لافت وإطلالة مثيرة لرئيسة كرواتيا السابقة في سوق واقف (شاهد)

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وطن- انتشر مقطع فيديو يرصد ظهور رئيسة كراوتيا السابقة كوليندا غرابار كيتاروفيتش، في سوق واقف بالعاصمة القطرية الدوحة، بالتزامن مع بطولة كأس العالم.

وشوهدت رئيسة كرواتيا السابقة، وهي تقف وسط الجماهير، الذين حرصوا بدورهم على التقاط صور تذكارية معها.

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أثار حضور رئيسة كرواتيا الكثير من التفاعل والتعليقات، من قِبل النشطاء على موقع تويتر.

فقال يحيى: “هذه الرئيسة دأئما فال خير على المنتخب الكرواتي”.

هذه الرئيسة دأئما فال خير على المنتخب الكرواااتي⚽️ — Yahya AL ALwi (@Yhay73269870) November 28, 2022

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وكتب وليد: “مشجعة من الطراز الخاص لفريق بلدها”.

مشجعة من الطراز الخاص لفريق بلدها — الدكتور وليد حسن الحديثي (@AlhdythyHsn) November 28, 2022

وحضرت رئيسة كرواتيا السابقة مباراة منتخب بلادها أمام نظيره الكندي، والتي حسمها العملاق الأوروبي بأربعة أهداف لهدف.

ونشرت كيتاروفيتش عبر حسابها على “إنستجرام”، مجموعة من الصور أثناء تواجدها في ملعب المباراة، بزي تقليدى كرواتي.

View this post on Instagram A post shared by Kolinda Grabar-Kitarović (@kolinda_gk)

وقالت: “يا لها من مباراة رائعة بكأس العالم فخورة جدًا بمنتخب كرواتيا، منتخب كندا، قاتل بشجاعة.. نرتدي بفخر الزي التقليدي ويعرض تراثنا الغنى وألواننا الوطنية.. مسرور جدًا لمقابلة العديد من الأشخاص الذين أدركوا مدى القواسم المشتركة بيننا”.

فوز كرواتيا على كندا

وحقّق المنتخب الكرواتى فوزاً على كندا بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم.

أحرز ألفونسو ديفيز، لاعب منتخب كندا، الهدفَ الأول في الدقيقة 2 من المباراة، وهو أسرع هدف فى النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2022.

وجاء هدف ألفونسو ديفيز بعد 68 ثانية، هو أسرع هدف فى النسخة الحالية من كأس العالم.

كما أنه أسرع هدف في دور المجموعات بالمونديال، منذ هدف الأمريكي كلنت ديمبسي في مرمى غانا في 2014 (بعد 29 ثانية).

ونجح أندري كراماريتش في تسجيل هدف التعادل لصالح المنتخب الكرواتي بالدقيقة 36 من زمن المباراة، ثم أضاف ماركو ليفايا الهدف الثانى في الدقيقة 44.

وأضاف أندري كراماريتش الهدف الثالث للمنتخب الكرواتى في شباك نظيره منتخب كندا، بالدقيقة 70 من زمن المباراة، ثم اختتم لوفرو ماجر الرباعية بالدقيقة الأخيرة.

ترتيب المجموعة بعد فوز كرواتيا

بهذه النتيجة، يحتلّ منتخب كرواتيا صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة بمونديال قطر 2022، برصيد 4 نقاط، متفوّقاً بفارق الأهداف فقط عن المنتخب المغربي صاحب المركز الثانى بنفس الرصيد من النقاط.

فيما يحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث في الترتيب برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب كندا الترتيب بدون رصيد من النقاط.