الحضور الجماهيري في “استاد لوسيل” هو الأعلى في تاريخ مونديال كأس العالم

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وطن- سجّل الحضور الجماهيري في ملعب “استاد لوسيل“، لمشاهدة مباراة الأرجنتين والمكسيك، الرقم القياسي الأعلى في تاريخ مونديال كأس العالم حتى يومنا هذا.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، في بيان نشرَه عبر صفحته الرسمية على موقع (تويتر)، أنّ الحضور الجماهيري في ملعب (استاد لوسيل)، خلال مباراة الأرجنتين والمكسيك، السبت، هو الأعلى في تاريخ مونديال كأس العالم.

الحضور الجماهيري في استاد لوسيل المونديالي

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وأضاف اتحاد الفيفا، “لقد حضر مباراة الأرجنتين والمكسيك نحو 88.966 ألف متفرج، وهو الأعلى في تاريخ مونديال كأس العالم 2022، منذ نهائي مونديال 1994، الذي حضره 94.194 ألف متفرج”.

رسميًا 🇦🇷🇲🇽 | الحضور الجماهيري في ملعب لوسيل بين الأرجنتين والمكسيك هو الأعلى في تاريخ كأس العالم FIFA منذ نهائي سنة 1994 (94.194)@Argentina | @miseleccionmx pic.twitter.com/4zOdGPpLgS — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 26, 2022

وكان نهائي نسخة مونديال عام 1994، كان على ملعب (روز بول) في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، في تاريخ ال17 من شهر يوليو/تموز عام 1994، والتي كانت آنذاك بين البرازيل وإيطاليا.

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كما ونجح حينها منتخب البرازيل (راقصو السامبا) الأكثر تتويجاً بالبطولة العالمية، برصيد 5 ألقاب، في تحقيق الفوز على نظيره إيطاليا الغائب عن مونديال نسخة ال22، بركلات الترجيح.

مباراة الأرجنتين والمكسيك

وفاز منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، على منافسه المكسيك، بهدفين نظيفين دون رد، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، والتي جمعت كلا المنتخبين على ملعب “استاد لوسيل”.

وسجّل أهداف الأرجنتين في شباك منافسه المكسيك، البرغوث ليونيل ميسي في الدقيقة ال64، وزميله أينزو فرنانديز في الدقيقة ال87، بعد تمريرة رائعة من قائد راقصو التانغو ميسي.

كما ويستعدّ راقصو التانغو، بعد تحقيق الفوز الأول لهم في مونديال كأس العالم 2022، على منافسه المكسيك، للمواجهة القوية القادمة، أمام بولندا مع ختام منافسات دور المجموعات في البطولة العالمية.

ومن الجدير بالذكر، أنّ استاد لوسيل المونديالي، سيستضيف نهائي نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، في ال18 من شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.