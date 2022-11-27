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مونديال قطر 2022

تردد بين سبورت المفتوحة مجاناً لنقل مباريات كأس العالم 2022

مباريات كأس العالم 2022 المنقولة على بين سبورت المفتوحة مجاناً

كتب فارس أبو شيحة
تردد بين سبورت المفتوحة لنقل مباريات كأس العالم 2022 مجانا watanserb.com
تردد بين سبورت المفتوحة لنقل مباريات كأس العالم 2022 مجانا
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وطن- قرّرت مجموعة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، التي تبثّ مباريات كأس العالم 2022، نقل 22 مباراة بالمجان عبر القناة المفتوحة.

وبدأت مجموعة قنوات (بين سبورت) أولى المباريات بين قطر المستضيف والإكوادور، في ال20 من شهر نوفمبر الماضي، مع انطلاق البطولة العالمية بنسختها ال22، التي تستضيفها دولة قطر، كأول دولة عربية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.

تردد بين سبورت المفتوحة مجاناً

ونستعرض لكم متابعينا الأعزاء، تردّدَ قنوات بين سبورت المفتوحة مجاناً، الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

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القناة: beIN SPORTS

التردد : 11054 أو 12604 (H).

القمر الصناعي: (النايل سات)

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معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

مباريات كأس العالم 2022 مجانا على بين سبورت المفتوحة

كما ونرفق لكم متابعي (وطن)، المباريات التي ستُبث على بين سبورت المفتوحة مجاناً، على النحو الآتي:

(1) بلجيكا (الشياطين الحمر) X المغرب (أسود الأطلس) “الأحد، 11/27”.

(2) البرتغال (الملاحون) X الأوروغواي “الاثنين، 11/28″.

(3) إنجلترا (الأسود الثلاثة) X ويلز ” الثلاثاء، 11/29″.

(4) تونس (نسور قرطاج) X فرنسا (الديوك) “الأربعاء، 11/30”.

(5) بولندا X الأرجنتين (راقصو التانغو) “الأربعاء، 11/30”.

(6) اليابان X إسبانيا (لاروخا) ” الخميس، 12/1″.

(7) ألمانيا (المكاكين) X كوستاريكا “الخميس، 12/1”.

(8) البرازيل (راقصو السامبا) X الكاميرون “الجمعة، 12/2”.

مباريات دور ال16 على بين سبورت المفتوحة مجاناً

كما وستنقل 5 مباريات على بين سبورت المفتوحة مجاناً، في دور ال16 من منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر، وستبث كذلك 3 مباريات أخرى في دور ال8.

وستقوم قنوات بين سبورت المفتوحة بنقل مبارتين في دور النصف النهائي، كما وستبث مباراة نهائي كأس العالم 2022 بالمجان، على ملعب “استاد لوسيل” في ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.

أبرز المعلقين على مباريات كأس العالم 2022 قطر

ومن الجدير بالذكر، أنّ بطولة كأس العالم 2022 قطر، قد انطلقت في ال20 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كما وستستمر فعالياتها في ال18 من شهر ديسمبر القادم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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