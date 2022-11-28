تحرش سعودي بمشجعة مغربية في سوق واقف بقطر.. فيديو يثير جدلاً كبيراً(شاهد)

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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تحرش شاب سعودي بمشجعة مغربية في سوق واقف في قطر.

وأفاد المغردون بأن الواقعة حدثت ليلة مباراة المنتخب المغربي مع نظيره البلجيكي، الأحد، والتي انتهت بفوز أسود الأطلس بهدفين مقابل هدف.

ووفقا للفيديو المتداول لذي رصدته “وطن“، فقد ظهرت المشجعة المغربية غاضبة وتصرخ بصوت عال، محاولة التهجم على الشاب الذي تحرش بها، في حين سمع صوت الشاب ينكر ادعاءاتها.

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وبحسب الفيديو، فقد حاول المشجعون والضيوف المتواجدين في سوق واقف المزدحم تهدئة المشجعة المغربية والفصل بينهما.

شتائم قاسية

كما أظهر الفيديو توجيه المشجعة لمغربية العديد من الشتائم القاسية للشاب السعودي قبل أن يقوم بعض المتواجدين في السوق بأخذها بعيدا، الأمر الذي أغضب الشاب السعودي للقفز عن الكراسي والطاولات المتواجدة بالمكان متوجها نحوها لضربها، وسط محاولات الجميع الفصل بينهما.

#مسائيات_ترامبيلوووو

كفو عليها مسحت فيه الارض يفكر نفسه في موسم الرياض المسعود الحزين 🤮🤮🤮 سبحان الله مايدخلون مكان الا مشاكلهم معاهم اعوذ بالله منهم ومن قذارتهم … #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/Ksjg8LdcP2 — Trump (@Trumb_37) November 28, 2022

ردود أفعال المغردين

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ومع تداول الفيديو وانتشاره بشكل واسع، تفاعل عدد كبير من المغردين القطريين معه، حيث أفاد العديد منهم بنصح البنات بعدم الذهاب لسوق واقف نظرا لازدحامه بشكل كبير، لافتين إلى أن كثرة الزحام قد تجعل الاحتكاك بين المتواجدين فيه أمرا واردا.

وفي هذا السياق، قالت مغردة قطرية: “ما ينفع اصلا في هالزحمة روحة البنات تفاديا ل هالمواقف”.

ماينفع اصلا في هالزحمة روحة البنات تفاديا ل هالمواقف — Qtr.Lady (@qtr_lady) November 28, 2022

وقالت أخرى:” سوق واقف زحمة وايد لا يروح احد لان الاحتكاك وارد”.

سوق واقف زحمة وايد لا يروح احد لان الاحتكاك وارد — queen (@queen007is) November 29, 2022

في حين كان لمغردة أخرى رأي آخر بالقول:” يمكن متبلية عليه لانه شكله منقهر منها تثبتوا من الموضوع قبل ما تنشرون”.

يمكن متبلية عليه لانه شكله منقهر منها

تثبتوا من الموضوع قبل ما تنشرون — 🌸غروب🌸 (@ghoroob3313) November 28, 2022

أما المغرد خالد السادة فقال:” التعميم خطأ …قد يكون فيه سوء فهم من احد الطرفين او تجاوز لفظي من أحدهما قد لا يكون تحرش بالمعنى المألوف ولا يحتاج نكبر الموضوع”.

التعميم خطأ …قد يكون فيه سوء فهم من احد الطرفين او تجاوز لفظي من أحدهما قد لا يكون تحرش بالمعنى المألوف ولا يحتاج نكبر الموضوع — خالد السادة (@6zFsY1jDU4SO1PH) November 28, 2022

واستنكرت المغردة “هالة” ما حدث من صراخ وشتائم في ظل وجود القانون بالقول:” ماله داعي الصراخ وعمل الفوضى ، احنا بدولة فيها قانون وكل واحد ياخذ حقه بالقانون بس لو ع كل غلطة بنصارخ ونتهاوش بالشارع سارت فوضى . اتمنى الكل ياخذ حقه حتى لاتتكرر هالتصرفات والي يصور ماله داعي.”

ماله داعي الصراخ وعمل الفوضى ، احنا بدولة فيها قانون وكل واحد ياخذ حقه بالقانون بس لو ع كل غلطة بنصارخ ونتهاوش بالشارع سارت فوضى . اتمنى الكل ياخذ حقه حتى لاتتكرر هالتصرفات والي يصور ماله داعي. — Hala (@hala_qtr) November 29, 2022

وعلى النقيض، أشد البعض بتصرف المشجعة المغربية ودفاعها عن ننفسها، بالقول:” ذيبة بنت المغرب.. كفو عليها”.