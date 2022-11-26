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مونديال قطر 2022

ميسي في أصعب الأوقات يقود الأرجنتين بالفوز على المكسيك (شاهد)

الأرجنتين يحيي آماله من جديد في فرصة التأهل إلى الدور القادم بعد فوزه على المكسيك بالمونديال

كتب فارس أبو شيحة
احتفال ليونيل ميسي بالفوز على المكسيك watanserb.com
احتفال ليونيل ميسي بالفوز على المكسيك
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وطن- قاد النجم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي (35 عاماً)، منتخب الأرجنتين بالفوز النظيف على نظيره المكسيك، السبت، في منافسات الأسبوع الثاني من دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

ونجح الجوهرة الأرجنتينية ميسي، في تسجيل أول أهداف المباراة داخل شباك مرمى المكسيك، عند الدقيقة ال64.

هدف ميسي في شباك المكسيك

كما وسجّل زميله إينزو فرنانديز هدفَ التقدم الثاني في الدقيقة ال87 لصالح راقصو التانغو، بعد تمريرة رائعة من رجل المباراة ميسي.

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ووصل عدد تسديدات منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، خلال المواجهة أمام المكسيك، إلى 5 تسديدات فقط، كما واستحوذ على الكرة بنسبة 59%.

على عكس الفريق المنافس المكسيك الذي وصلت تسديداته باتجاه شباك مرمى الأرجنتين، إلى 4 تسديدات، كما وصلت نسبة الاستحواذ بنسبة 41%.

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كسر سلسلة انتصارات الأرجنتين أمام السعودية

وكان منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، قد تلقّى الخسارة أمام السعودية (الصقور الخضر)، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة الماضية في منافسات دور مجموعات البطولة العالمية.

كما ونجح الأخضر السعودي في كسر سلسلة انتصارات الأرجنتين، التي صمدت ل36 مباراة بدون أي هزيمة.

وسيلتقي منتخب الأرجنتين، في المباراة القادمة أمام بولندا، من أجل حسم أمره بالتأهّل للدور القادم مع ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثالثة.

ترتيب منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022

ويتصدّر منتخب بولندا صدارةَ ترتيب المجموعة الثالثة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، برصيد 4 نقاط.

كما ويليه الأرجنتين في المركز الثاني ب3 نقاط، متساوياً بعدد النقاط مع السعودية صاحب المركز الثالث، وأتى منتخب المكسيك في أدنى ترتيب المجموعة بنقطة وحيدة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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