تغريده كيروش تُشعل أزمة مع أسطورة ألمانيا لهذا السبب

وطن- أشعلت تغريده البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب إيران، أزمة مع أسطورة منتخب ألمانيا (المكاكين)، يورغن كلينسمان، بسبب انتقاد الأخير لأسلوب أسود فارس الإيراني.

وردّ المدرب البرتغالي كيروش، على التصريحات التي أثارها أسطورة ألمانيا يورغن كلينسمان ضد منتخب إيران، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “عزيزي يورغن، لقد أخذت زمام المبادرة للاتصال بيّ. لذلك أعتقد من المناسب الاتصال بك، حتى لو أنك لم تعرفني شخصياً”.

وأضاف المدرب كيروش، “إنك تشكك في شخصيتي بحكم متفوق نموذجي متحيز، كما وبصرف النظر عن مدى احترامي لما فعلته داخل الملعب، فإن هذه التصريحات حول ثقافة إيران واللاعبين، هي وصمة عار على كرة القدم”.

كما وتابع، “نود دعوتك كضيفنا، للحضور إلى معكسر الفريق الوطني لدينا، والتواصل مع لاعبي إيران والتعلم منهم عن البلد وشعب إيران والشعراء والجبر وجيل الألفية.. الثقافة الفارسية”.

Dear Jurgen;

You took the initiative to call me Carlos, so I believe it is proper to call you Jurgen. Right?

Even not knowing me personally, you question my character with a typical prejudiced judgment of superiority.

(…) pic.twitter.com/JAq0l7Yp6n

— Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) November 26, 2022