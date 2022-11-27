والدة أشرف حكيمي تشعل مباراة المغرب وبلجيكا عقب الفوز (شاهد)

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وطن- احتفل نجم منتخب المغرب أشرف حكيمي مع والدته، عقب الفوز على بلجيكا، بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، في مشهدٍ أثار إعجاب رواد مواقع التواصل.

أشرف حكيمي يُقبّل جبين والدته

وتوجّه “حكيمي” الذي استبدله المدرب في الشوط الثاني، مباشرةً إلى المدرجات لمعانقة والدته ومنحها قميصَه، وسْط أجواء ملتهبة في الملعب.

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وظهر أشرف برفقة والدته بعد انتهاء المباراة، محتفِلاً معها على طريقته الخاصة، في مشهدٍ مؤثر التقطته تفاعلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

لقطة اليوم ، للاعب المنتخب المغربي اشرف حكيمي مع والدته 🤍😢#المغرب_بلجيكا pic.twitter.com/Njco3d9qOL — 🇰🇼عبدالله الدرباس🇰🇼 (@8_waleed_10) November 27, 2022

وتواجدت والدة النجم المغربي فى مدرجات ملعب “الثمامة”، لمؤازرة ابنها ومنتخب أسود الأطلس فى مباراة بلجيكا.

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وقبّلت والدة حكيمي ابنها، في مشهدٍ أشعل ستاد الثمامة بالتصفيق والاحتفاء، الذي أبداه الجمهور لهذه المشاهد.

وبدورِه، قبّل حكيمي جبين والدته، محتفلاً معها بالفوز الثمين الذي حققه منتخب بلاده في مواجهة بلجيكيا.

لقطة اليوم : تقبيل والدة أشرف حكيمي للنجم المغربي عقب الفوز على بلجيكا ❤ pic.twitter.com/7e6ns9O3He — Screen Mix (@ScreenMix) November 27, 2022

أشعلت هذه الصور مواقعَ التواصل الاجتماعي، وفيها علّق الكثيرون مشيدينَ برقيّ أخلاق حكيمي ووالدته.

تفاعل النشطاء مع تقبيل أشرف حكيمي لجبين والدته

فكتب البعض، أن حكيمي “وما وصل إليه مما هو عليه الآن لم يكن إلا بفضل هذه القبلات وهذا الرضى.. بارك الله فيها ورحم الله البطن التي حملته ورزقه برها وحبها”.

وما وصل إلي ما هو عليه الإ بفضل هذه القبلات وهذا الرضى بارك الله فيها ورحم الله البطن التي حملته ورزقه برها وحبها 🤲🏻🤲🏻 — حمودة الحويج (@HamoddaHweje) November 27, 2022

وعلّق آخر: “امك هي جيشك الوحيد و الله يرحم امهات المسلمين و يطول في عمرهم الاحياء و حطو امهاتكم في عيونكم مهماً كان و مهما اصبحت و صرت”.

امك هي جيشك الوحيد و الله يرحم امهات المسلمين و يطول في عمرهم الاحياء و حطو امهاتكم في عيونكم مهماً كان و مهما اصبحت و صرت 👏👌👌🇲🇦🇸🇦🇹🇳🇱🇾 — MasoudAill (@MasoudAill) November 27, 2022

وقال مغرد في السياق: “بر الوالدين يرفعك درجات ، وله في سر النجاح مكانة زلفى .! لا يخسر قوم يتواصون على البر و السجود … اللهم أعز الإسلام والمسلمين”.

بر الوالدين يرفعك درجات ، وله في سر النجاح مكانة زلفى .!

لا يخسر قوم يتواصون على البر و السجود … اللهم أعز الإسلام والمسلمين — المعلق المختار اسباعي 🇲🇷 (@esbaai) November 27, 2022

المغرب يفوز على بلجيكيا

ونجح منتخب المغرب في الفوز على نظيره بلجيكا، بنتيجة 2/0، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وسجّل الهدفَ الأول اللاعبُ عبدالحميد الصابيري من ركلة حرة، في الدقيقة 73.

بينما جاء الهدف الثاني عن طريق زكريا بو خلال، في الدقيقة 90+2.

وكان حكيم زياش تقدّم بالهدف الأول في الدقيقة 45+1 من فاول، لكنّ حكم الفار يتدخل ويتمّ إلغاء الهدف.