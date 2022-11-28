اعتراف صادم من رونالدو عن سبب ممارسته الجنس قبل المباريات!

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وطن – اعترف أسطورة البرازيل رونالدو (البالغ من العمر الآن 46 عامًا)، ذات مرة أن الفوز بكأس العالم يعطي شعوراً أفضل من ممارسة الجنس “نوعاً ما”، وقد اعترف سابقًا أيضًا أنه كان يمارس الجنس قبل المباريات.

قاد رونالدو البرازيل للفوز بكأس العالم للمرة الخامسة في مونديال 2022 الذي أقيم في كوريا الجنوبية واليابان، وقد هز الشباك مرتين في المباراة النهائية ضد ألمانيا.

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وبعد المباراة، سأل أحد المراسلين الأسطورة البرازيلي عما إذا كان الفوز بكأس العالم أفضل من الجنس، حيث أجاب بابتسامة خجولة على وجهه: “كلاهما صعب للغاية، لكني لا أعتقد أن الجنس يمكن أن يكون مجزيًا مثل الفوز بكأس العالم”.

وقال الأسطورة البرازيلي: “ليس الأمر أن الجنس ليس رائعًا ؛ فقط كأس العالم تقام كل أربع سنوات فقط والجنس أكثر انتظامًا من ذلك بكثير.”

وأضاف أن فوزه بكأس العالم للمرة الثانية كان “لحظة رائعة لم أستطع حتى أن أحلم بها قبل ذلك”.

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كان لدى رونالدو دائمًا “موقف مريح” عندما يتعلق الأمر بالجنس. وفق ما أوردت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية

رونالدو: مارست الجنس قبل المباريات!

في مقابلة عام 2011 ، كشف لاعب كرة القدم الأسطوري لمحطة تلفزيونية برازيلية أنه “مارس الجنس عدة مرات قبل بعض المباريات”.

وتابع: “إنها تساعدك على التركيز. ليس كل المدربين يسمحون لك بممارسة الجنس قبل المباراة. لقد لاحظت أنه في بعض المباريات، أنني لعبت بشكل أفضل لأنني مارست الجنس قبل المباراة.”

حبيبة رونالدو تصغره بـ13 عاماً

والنجم البرازيلي السابق، على علاقة مع العارضة الشقراء سيلينا لوكس، التي تصغره بنحو 13 عامًا.

يقال إن “لوكس”، بدأت في مواعدة الهداف البرازيلي في عام 2015.