نجوم منتخب تونس يكشفون عن وصفوتهم السحرية للتأهل في مونديال 2022

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وطن- يأمل منتخب تونس الذي يستعد للمباراة القوية أمام أستراليا، السبت، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، في العبور للدور القادم.

وكشف مدافع المنتخب التونسي نادر الغندري (27 عاماً)، في تقرير نشره موقع كوررة الرياضي، بشأن حظوظ نسور قرطاج التونسي في التأهل إلى الدور ال16 من منافسات بطولة كأس العالم 2022.

حظوظ منتخب تونس في التأهل إلى ال16

وقال النجم التونسي الغندري: “بعد مباراة منتخب الدنمارك، أبدى المدرب جلال القادري رضاه عن الأداء المقدم منا، حيث كان بإمكاننا التسجيل في تلك المباراة. لكننا بشكل عام أدينا المباراة بشكل جيد”.

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كما وأضاف الغندري: “الأجواء في الفريق ممتازة، فقد كان اللاعبون على مستوى عالٍ من التركيز، وتتمثل الوصفة السحرية في الفوز وإسعاد جماهيرنا في التي تدعمنا وتقف بجانبنا على الدوام”.

المنتخب الوطني التونسي 🇹🇳🦅

ينهي استعداداته لمباراة أستراليا 🇦🇺 أجرى صباح اليوم الجمعة منتخبنا الوطني حصته التدريبية الأخيرة استعدادا للمباراة التي ستجمعه يوم غد السبت بالمنتخب الأسترالي، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من نهائيات كأس العالم قطر 2022 pic.twitter.com/8TRi6K5O6p — Les Talents Tunisiens (@les_ltt) November 25, 2022

القوة والعزيمة

وتابع مدافع منتخب تونس، “يجب علينا بذل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق الفوز، حتى لو طلب منا البذل بمجهود 200 % من الجهد من قبل المدرب في المباريات”.

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من جهته، قال زميله في نسور قرطاج التونسي محمد دراغر: “لدينا العزيمة والقوة، وكنا قادرين على الانتصار على الدنمارك لو حالفنا الحظ لتحقيق ذلك، كما وسنحاول فعل ذلك في المباراة أمام أستراليا”.

كما وأضاف دراغر، “هدفنا هو إدخال الفرحة والسرور على شعبنا، وأمامنا مباراتنا من أجل تحقيق ذلك”.

Saturday night, prime time #FIFAWorldCup… HOW GOOD! 🆚 Tunisia

⚽ 9pm AEDT, 1pm local

🏟️ Al Janoub Stadium

📺💻📱: SBS, SBS On Demand#GiveIt100 #Socceroos pic.twitter.com/1dNQUVYNCC — Socceroos (@Socceroos) November 25, 2022

وختم، “عقدنا القوة والعزم على العبور إلى الدور الثاني وقبول هذا التحدي، كما ونحن جاهزين لذلك”.

مباراة منتخب تونس ضد أستراليا

وسيلتقي منتخب تونس (نسور قرطاج)، أمام أستراليا، في مباراة قوية، السبت، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية.

ويحتل تونس في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، بنقطة واحدة، كما وبفارق نقطتين عن حامل اللقب فرنسا المتصدر ب3 نقاط حتى الآن.