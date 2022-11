كورتوا ينفجر غضبا وكاد يجرح يده عقب خسارة بلجيكا أمام المغرب

- Advertisement -

وطن- ظهر تيبو كورتوا حارس مرمى المنتخب البلجيكي ونجم نادي ريال مدريد الإسباني، غاضبًا لحظة توجهه نحو غرفة الملابس، بعد هزيمة منتخب بلاده بهدفين نظيفين في مواجهة المنتخب المغربي ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة في مونديال 2022.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه كورتوا بعد انتهاء المباراة في حالة غضب شديد بسبب المباراة التي خسرها المنتخب البلجيكي في مواجهة نظيره المغربي.

— Out Of Context Football (@nocontextfooty) November 27, 2022

وفي السياق، جعلت هذه الخسارة كورتوا ينفجر غضبا، وهو يغادر أرضية الملعب.

حتى أنه كاد أن يحطم زجاج أحد المقاعد في ملعب “الثمامة” ويجرح يده، بحسب فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك في تعبير واضح وشديد عن غضبه بعد الهزيمة الصعبة التي مُني بها من قبل أسود الأطلس.

حيث عقدت هذه الخسارة لبلجيكا وضعيتها في المجموعة، بعدما احتلت المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن المغرب الوصيف وكرواتيا المتصدرة.

يذكر أن منتخب بلجيكا سيلعب ضد كرواتيا في مباراة مصيرية يوم، الخميس المقبل، فيما سيلعب المغرب مع كندا التي ودعت المونديال رسميا.

ويحتاج منتخب المغرب للفوز أو التعادل في مباراته الأخيرة ضد كندا ليتأهل إلى دور الـ16 دون النظر لنتيجة مباراة بلجيكا وكرواتيا في الجولة الأخيرة.

Thibaut Courtois was HEATED after Belgium’s 2-0 loss to Morocco 😮

(via @Saadalshatri_) pic.twitter.com/cxnq7o0H80

— ESPN FC (@ESPNFC) November 27, 2022