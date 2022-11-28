الثلاثاء, نوفمبر 29, 2022
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الهدهد

تحرش سعودي بمشجعة مغربية في سوق واقف بقطر.. فيديو يثير جدلاً كبيراً(شاهد)

المغردون انقسموا حول تصرف المشجعة المغربية

كتب سالم حنفي
تحرش سعودي بمشجعة مغربية watanserb.com
مشجعة مغربية (صورة تعبيرية)
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق تحرش شاب سعودي بمشجعة مغربية في سوق واقف في قطر.

وأفاد المغردون بأن الواقعة حدثت ليلة مباراة المنتخب المغربي مع نظيره البلجيكي، الأحد، والتي انتهت بفوز أسود الأطلس بهدفين مقابل هدف.

ووفقا للفيديو المتداول لذي رصدته “وطن“، فقد ظهرت المشجعة المغربية غاضبة وتصرخ بصوت عال، محاولة التهجم على الشاب الذي تحرش بها، في حين سمع صوت الشاب ينكر ادعاءاتها.

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وبحسب الفيديو، فقد حاول المشجعون والضيوف المتواجدين في سوق واقف المزدحم تهدئة المشجعة المغربية والفصل بينهما.

شتائم قاسية

كما أظهر الفيديو توجيه المشجعة لمغربية العديد من الشتائم القاسية للشاب السعودي قبل أن يقوم بعض المتواجدين في السوق بأخذها بعيدا، الأمر الذي أغضب الشاب السعودي للقفز عن الكراسي والطاولات المتواجدة بالمكان متوجها نحوها لضربها، وسط محاولات الجميع الفصل بينهما.

ردود أفعال المغردين

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ومع تداول الفيديو وانتشاره بشكل واسع، تفاعل عدد كبير من المغردين القطريين معه، حيث أفاد العديد منهم بنصح البنات بعدم الذهاب لسوق واقف نظرا لازدحامه بشكل كبير، لافتين إلى أن كثرة الزحام قد تجعل الاحتكاك بين المتواجدين فيه أمرا واردا.

وفي هذا السياق، قالت مغردة قطرية: “ما ينفع اصلا في هالزحمة روحة البنات تفاديا ل هالمواقف”.

وقالت أخرى:” سوق واقف زحمة وايد لا يروح احد لان الاحتكاك وارد”.

في حين كان لمغردة أخرى رأي آخر بالقول:” يمكن متبلية عليه لانه شكله منقهر منها تثبتوا من الموضوع قبل ما تنشرون”.

أما المغرد خالد السادة فقال:” التعميم خطأ …قد يكون فيه سوء فهم من احد الطرفين او تجاوز لفظي من أحدهما قد لا يكون تحرش بالمعنى المألوف ولا يحتاج نكبر الموضوع”.

واستنكرت المغردة “هالة” ما حدث من صراخ وشتائم في ظل وجود القانون بالقول:” ماله داعي الصراخ وعمل الفوضى ، احنا بدولة فيها قانون وكل واحد ياخذ حقه بالقانون بس لو ع كل غلطة بنصارخ ونتهاوش بالشارع سارت فوضى . اتمنى الكل ياخذ حقه حتى لاتتكرر هالتصرفات والي يصور ماله داعي.”

وعلى النقيض، أشد البعض بتصرف المشجعة المغربية ودفاعها عن ننفسها، بالقول:” ذيبة بنت المغرب.. كفو عليها”.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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