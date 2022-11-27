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مونديال قطر 2022

بث مباشر الآن .. مباراة إسبانيا وألمانيا اليوم بجودة عالية

إسبانيا أمام مكاكين ألمانيا في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
مباراة إسبانيا وألمانيا اليوم مباشر watanserb.com
مباراة إسبانيا وألمانيا اليوم مباشر
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وطن- يترقّب عشاق الكرة المستديرة، مشاهدةَ مباراة إسبانيا وألمانيا، في سهرة كروية قوية بين كلا المنتخبين، الأحد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

وستبدأ صافرة بداية مباراة إسبانيا وألمانيا اليوم، على ملعب (استاد البيت)، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية.

توقيت مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا اليوم

كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، فيما ستكون بتوقيت الإمارات وعمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

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ولكن بتوقيت القدس الشريف ومصر، ستكون في تمام الساعة التاسعة مساء، لنقل أحداث القمة الأوروبية المرتقبة بين كلا المنتخبين في مونديال كأس العالم 2022 المجموعات.

مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا بث مباشر اليوم بجودة عالية

وستنقل مباراة إسبانيا ضد إسبانيا، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت) و(الكأس)، الناقلتين لمباريات البطولة العالمية.

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ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، روابط مباراة إسبانيا وألمانيا بث مباشر اليوم، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

مشاهدة مباراة إسبانبا وألمانيا اليوم مباشر (اضغط هنا) 

رابط مباراة إسبانيا وألمانيا اليوم مباشر (اضغط هنا)

معلق مباراة إسبانيا ضد ألمانيا اليوم

ومن المقرر أن يعلّق على مجريات القمة الأوروبية المثيرة بين إسبانيا وألمانيا، على قناة (beIN sport Max 1 HD)، الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

ترتيب مجموعة إسبانيا وألمانيا في مونديال كأس العالم 2022

ويتصدّر منتخب إسبانيا (لاروخا)، جدول ترتيب المجموعة الخامسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، بعد فوزه العريض على كوستاريكا بسبعة أهداف دون رد.

بينما يتذيّل المنتخب المنافس ألمانيا (المكاكين)، ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط، بعد الخسارة أمام اليابان بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى الماضية.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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