ميسي في أصعب الأوقات يقود الأرجنتين بالفوز على المكسيك (شاهد)

- Advertisement -

وطن- قاد النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي (35 عاماً)، منتخب الأرجنتين بالفوز النظيف على نظيره المكسيك، السبت، في منافسات الأسبوع الثاني من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ونجح الجوهرة الأرجنتينية ميسي، في تسجيل أول أهداف المباراة داخل شباك مرمى المكسيك، عند الدقيقة ال64.

هدف ميسي في شباك المكسيك

كما وسجّل زميله إينزو فرنانديز هدفَ التقدم الثاني في الدقيقة ال87 لصالح راقصو التانغو، بعد تمريرة رائعة من رجل المباراة ميسي.

- Advertisement -

ووصل عدد تسديدات منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، خلال المواجهة أمام المكسيك، إلى 5 تسديدات فقط، كما واستحوذ على الكرة بنسبة 59%.

على عكس الفريق المنافس المكسيك الذي وصلت تسديداته باتجاه شباك مرمى الأرجنتين، إلى 4 تسديدات، كما وصلت نسبة الاستحواذ بنسبة 41%.

- Advertisement -

كسر سلسلة انتصارات الأرجنتين أمام السعودية

وكان منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، قد تلقّى الخسارة أمام السعودية (الصقور الخضر)، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة الماضية في منافسات دور مجموعات البطولة العالمية.

كما ونجح الأخضر السعودي في كسر سلسلة انتصارات الأرجنتين، التي صمدت ل36 مباراة بدون أي هزيمة.

وسيلتقي منتخب الأرجنتين، في المباراة القادمة أمام بولندا، من أجل حسم أمره بالتأهّل للدور القادم مع ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثالثة.

ترتيب منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022

ويتصدّر منتخب بولندا صدارةَ ترتيب المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 4 نقاط.

انتهت الجولة الثانية في المجموعة الثالثة وكل الاحتمالات مازالت ممكنة 👀 من تتوقع أن يتأهل للدور الثاني بين 🇦🇷🇸🇦🇵🇱🇲🇽#كأس_العالم_FIFA | #قطر2022 — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) November 26, 2022

كما ويليه الأرجنتين في المركز الثاني ب3 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع السعودية صاحب المركز الثالث، وأتى منتخب المكسيك في أدنى ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.