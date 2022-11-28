تغريده كيروش تُشعل أزمة مع أسطورة ألمانيا لهذا السبب

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وطن- أشعلت تغريده البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب إيران، أزمة مع أسطورة منتخب ألمانيا (المكاكين)، يورغن كلينسمان، بسبب انتقاد الأخير لأسلوب أسود فارس الإيراني.

وردّ المدرب البرتغالي كيروش، على التصريحات التي أثارها أسطورة ألمانيا يورغن كلينسمان ضد منتخب إيران، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “عزيزي يورغن، لقد أخذت زمام المبادرة للاتصال بيّ. لذلك أعتقد من المناسب الاتصال بك، حتى لو أنك لم تعرفني شخصياً”.

تغريده كارلوس كيروش

وأضاف المدرب كيروش، “إنك تشكك في شخصيتي بحكم متفوق نموذجي متحيز، كما وبصرف النظر عن مدى احترامي لما فعلته داخل الملعب، فإن هذه التصريحات حول ثقافة إيران واللاعبين، هي وصمة عار على كرة القدم”.

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كما وتابع، “نود دعوتك كضيفنا، للحضور إلى معكسر الفريق الوطني لدينا، والتواصل مع لاعبي إيران والتعلم منهم عن البلد وشعب إيران والشعراء والجبر وجيل الألفية.. الثقافة الفارسية”.

Dear Jurgen; You took the initiative to call me Carlos, so I believe it is proper to call you Jurgen. Right? Even not knowing me personally, you question my character with a typical prejudiced judgment of superiority.

(…) pic.twitter.com/JAq0l7Yp6n — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) November 26, 2022

واستكمل، “نحن نتفهم عدم وجود دعم، لا مشكلة، ورغم تصريحاته المشينة علي (بي بي سي)، في محاولة منك لتعويض جهودنا وتضحياتنا ومهاراتنا”.

استقالة يورغن كلينسمان

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كما وختم البرتغالي كيروش تغريدته، “نعدك بأننا لن نصدر أي أحكام فيما يتعلق بثقافتك وجذورك وخلفيتك، وأنك ستكون موضع ترحيب في عائلتنا، ونريد من الفيفا بشأن منصبك كعضو في مجموعة الدراسة الفنية لقطر 2022. لأنه نتوقع منك الاستقالة قبل زيارة معسكرنا”.

we promise you that we will not produce any judgments regarding your culture, roots and background and that you will always be welcome to our Family. (…) — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) November 26, 2022

وكان أسطورة ألمانيا يورغن كلينسمان، الحاصل على كأس العالم عام 1990، قد انتقد أسلوب المدرب البرتغالي كارلوس كيروش مع منتخب إيران، إلى جانب نقد ثقافتهم وطريقة لعبهم داخل أرضية ملعب المباراة.

مباراة إيران ضد أمريكا في كأس العالم 2022

وسيلتقي منتخب إيران (أسود فارس)، أمام منافسه الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، على ملعب (استاد الثمامة).

"that's their culture" – host of BBC's #WorldcupQatar2022 prompts Klinsmann, star of the melodramatic in his time, to accuse Iran of using sinister oriental ways in beating Wales



they even go after the Guatemalan referee



NB: how many teams does the UK have again? https://t.co/G7SRZ5vcAI pic.twitter.com/5vsXKjcaqD — Andrew Hammond (@Hammonda1) November 25, 2022

يذكر أنّ أسود فارس الإيراني يحلّ في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، كما وبفارق نقطة وحيدة مع منتخب إنجلترا، برصيد 4 نقاط حتى يومنا هذا.