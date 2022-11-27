تشكيلة منتخب البرازيل ضد سويسرا في كأس العالم قطر 2022

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وطن- يتلقي منتخب البرازيل في المواجهة القوية المرتقبة أمام سويسرا، الاثنين، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

وستقام مباراة البرازيل وسويسرا، على ميدان ملعب (استاد 974) المونديالي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مباراة البرازيل ضد سويسرا

فيما ستكون المباراة المثيرة بتوقيت القدس الشريف ومصر، عند الساعة السادسة مساءً، كما وستكون بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

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أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون عند الساعة الثامنة مساءً، لنقل أحداث المباراة القوية بين كلا المنتخبين في بطولة مونديال كأس العالم 2022.

تشكيلة منتخب البرازيل ضد سويسرا

وسيلعب المدرب البرازيلي المخضرم تيتي، في المباراة القوية أمام نظيره منتخب سويسرا، في دور منافسات كأس العالم 2022 المجموعات، كما يلي:

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حراسة المرمى: إليسون بيكر، إيدرسون.

دفاع راقصو السامبا (البرازيل): أليكس ساندور، تياغو سيلفا، دانيلو (ميليتاو)، ماركينهوس.

Trabalho e alegria! 💪🤩 Primeiro dia de treino no Qatar! ✅😁 Vamos, Brasil! 🇧🇷💛 📷: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/RlbjFU1vhp — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 20, 2022

خط الوسط: لوكاس باكيتا، كاسيميرو، رافينا دياز (أنتوني).

مركز الهجوم: فينيوس جونيور، رودريغو غوس، ريتشاليسون.

وسيغيب عن تشكيلة البرازيل أمام سويسرا، النجم البرازيلي نيمار جونيور، بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل في المباراة الماضية أمام صربيا، مع شكوك بشأن إمكانية مشاركة إيدير ميليتاو.

معلّق مباراة البرازيل ضد سويسرا

ومن المقرّر أن يعلق على مباراة البرازيل ضد سويسرا، على قناة (beIN sport Max 1)، الرياضية القطرية المشفرة، المعلق التونسي رؤوف خليف.

كما وستبث المباراة القوية بين البرازيل الأكثر تتويجاً بالبطولة أمام سويسرا، على قنوات (الكأس)، بتعليق العماني خليل البلوشي.

مجموعة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022 المجموعات

ويتصدّر منتخب البرازيل (السامبا)، صدارة المجموعة السابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط، متساوياً مع الوصيف سويسرا بنفس عدد النقاط.

كما وأتى منتخبي الكاميرون وصربيا في المركزين الثالث والرابع من ترتيب المجموعة، بدون أي من النقاط حتى يومنا هذا.