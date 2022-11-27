الأحد, نوفمبر 27, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022تشكيلة منتخب البرازيل ضد سويسرا في كأس العالم قطر 2022
مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب البرازيل ضد سويسرا في كأس العالم قطر 2022

البرازيل في مواجهة قوية أمام سويسرا في منافسات كأس العالم 2022 المجموعات

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب البرازيل ضد سويسرا اليوم watanserb.com
تشكيلة منتخب البرازيل ضد سويسرا اليوم
- Advertisement -

وطن- يتلقي منتخب البرازيل في المواجهة القوية المرتقبة أمام سويسرا، الاثنين، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستقام مباراة البرازيل وسويسرا، على ميدان ملعب (استاد 974) المونديالي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مباراة البرازيل ضد سويسرا

فيما ستكون المباراة المثيرة بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة السادسة مساءً، كما وستكون بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

- Advertisement -

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الثامنة مساءً، لنقل أحداث المباراة القوية بين كلا المنتخبين في بطولة مونديال كأس العالم 2022.

تشكيلة منتخب البرازيل ضد سويسرا

وسيلعب المدرب البرازيلي المخضرم تيتي، في المباراة القوية أمام نظيره منتخب سويسرا، في دور منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، كما يلي:

- Advertisement -

حراسة المرمى: إليسون بيكر، إيدرسون.

دفاع راقصو السامبا (البرازيل): أليكس ساندور، تياغو سيلفا، دانيلو (ميليتاو)، ماركينهوس.

خط الوسط: لوكاس باكيتا، كاسيميرو، رافينا دياز (أنتوني).

مركز الهجوم: فينيوس جونيور، رودريغو غوس، ريتشاليسون.

وسيغيب عن تشكيلة البرازيل أمام سويسرا، النجم البرازيلي نيمار جونيور، بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل في المباراة الماضية أمام صربيا، مع شكوك بشأن إمكانية مشاركة إيدير ميليتاو.

معلّق مباراة البرازيل ضد سويسرا

ومن المقرّر أن يعلق على مباراة البرازيل ضد سويسرا، على قناة (beIN sport Max 1)، الرياضية القطرية المشفرة، المعلق التونسي رؤوف خليف.

كما وستبث المباراة القوية بين البرازيل الأكثر تتويجاً بالبطولة أمام سويسرا، على قنوات (الكأس)، بتعليق العماني خليل البلوشي.

مجموعة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022 المجموعات

ويتصدّر منتخب البرازيل (السامبا)، صدارة المجموعة السابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط، متساوياً مع الوصيف سويسرا بنفس عدد النقاط.

كما وأتى منتخبي الكاميرون وصربيا في المركزين الثالث والرابع من ترتيب المجموعة، بدون أي من النقاط حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صفحة منتخب البرازيل + منتخب سويسرا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

المغرب تقلب الطاولة على بلجيكا بالثنائية في كأس العالم 2022 (شاهد)

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب البرتغال أمام الأوروغواي في مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

هل تعرض المنتخب السعودي للظلم أمام بولندا؟!.. خبير تحكيمي يُوضح

مونديال قطر 2022

مفاجآت المونديال تتوالى .. كوستاريكا تهزم اليابان (شاهد)

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة المغرب اليوم مباشر يلا شوت أمام بلجيكا

مونديال قطر 2022

الحضور الجماهيري في “استاد لوسيل” هو الأعلى في تاريخ مونديال كأس العالم

مونديال قطر 2022

تردد بين سبورت المفتوحة مجاناً لنقل مباريات كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

خبر سار لجماهير منتخب المغرب قبيل مواجهة بلجيكا

مونديال قطر 2022

تشكيلة إسبانيا وألمانيا القوية في مونديال كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

ميسي في أصعب الأوقات يقود الأرجنتين بالفوز على المكسيك (شاهد)

مونديال قطر 2022

حامل اللقب فرنسا إلى دور ال16 بعد فوزه على الدنمارك (شاهد)

مونديال قطر 2022

مباراة الأرجنتين والمكسيك بث مباشر اليوم في كأس العالم 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

المغرب تقلب الطاولة على بلجيكا بالثنائية في كأس العالم 2022 (شاهد)

بعد نيوكاسل.. مخاوف إنجليزية من السماح للسعودية بشراء ليفربول ومان يونايتد

سقوط طائرة حربية في مصر.. الثانية خلال أشهر ولنفس السبب

تشكيلة منتخب البرتغال أمام الأوروغواي في مونديال قطر 2022

4 تطبيقات تساعدك على توفير المال..تعرف عليها

إيدي كوهين يزعم تقديم قطر خدمة لإسرائيل في المونديال.. ماذا يقصد؟

كويتية تصدم شابا طلب الزواج منها.. رفضته لسبب لا يُصدق (شاهد)

هل تعرض المنتخب السعودي للظلم أمام بولندا؟!.. خبير تحكيمي يُوضح

علياء عامر.. فتاة مصرية تنهي حياتها بسبب والدها وابن شقيقه! (شاهد)

لا يعرفها الكثيرون..ميزة تمكن من قراءة الرسائل المحذوفة على الآيفون

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC