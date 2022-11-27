الأحد, نوفمبر 27, 2022
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والدة أشرف حكيمي تشعل مباراة المغرب وبلجيكا عقب الفوز (شاهد)

حكيمي قبل رأسها في استاد الثمامة بقطر

كتب فهمي الورغمي
والدة أشرف حكيمي watanserb.com
والدة أشرف حكيمي
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وطن- احتفل نجم منتخب المغرب أشرف حكيمي مع والدته، عقب الفوز على بلجيكا، بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022، في مشهدٍ أثار إعجاب رواد مواقع التواصل.

أشرف حكيمي يُقبّل جبين والدته

وتوجّه “حكيمي” الذي استبدله المدرب في الشوط الثاني، مباشرةً إلى المدرجات لمعانقة والدته ومنحها قميصَه، وسْط أجواء ملتهبة في الملعب.

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وظهر أشرف برفقة والدته بعد انتهاء المباراة، محتفِلاً معها على طريقته الخاصة، في مشهدٍ مؤثر التقطته تفاعلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

أشرف حكيمي وزوجته في إطلالة فاضحة على غلاف مجلة “فوغ”

وتواجدت والدة النجم المغربي فى مدرجات ملعب “الثمامة”، لمؤازرة ابنها ومنتخب أسود الأطلس فى مباراة بلجيكا.

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وقبّلت والدة حكيمي ابنها، في مشهدٍ أشعل ستاد الثمامة بالتصفيق والاحتفاء، الذي أبداه الجمهور لهذه المشاهد.

وبدورِه، قبّل حكيمي جبين والدته، محتفلاً معها بالفوز الثمين الذي حققه منتخب بلاده في مواجهة بلجيكيا.

أشعلت هذه الصور مواقعَ التواصل الاجتماعي، وفيها علّق الكثيرون مشيدينَ برقيّ أخلاق حكيمي ووالدته.

تفاعل النشطاء مع تقبيل أشرف حكيمي لجبين والدته

فكتب البعض، أن حكيمي “وما وصل إليه مما هو عليه الآن لم يكن إلا بفضل هذه القبلات وهذا الرضى.. بارك الله فيها ورحم الله البطن التي حملته ورزقه برها وحبها”.

وعلّق آخر: “امك هي جيشك الوحيد و الله يرحم امهات المسلمين و يطول في عمرهم الاحياء و حطو امهاتكم في عيونكم مهماً كان و مهما اصبحت و صرت”.

وقال مغرد في السياق: “بر الوالدين يرفعك درجات ، وله في سر النجاح مكانة زلفى .! لا يخسر قوم يتواصون على البر و السجود … اللهم أعز الإسلام والمسلمين”.

المغرب يفوز على بلجيكيا

ونجح منتخب المغرب في الفوز على نظيره بلجيكا، بنتيجة 2/0، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

الجماهير الإسرائيلية تهاجم اللاعب المغربي أشرف حكيمي

وسجّل الهدفَ الأول اللاعبُ عبدالحميد الصابيري من ركلة حرة، في الدقيقة 73.

بينما جاء الهدف الثاني عن طريق زكريا بو خلال، في الدقيقة 90+2.

وكان حكيم زياش تقدّم بالهدف الأول في الدقيقة 45+1 من فاول، لكنّ حكم الفار يتدخل ويتمّ إلغاء الهدف.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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