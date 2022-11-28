الإثنين, نوفمبر 28, 2022
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اعتراف صادم من رونالدو عن سبب ممارسته الجنس قبل المباريات!

النجم السابق على علاقة مع العارضة الشقراء سيلينا لوكس التي تصغره بنحو 13 عامًا

كتب رفيف عبدالله
رونالدو وسيلينا لوكس watanserb.com
الأسطورة رونالدو وحبيبته سيلينا لوكس
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وطن – اعترف أسطورة البرازيل رونالدو (البالغ من العمر الآن 46 عامًا)، ذات مرة أن الفوز بكأس العالم يعطي شعوراً أفضل من ممارسة الجنس “نوعاً ما”، وقد اعترف سابقًا أيضًا أنه كان يمارس الجنس قبل المباريات.

قاد رونالدو البرازيل للفوز بكأس العالم للمرة الخامسة في مونديال 2022 الذي أقيم في كوريا الجنوبية واليابان، وقد هز الشباك مرتين في المباراة النهائية ضد ألمانيا.

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وبعد المباراة، سأل أحد المراسلين الأسطورة البرازيلي عما إذا كان الفوز بكأس العالم أفضل من الجنس، حيث أجاب بابتسامة خجولة على وجهه: “كلاهما صعب للغاية، لكني لا أعتقد أن الجنس يمكن أن يكون مجزيًا مثل الفوز بكأس العالم”.

وقال الأسطورة البرازيلي: “ليس الأمر أن الجنس ليس رائعًا ؛ فقط كأس العالم تقام كل أربع سنوات فقط والجنس أكثر انتظامًا من ذلك بكثير.”

وأضاف أن فوزه بكأس العالم للمرة الثانية كان “لحظة رائعة لم أستطع حتى أن أحلم بها قبل ذلك”.

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كان لدى رونالدو دائمًا “موقف مريح” عندما يتعلق الأمر بالجنس. وفق ما أوردت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية

رونالدو
رونالدو

رونالدو: مارست الجنس قبل المباريات! 

في مقابلة عام 2011 ، كشف لاعب كرة القدم الأسطوري لمحطة تلفزيونية برازيلية أنه “مارس الجنس عدة مرات قبل بعض المباريات”.

وتابع: “إنها تساعدك على التركيز. ليس كل المدربين يسمحون لك بممارسة الجنس قبل المباراة. لقد لاحظت أنه في بعض المباريات، أنني لعبت بشكل أفضل لأنني مارست الجنس قبل المباراة.”

حبيبة رونالدو تصغره بـ13 عاماً 

والنجم البرازيلي السابق، على علاقة مع العارضة الشقراء سيلينا لوكس، التي تصغره بنحو 13 عامًا.

رونالدو وسيلينا لوكس
رونالدو وسيلينا لوكس

يقال إن “لوكس”، بدأت في مواعدة الهداف البرازيلي في عام 2015.

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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