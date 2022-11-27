تردد بين سبورت المفتوحة مجاناً لنقل مباريات كأس العالم 2022

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وطن- قرّرت مجموعة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، التي تبثّ مباريات كأس العالم 2022، نقل 22 مباراة بالمجان عبر القناة المفتوحة.

وبدأت مجموعة قنوات (بين سبورت) أولى المباريات بين قطر المستضيف والإكوادور، في ال20 من شهر نوفمبر الماضي، مع انطلاق البطولة العالمية بنسختها ال22، التي تستضيفها دولة قطر، كأول دولة عربية على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط.

تردد بين سبورت المفتوحة مجاناً

ونستعرض لكم متابعينا الأعزاء، تردّدَ قنوات بين سبورت المفتوحة مجاناً، الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 قطر، كما يلي:

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القناة: beIN SPORTS

التردد : 11054 أو 12604 (H).

القمر الصناعي: (النايل سات)

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معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جدول المباريات المنقوله على بين سبورت مجانا فضلها واستمتع 🇶🇦⚽️ #كأس_العالم_قطر_2022 #كأس_العالم pic.twitter.com/dPt3e53W7O — حساب الملك سبورت (@almalksport) November 19, 2022

مباريات كأس العالم 2022 مجانا على بين سبورت المفتوحة

كما ونرفق لكم متابعي (وطن)، المباريات التي ستُبث على بين سبورت المفتوحة مجاناً، على النحو الآتي:

(1) بلجيكا (الشياطين الحمر) X المغرب (أسود الأطلس) “الأحد، 11/27”.

(2) البرتغال (الملاحون) X الأوروغواي “الاثنين، 11/28″.

(3) إنجلترا (الأسود الثلاثة) X ويلز ” الثلاثاء، 11/29″.

ترددات بين سبورت المفتوحة وقنوات الكأس

تنقل 22 مباراة مجانا من كأس العالم قطر 2022 pic.twitter.com/7itozu6Rrl — Tarek Alshogahy (@TarekAlshogahy4) November 19, 2022

(4) تونس (نسور قرطاج) X فرنسا (الديوك) “الأربعاء، 11/30”.

(5) بولندا X الأرجنتين (راقصو التانغو) “الأربعاء، 11/30”.

(6) اليابان X إسبانيا (لاروخا) ” الخميس، 12/1″.

(7) ألمانيا (المكاكين) X كوستاريكا “الخميس، 12/1”.

(8) البرازيل (راقصو السامبا) X الكاميرون “الجمعة، 12/2”.

مباريات دور ال16 على بين سبورت المفتوحة مجاناً

كما وستنقل 5 مباريات على بين سبورت المفتوحة مجاناً، في دور ال16 من منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر، وستبث كذلك 3 مباريات أخرى في دور ال8.

🟪 أخباركم.. مساحة خاصة بكل ما يتعلق بالعالم الرقمي.. بتغطية شاملة، لمنصات التواصل الاجتماعي.. الأبرز في هذه الحلقة مع ستيفاني سعد @stephaneesaad pic.twitter.com/wYjNKTpo5b — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) November 26, 2022

وستقوم قنوات بين سبورت المفتوحة بنقل مبارتين في دور النصف النهائي، كما وستبث مباراة نهائي كأس العالم 2022 بالمجان، على ملعب “استاد لوسيل” في ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.

ومن الجدير بالذكر، أنّ بطولة كأس العالم 2022 قطر، قد انطلقت في ال20 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كما وستستمر فعالياتها في ال18 من شهر ديسمبر القادم.