بث مباشر الآن .. مباراة إسبانيا وألمانيا اليوم بجودة عالية

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وطن- يترقّب عشاق الكرة المستديرة، مشاهدةَ مباراة إسبانيا وألمانيا، في سهرة كروية قوية بين كلا المنتخبين، الأحد، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

وستبدأ صافرة بداية مباراة إسبانيا وألمانيا اليوم، على ملعب (استاد البيت)، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية.

توقيت مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا اليوم

كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب والجزائر وتونس، ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، فيما ستكون بتوقيت الإمارات وعمان، عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

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ولكن بتوقيت القدس الشريف ومصر، ستكون في تمام الساعة التاسعة مساء، لنقل أحداث القمة الأوروبية المرتقبة بين كلا المنتخبين في مونديال كأس العالم 2022 المجموعات.

مشاهدة مباراة إسبانيا وألمانيا بث مباشر اليوم بجودة عالية

وستنقل مباراة إسبانيا ضد إسبانيا، في منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم 2022، على قنوات (بين سبورت) و(الكأس)، الناقلتين لمباريات البطولة العالمية.

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ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، روابط مباراة إسبانيا وألمانيا بث مباشر اليوم، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

معلق مباراة إسبانيا ضد ألمانيا اليوم

ومن المقرر أن يعلّق على مجريات القمة الأوروبية المثيرة بين إسبانيا وألمانيا، على قناة (beIN sport Max 1 HD)، الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

🔥 ¡¡CÓMO SE HA PUESTO EL GRUPO!! El triunfo de #CRC ante #JAP por un 1⃣-0⃣ hace que, a falta del partido entre España y Alemania, haya tres selecciones en la cabeza del 𝗚𝗥𝗨𝗣𝗢 𝗘 empatadas a 3⃣ puntos 📊 Tabla actualizada: https://t.co/npt9Yr6lir#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/o7I3NPJIcs — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 27, 2022

ترتيب مجموعة إسبانيا وألمانيا في مونديال كأس العالم 2022

ويتصدّر منتخب إسبانيا (لاروخا)، جدول ترتيب المجموعة الخامسة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 3 نقاط، بعد فوزه العريض على كوستاريكا بسبعة أهداف دون رد.

📸 Si el buen ambiente y el trabajo duro se pudiesen expresar por medio de fotografías, yo creo que sería más o menos así.#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/8eSBUeDCD1 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 26, 2022

بينما يتذيّل المنتخب المنافس ألمانيا (المكاكين)، ترتيب المجموعة بدون أي من النقاط، بعد الخسارة أمام اليابان بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى الماضية.