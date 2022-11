الحضور الجماهيري في “استاد لوسيل” هو الأعلى في تاريخ مونديال كأس العالم

- Advertisement -

وطن- سجّل الحضور الجماهيري في ملعب “استاد لوسيل“، لمشاهدة مباراة الأرجنتين والمكسيك، الرقم القياسي الأعلى في تاريخ مونديال كأس العالم حتى يومنا هذا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في بيان نشرَه عبر صفحته الرسمية على موقع (تويتر)، أنّ الحضور الجماهيري في ملعب (استاد لوسيل)، خلال مباراة الأرجنتين والمكسيك، السبت، هو الأعلى في تاريخ مونديال كأس العالم.

الحضور الجماهيري في استاد لوسيل المونديالي

وأضاف اتحاد الفيفا، “لقد حضر مباراة الأرجنتين والمكسيك نحو 88.966 ألف متفرج، وهو الأعلى في تاريخ مونديال كأس العالم 2022، منذ نهائي مونديال 1994، الذي حضره 94.194 ألف متفرج”.

وكان نهائي نسخة مونديال عام 1994، كان على ملعب (روز بول) في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، في تاريخ ال17 من شهر يوليو/تموز عام 1994، والتي كانت آنذاك بين البرازيل وإيطاليا.

كما ونجح حينها منتخب البرازيل (راقصو السامبا) الأكثر تتويجاً بالبطولة العالمية، برصيد 5 ألقاب، في تحقيق الفوز على نظيره إيطاليا الغائب عن مونديال نسخة ال22، بركلات الترجيح.

OFFICIAL

The attendance tonight at Lusail Stadium for #ARGMEX was the highest in men's @FIFAWorldCup history, since the 1994 Final (94,194).@Argentina | @miseleccionmx pic.twitter.com/d4Mo5NdKI3

— FIFA.com (@FIFAcom) November 26, 2022