أسرع هدف في مونديال كأس العالم 2022 قطر (فيديو)

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وطن- سجل النجم الكندي ألفونسو ديفيس 22 عاماً، لاعب بايرن ميونخ الألماني، أسرع هدف في مونديال كأس العالم 2022 قطر، داخل شباك وصيف النسخة الماضية كرواتيا.

ألفونسو ديفيس صاحب أسرع هدف في مونديال كأس العالم 2022

وأحرز الكندي ألفونسو، الهدف المبكر لصالح منتخب بلاده، عند الدقيقة الثانية مع بداية انطلاق المباراة. أمام منافسه كرواتيا، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الأسبوع الثاني، ليدخل بذلك تاريخ المونديال من أوسع أبوابه.

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ويلعب ألفونسو ديفيس، في مركز الجناح الأيسر مع منتخب كندا، وناديه الحالي بايرن ميونخ (البافاري)، بطل الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

منتخب كندا خارج مونديال كأس العالم 2022

كما وأدرك الوصيف كرواتيا هدف التعادل في الدقيقة ال36. من توقيع اللاعب أندري كراماريتش، وأحرز هدف التقدم اللاعب ماركو ليفاريا عند الدقيقة ال44.

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كما وعاد اللاعب الكرواتي كراماريتش من جديد، ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة ال70، ليختم بعدها كرواتيا الهدف الرابع في شباك الفريق المنافس كندا. عند الدقيقة ال94 من توقيع اللاعب لوفرو ماير.

ويودع منتخب كندا بتلك الخسارة الثانية لها على التوالي أمام وصيف النسخة الماضية كرواتيا، منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر، بشكل رسمي، لتكون بذلك ثاني المنتخبات بعد صاحب الأرض (العنابي القطري).

كما ورغم خسارة كندا المواجهة أمام كرواتيا، وتوديع مونديال كأس العالم 2022، إلا أنها تسجل أول هدف لها في تاريخ البطولة العالمية.

ترتيب مجموعة كرواتيا وكندا

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 4 نقاط، في صدارة ترتيب المجموعة السادسة من منافسات مونديال كأس العالم 2022 قطر. كما ويتساوى بعدد النقاط مع الوصيف المغرب بنفس رصيد النقاط.

كما وآتى منتخب بلجيكا (الشياطين الحمر)، في ثالث جدول الترتيب برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد كندا في أدنى الترتيب بدون أي من النقاط.