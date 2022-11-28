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مونديال قطر 2022

الفيفا يحسم هدف رونالدو في شباك الأوروغواي بالمونديال (شاهد)

البرتغال ثالث المنتخبيات المتأهلة إلى الدور ال16 بعد البرازيل وحامل لقب النسخة الماضية فرنسا

كتب فارس أبو شيحة
الفيفا يحسم هدف رونالدو في شباك الأوروغواي watanserb.com
الفيفا يحسم هدف رونالدو في شباك الأوروغواي
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وطن- حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، هدف كريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاماً، لصالح زميله برونو فيرنانديز صاحب هدفي الفوز في المباراة أمام منافسه الأوروغواي، في منافسات كأس العالم 2022 قطر.

وكان اتحاد الفيفا، قد حسم سريعاً هدف رونالدو المثير للجدل، لصالح زميله برونو فيرنانديز لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

هدف رونالدو في شباك الأوروغواي

ويظهر في عدسات الكاميرا، بأن الكرة لا تلمس رأس صاروخ ماديرا رونالدو، بعد عرضية من زميله برونو، لتسكن بعدها في شباك مرمى الأوروغواي.

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وكان منتخب البرتغال قد عبر إلى دور ال16 من منافسات كأس العالم 2022، بعد تحقيق الفوز النظيف على الأوروغواي بهدفين نظيفين دون رد.

مباراة البرتغال ضد الأوروغواي

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وسجل هدفي منتخب البرتغال (الملاحون)، في مرمى منافسه الأوروغواي، رجل المباراة البرتغالي برونو فيرنانديز، في الدقيقة ال54، وال93 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد مراجعة تقنية الفيديو (الفار).

كما وتفوق البرتغال على نظيره الأوروغواي على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 60%.

بينما وصل الفريق المنافس الأوروغواي إلى 11 تسديدة باتجاه شباك مرمى منتخب البرتغال، كما وصلت نسبة الاستحواذ ب40%.

وسيلتقي منتخب البرتغال في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثالثة، أمام كوريا الجونبية، الجمعة، في مواجهة مثيرة وقوية بين كلا المنتخبين في البطولة العالمية.

كما ويعد البرتغال ثالث المنتخبيات المتأهلة إلى الدور ال16، بعد البرازيل وحامل اللقب فرنسا، في نسخة مونديال كأس العالم 2022.

ترتيب منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 قطر

ويتصدر البرتغال صدارة ترتيب المجموعة الثامنة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط.

كما وآتى منتخب غانا في وصافة الترتيب بالمركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويليه كوريا الجنوبية في المركز الثالث بنقطة واحدة، متساوياً بذلك مع الأوروغواي الذي جاء في أدنى جدول الترتيب بنفس رصيد النقاط.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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