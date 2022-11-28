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مونديال قطر 2022

تغريده كيروش تُشعل أزمة مع أسطورة ألمانيا لهذا السبب

المدرب البرتغالي كيروش يشعل أزمة مع أسطورة منتخب ألمانيا كلينسمان بسبب انتقاد إيران

كتب فارس أبو شيحة
رد كيروش على انتقادات أسطورة ألمانيا يورغن كلينسمان watanserb.com
كارلوس كيروش
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وطن- أشعلت تغريده البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب إيران، أزمة مع أسطورة منتخب ألمانيا (المكاكين)، يورغن كلينسمان، بسبب انتقاد الأخير لأسلوب أسود فارس الإيراني.

وردّ المدرب البرتغالي كيروش، على التصريحات التي أثارها أسطورة ألمانيا يورغن كلينسمان ضد منتخب إيران، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “عزيزي يورغن، لقد أخذت زمام المبادرة للاتصال بيّ. لذلك أعتقد من المناسب الاتصال بك، حتى لو أنك لم تعرفني شخصياً”.

تغريده كارلوس كيروش

وأضاف المدرب كيروش، “إنك تشكك في شخصيتي بحكم متفوق نموذجي متحيز، كما وبصرف النظر عن مدى احترامي لما فعلته داخل الملعب، فإن هذه التصريحات حول ثقافة إيران واللاعبين، هي وصمة عار على كرة القدم”.

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كما وتابع، “نود دعوتك كضيفنا، للحضور إلى معكسر الفريق الوطني لدينا، والتواصل مع لاعبي إيران والتعلم منهم عن البلد وشعب إيران والشعراء والجبر وجيل الألفية.. الثقافة الفارسية”.

واستكمل، “نحن نتفهم عدم وجود دعم، لا مشكلة، ورغم تصريحاته المشينة علي (بي بي سي)، في محاولة منك لتعويض جهودنا وتضحياتنا ومهاراتنا”.

استقالة يورغن كلينسمان

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كما وختم البرتغالي كيروش تغريدته، “نعدك بأننا لن نصدر أي أحكام فيما يتعلق بثقافتك وجذورك وخلفيتك، وأنك ستكون موضع ترحيب في عائلتنا، ونريد من الفيفا بشأن منصبك كعضو في مجموعة الدراسة الفنية لقطر 2022. لأنه نتوقع منك الاستقالة قبل زيارة معسكرنا”.

وكان أسطورة ألمانيا يورغن كلينسمان، الحاصل على كأس العالم عام 1990، قد انتقد أسلوب المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مع منتخب إيران، إلى جانب نقد ثقافتهم وطريقة لعبهم داخل أرضية ملعب المباراة.

مباراة إيران ضد أمريكا في كأس العالم 2022

وسيلتقي منتخب إيران (أسود فارس)، أمام منافسه الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على ملعب (استاد الثمامة).

يذكر أنّ أسود فارس الإيراني يحلّ في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، كما وبفارق نقطة وحيدة مع منتخب إنجلترا، برصيد 4 نقاط حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صفحة كارلوس كيروش + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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