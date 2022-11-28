الفيفا يحسم هدف رونالدو في شباك الأوروغواي بالمونديال (شاهد)

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وطن- حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، هدف كريستيانو رونالدو صاحب ال37 عاماً، لصالح زميله برونو فيرنانديز صاحب هدفي الفوز في المباراة أمام منافسه الأوروغواي، في منافسات كأس العالم 2022 قطر.

وكان اتحاد الفيفا، قد حسم سريعاً هدف رونالدو المثير للجدل، لصالح زميله برونو فيرنانديز لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

هدف رونالدو في شباك الأوروغواي

ويظهر في عدسات الكاميرا، بأن الكرة لا تلمس رأس صاروخ ماديرا رونالدو، بعد عرضية من زميله برونو، لتسكن بعدها في شباك مرمى الأوروغواي.

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وكان منتخب البرتغال قد عبر إلى دور ال16 من منافسات كأس العالم 2022، بعد تحقيق الفوز النظيف على الأوروغواي بهدفين نظيفين دون رد.

مباراة البرتغال ضد الأوروغواي

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وسجل هدفي منتخب البرتغال (الملاحون)، في مرمى منافسه الأوروغواي، رجل المباراة البرتغالي برونو فيرنانديز، في الدقيقة ال54، وال93 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد مراجعة تقنية الفيديو (الفار).

كما وتفوق البرتغال على نظيره الأوروغواي على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 15 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 60%.

بينما وصل الفريق المنافس الأوروغواي إلى 11 تسديدة باتجاه شباك مرمى منتخب البرتغال، كما وصلت نسبة الاستحواذ ب40%.

وسيلتقي منتخب البرتغال في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثالثة، أمام كوريا الجونبية، الجمعة، في مواجهة مثيرة وقوية بين كلا المنتخبين في البطولة العالمية.

برونو فيرنانديز سجل هدفين وقاد البرتغال للحصول على الثلاث نقاط أمام أوروجواي 🇵🇹🇺🇾 #كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 28, 2022

كما ويعد البرتغال ثالث المنتخبيات المتأهلة إلى الدور ال16، بعد البرازيل وحامل اللقب فرنسا، في نسخة مونديال كأس العالم 2022.

ترتيب منتخب البرتغال في كأس العالم 2022 قطر

ويتصدر البرتغال صدارة ترتيب المجموعة الثامنة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط.

نهاية الجولة الثانية من المجموعة الثامنة ✅ البرتغال في القمة وتحصد بطاقة التأهل للدور القادم 🇵🇹 الجولة الأخيرة تحسم مصير غانا وكوريا الجنوبية وأوروجواي 🔥#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 28, 2022

كما وآتى منتخب غانا في وصافة الترتيب بالمركز الثاني برصيد 3 نقاط، ويليه كوريا الجنوبية في المركز الثالث بنقطة واحدة، متساوياً بذلك مع الأوروغواي الذي جاء في أدنى جدول الترتيب بنفس رصيد النقاط.