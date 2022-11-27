4 تطبيقات تساعدك على توفير المال..تعرف عليها

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وطن– في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة، أصبح توفير المال أكثر أهمية من أي وقت مضى.

لحسن الحظ، بفضل هواتفنا الذكية، يمكن أنْ نجدَ الكثير من التطبيقات التي من شأنها أن تساعد على توفير المال فضلاً عن إدارتها بشكل أفضل بكثير من السابق.

وفيما يلي 4 تطبيقات تساعد على توفير المال، وفقاً لما أورده موقع “infotechlead“:

تطبيق TopCashback

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يعد هذا التطبيق من أحسن التطبيقات التي تساعد على توفير المال.

فهو طريقة ممتازة لكسب النقود عند التسوق عبر الإنترنت. يمتلك التطبيق اتفاقيات مع العديد من المنافذ الإلكترونية الكبرى، مثل: eBay وExperian وApple. ويضمّ التطبيق مجموعة كاملة من القطاعات، مثل: الأجهزة الكهربائية والأزياء والتمويل.

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لاستخدامه، ما عليك سوى توصيل تطبيق TopCashback بمواقع التسوق عبر الإنترنت، وقم بعملية الشراء.

يدفع بائع التجزئة عمولةً إلى TopCashback، ويضاف جزء منها إلى حساب التطبيق الخاص بك.

يختلف المبلغ من متجر لآخر، ونظراً لحجم الشراء.

علاوةً على ذلك، التطبيق متاح مجانًا لكلٍّ من مستخدمي أجهزة أندرويد وآيفون.

تطبيق Mint

بالنسبة لأيّ تطبيق مصرفي، يعتبر الأمان مصدرَ قلق رئيسي.

لهذا، يستخدم تطبيق Mint مصادقةً متعددةَ العوامل، وتشفيراً والعديد من بروتوكولات الأمان لحماية مستخدميه.



كما يساعدك تطبيق Mint على بناء ميزانية جيدة، وتتبع أموالك بسهولة.

كما يتيح التطبيق للناس تحديد أهداف الميزانية، بما في ذلك توفير المال، فضلاً عن مجموعة كاملة من الميزات، بما في ذلك الوصول إلى أدوات مراقبة الائتمان ودرجة الائتمان.

يعدّ استخدام تطبيق الميزانية، مثل: Mint، مكانًا رائعًا للبَدء فيه لأيّ شخص يرغب في توفير المال. بشكل عام، يُعدّ أداةً ممتازة لأي شخص يرغب في التعامل بشكل أفضل مع موارده المالية.

التطبيق متاح مجانًا لكلٍّ من مستخدمي أجهزة أندرويد وآيفون.

تطبيق RetailMeNot

RetailMeNot هو تطبيق يعرض أفضل الخصومات والصفقات والقسائم، ويجعلها متاحة للمستهلكين.

ويوفّر التطبيق للمستخدم فرصة الحصول على خصومات كبيرة على مشترياته.

بالإضافة إلى ذلك، يقدّم RetailMeNot استرداداً نقدياً للعديد من تجار التجزئة. شركات مثل Nike وMacy’s وGap هي عدد قليل من الملابس ذات الأسماء الكبيرة على RetailMeN، التي لا تقدّم استرداداً نقدياً في أي مكان من 1٪ إلى أكثر من 10٪ من سعر الشراء.

التطبيق متاح مجانًا لكلٍّ من مستخدمي أجهزة أندرويد وآيفون.

تطبيق Digit

يعمل التطبيق عن طريق الاتصال بالحساب المصرفي، وحفظ مبالغ نقدية صغيرة تلقائيًا، والاحتفاظ بها في حساب توفير حتى يقرر الشخص استخدامها.

ويضع التطبيق الأموال في حساب التوفير يوميًا، مما يجعل عملية توفير المال تلقائية وسهلة.

التطبيق متاح مجانًا لأول ستة أشهر لكلٍّ من مستخدمي أجهزة أندرويد وآيفون، ثم يجب على المستخدم أن يدفع 5 دولارات شهريًا.