أسرع هدف في مونديال كأس العالم 2022 قطر (فيديو)

وطن- سجل النجم الكندي ألفونسو ديفيس 22 عاماً، لاعب بايرن ميونخ الألماني، أسرع هدف في مونديال كأس العالم 2022 قطر، داخل شباك وصيف النسخة الماضية كرواتيا.
ألفونسو ديفيس صاحب أسرع هدف في مونديال كأس العالم 2022
وأحرز الكندي ألفونسو، الهدف المبكر لصالح منتخب بلاده، عند الدقيقة الثانية مع بداية انطلاق المباراة. أمام منافسه كرواتيا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الأسبوع الثاني، ليدخل بذلك تاريخ المونديال من أوسع أبوابه.
ألفونسو ديفيس يفاجئ المنتخب الكرواتي بهدف مبكر
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2022
ويلعب ألفونسو ديفيس، في مركز الجناح الأيسر مع منتخب كندا، وناديه الحالي بايرن ميونخ (البافاري)، بطل الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.
منتخب كندا خارج مونديال كأس العالم 2022
كما وأدرك الوصيف كرواتيا هدف التعادل في الدقيقة ال36. من توقيع اللاعب أندري كراماريتش، وأحرز هدف التقدم اللاعب ماركو ليفاريا عند الدقيقة ال44.
هدف كرواتيا "36": #كرواتيا 1-1 #كندا #قطر2022 #كأس_العالم #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup@HNS_CFF@CanadaSoccerEN pic.twitter.com/68QZ9U8sZY
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 27, 2022
كما وعاد اللاعب الكرواتي كراماريتش من جديد، ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة ال70، ليختم بعدها كرواتيا الهدف الرابع في شباك الفريق المنافس كندا. عند الدقيقة ال94 من توقيع اللاعب لوفرو ماير.
هدف كرواتيا "44": #كرواتيا 2-1 #كندا #قطر2022 #كأس_العالم #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup@HNS_CFF@CanadaSoccerEN pic.twitter.com/kjZoEVtAGn
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 27, 2022
ويودع منتخب كندا بتلك الخسارة الثانية لها على التوالي أمام وصيف النسخة الماضية كرواتيا، منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر، بشكل رسمي، لتكون بذلك ثاني المنتخبات بعد صاحب الأرض (العنابي القطري).
هدف كرواتيا "94": #كندا 1-4 #كرواتيا #قطر2022 #كأس_العالم#قنوات_الكاس#Qatar2022 #FIFAWorldCup @HNS_CFF
@CanadaSoccerEN pic.twitter.com/2TQBvUwtqX
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 27, 2022
كما ورغم خسارة كندا المواجهة أمام كرواتيا، وتوديع مونديال كأس العالم 2022، إلا أنها تسجل أول هدف لها في تاريخ البطولة العالمية.
هدف كرواتيا "70": #كرواتيا 3-1 #كندا #قطر2022 #كأس_العالم #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup@HNS_CFF@CanadaSoccerEN pic.twitter.com/9Ou7t3W6ia
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 27, 2022
ترتيب مجموعة كرواتيا وكندا
ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 4 نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة السادسة من منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر. كما ويتساوى بعدد النقاط مع الوصيف المغرب بنفس رصيد النقاط.
كرواتيا والمغرب يتقاسمان صدارة المجموعة السادسة #كأس_العالم #قطر2022 #FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/N6XOGbOc0K
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 27, 2022
كما وآتى منتخب بلجيكا (الشياطين الحمر)، في ثالث جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد كندا في أدنى الترتيب بدون أي من النقاط.