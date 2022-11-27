كورتوا ينفجر غضبا وكاد يجرح يده عقب خسارة بلجيكا أمام المغرب

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وطن- ظهر تيبو كورتوا حارس مرمى المنتخب البلجيكي ونجم نادي ريال مدريد الإسباني، غاضبًا لحظة توجهه نحو غرفة الملابس، بعد هزيمة منتخب بلاده بهدفين نظيفين في مواجهة المنتخب المغربي ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة السادسة في مونديال 2022.

كورتوا ينفجر غضبا ولم بتقبل فوز المنتخب المغربي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه كورتوا بعد انتهاء المباراة في حالة غضب شديد بسبب المباراة التي خسرها المنتخب البلجيكي في مواجهة نظيره المغربي.

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وفي السياق، جعلت هذه الخسارة كورتوا ينفجر غضبا، وهو يغادر أرضية الملعب.

حتى أنه كاد أن يحطم زجاج أحد المقاعد في ملعب “الثمامة” ويجرح يده، بحسب فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك في تعبير واضح وشديد عن غضبه بعد الهزيمة الصعبة التي مُني بها من قبل أسود الأطلس.

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حيث عقدت هذه الخسارة لبلجيكا وضعيتها في المجموعة، بعدما احتلت المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن المغرب الوصيف وكرواتيا المتصدرة.

يذكر أن منتخب بلجيكا سيلعب ضد كرواتيا في مباراة مصيرية يوم، الخميس المقبل، فيما سيلعب المغرب مع كندا التي ودعت المونديال رسميا.

ويحتاج منتخب المغرب للفوز أو التعادل في مباراته الأخيرة ضد كندا ليتأهل إلى دور الـ16 دون النظر لنتيجة مباراة بلجيكا وكرواتيا في الجولة الأخيرة.

Thibaut Courtois was HEATED after Belgium’s 2-0 loss to Morocco 😮 (via @Saadalshatri_) pic.twitter.com/cxnq7o0H80 — ESPN FC (@ESPNFC) November 27, 2022

غضب كورتوا ظهر أيضا في طريقة عودته إلى غرفة الملابس، حيث بدا مسرعا بينما كانت هتافات مشجعي المنتخب المغربي تتعالى من مختلف المدرجات بسبب سعادتهم بفوز أسود الأطلس.

صدقوني كورتوا لن ينسى هذه الليلة 🤫🔥🇲🇦 pic.twitter.com/Xt7EHEJGSu — 𝑨𝒃𝒅𝒖𝒍𝒍𝒂𝒉🇸🇦 (@Alkbyr_B3) November 27, 2022

أسود الأطلس يقتربون من دور الـ 16

ورفع الفوز رصيد منتخب المغرب إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة السادسة بانتظار نتيجة مباراة كرواتيا مع كندا في وقت لاحق.

وسيلعب منتخب المغرب مع كندا في الجولة الأخيرة، يوم الخميس، حيث سيضمن الفوز تأهل “أسود الأطلس” إلى دور الـ16، في حين يلعب منتخب كرواتيا مع بلجيكا في التوقيت ذاته.

كما يملك منتخب المغرب فرصة التأهل لدور الـ16 حال خسارته أمام كندا، بشرط فوز كرواتيا على كندا- علمًا بأن منتخب كرواتيا قد أنهى بالفعل المباراة ضد كندا قبل قليل بنتيجة 4/1 لصالحه- وبلجيكا.