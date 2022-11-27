الأحد, نوفمبر 27, 2022
الرئيسيةحياتنا4 تطبيقات تساعدك على توفير المال..تعرف عليها
حياتنا

4 تطبيقات تساعدك على توفير المال..تعرف عليها

بالنسبة لأي تطبيق مصرفي، يعتبر الأمان مصدر قلق رئيسي..

كتب ايمان الباجي
4 تطبيقات تساعدك على توفير المال..تعرف عليها watanserb.com
تطبيقات تساعدك على توفير المال
- Advertisement -

وطن– في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة، أصبح توفير المال أكثر أهمية من أي وقت مضى.

لحسن الحظ، بفضل هواتفنا الذكية، يمكن أنْ نجدَ الكثير من التطبيقات التي من شأنها أن تساعد على توفير المال فضلاً عن إدارتها بشكل أفضل بكثير من السابق.

وفيما يلي 4 تطبيقات تساعد على توفير المال، وفقاً لما أورده موقع “infotechlead“:

تطبيق TopCashback

- Advertisement -

يعد هذا التطبيق من أحسن التطبيقات التي تساعد على توفير المال.

فهو طريقة ممتازة لكسب النقود عند التسوق عبر الإنترنت. يمتلك التطبيق اتفاقيات مع العديد من المنافذ الإلكترونية الكبرى، مثل: eBay وExperian وApple. ويضمّ التطبيق مجموعة كاملة من القطاعات، مثل: الأجهزة الكهربائية والأزياء والتمويل.

- Advertisement -

لاستخدامه، ما عليك سوى توصيل تطبيق TopCashback بمواقع التسوق عبر الإنترنت، وقم بعملية الشراء.

يدفع بائع التجزئة عمولةً إلى TopCashback، ويضاف جزء منها إلى حساب التطبيق الخاص بك.

يختلف المبلغ من متجر لآخر، ونظراً لحجم الشراء.

علاوةً على ذلك، التطبيق متاح مجانًا لكلٍّ من مستخدمي أجهزة أندرويد وآيفون.

تطبيق Mint

بالنسبة لأيّ تطبيق مصرفي، يعتبر الأمان مصدرَ قلق رئيسي.

لهذا، يستخدم تطبيق Mint مصادقةً متعددةَ العوامل، وتشفيراً والعديد من بروتوكولات الأمان لحماية مستخدميه.

كما يساعدك تطبيق Mint على بناء ميزانية جيدة، وتتبع أموالك بسهولة.

كما يتيح التطبيق للناس تحديد أهداف الميزانية، بما في ذلك توفير المال، فضلاً عن مجموعة كاملة من الميزات، بما في ذلك الوصول إلى أدوات مراقبة الائتمان ودرجة الائتمان.

يعدّ استخدام تطبيق الميزانية، مثل: Mint، مكانًا رائعًا للبَدء فيه لأيّ شخص يرغب في توفير المال. بشكل عام، يُعدّ أداةً ممتازة لأي شخص يرغب في التعامل بشكل أفضل مع موارده المالية.

التطبيق متاح مجانًا لكلٍّ من مستخدمي أجهزة أندرويد وآيفون.

تطبيق RetailMeNot

RetailMeNot هو تطبيق يعرض أفضل الخصومات والصفقات والقسائم، ويجعلها متاحة للمستهلكين.

ويوفّر التطبيق للمستخدم فرصة الحصول على خصومات كبيرة على مشترياته.

بالإضافة إلى ذلك، يقدّم RetailMeNot استرداداً نقدياً للعديد من تجار التجزئة. شركات مثل Nike وMacy’s وGap هي عدد قليل من الملابس ذات الأسماء الكبيرة على RetailMeN، التي لا تقدّم استرداداً نقدياً في أي مكان من 1٪ إلى أكثر من 10٪ من سعر الشراء.

التطبيق متاح مجانًا لكلٍّ من مستخدمي أجهزة أندرويد وآيفون.

تطبيق Digit

يعمل التطبيق عن طريق الاتصال بالحساب المصرفي، وحفظ مبالغ نقدية صغيرة تلقائيًا، والاحتفاظ بها في حساب توفير حتى يقرر الشخص استخدامها.

ويضع التطبيق الأموال في حساب التوفير يوميًا، مما يجعل عملية توفير المال تلقائية وسهلة.

التطبيق متاح مجانًا لأول ستة أشهر لكلٍّ من مستخدمي أجهزة أندرويد وآيفون، ثم يجب على المستخدم أن يدفع 5 دولارات شهريًا.

المصدرموقع "infotechlead"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

آيفون 14 .. كيف سيكون جهاز آيفون هذا العام!؟

تقارير

قائمة من تم التجسس عليهم شملت 37 شخصا بينهم امرأتين وكلهم مقربون من خاشقجي

حياتنا

“فعلوا بي مثلما فعلوا بفتى الزرقاء صالح”.. “شاهد” ماذا فعل “بلطجي” أردني بوافد مصري وأثار موجة غضب واسعة!

الهدهد

مؤسسة دولية تكشف عن إحصائية صادمة تخص سلطنة عُمان وتحذر العُمانيين بشدة من هذا “الفخ” الاحتيالي

حياتنا

ظهرت بحالة غير طبيعية.. “شاهد” نصيحة أمل الشهراني للفتيات بخصوص المقاطع الإباحية!!

الهدهد

استولى على الأجهزة والملفات وهواتف الصحفيين.. الأمن المصري يقتحم صحيفة “المصريون” ويحتجز من بها

تقارير

يصل لكلمات المرور والرسائل والمكالمات.. واشنطن بوست: برنامج تجسس إسرائيلي بهواتف 45 دولة بينهم دول خليجية

حياتنا

شركة أبل تُبطّئ عمدا أجهزة أيفون القديمة لإطالة عمر البطاريات !

الهدهد

أردوغان يفاجئ شعبه في الذكرى الأولى للانقلاب الفاشل.. ظهر لهم على هواتفهم وهذا ما قاله

الهدهد

هذه هي المطارات التي شملها قرار واشنطن بحظر الإلكترونيات على الرحلات القادمة من الشرق الأوسط

الهدهد

أمريكا تحظر على ركاب الطائرات من 8 دول بينها السعودية والأردن حمل الأجهزة الإلكترونية

حياتنا

نوكيا تكشف عن إعادة إنتاج 3310 نهاية هذا الشهر.. وهذا سعره

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

المغرب تقلب الطاولة على بلجيكا بالثنائية في كأس العالم 2022 (شاهد)

بعد نيوكاسل.. مخاوف إنجليزية من السماح للسعودية بشراء ليفربول ومان يونايتد

سقوط طائرة حربية في مصر.. الثانية خلال أشهر ولنفس السبب

تشكيلة منتخب البرتغال أمام الأوروغواي في مونديال قطر 2022

إيدي كوهين يزعم تقديم قطر خدمة لإسرائيل في المونديال.. ماذا يقصد؟

كويتية تصدم شابا طلب الزواج منها.. رفضته لسبب لا يُصدق (شاهد)

هل تعرض المنتخب السعودي للظلم أمام بولندا؟!.. خبير تحكيمي يُوضح

علياء عامر.. فتاة مصرية تنهي حياتها بسبب والدها وابن شقيقه! (شاهد)

لا يعرفها الكثيرون..ميزة تمكن من قراءة الرسائل المحذوفة على الآيفون

مفاجآت المونديال تتوالى .. كوستاريكا تهزم اليابان (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC