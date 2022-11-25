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مونديال قطر 2022

نجوم منتخب تونس يكشفون عن وصفوتهم السحرية للتأهل في مونديال 2022

منتخب نسور قرطاج يعقدون العزم والقوة من أجل التأهل إلى الدور ال16 في مونديال قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
نجوم منتخب تونس في كأس العالم 2022 watanserb.com
نجوم منتخب تونس يكشفون عن وصفتهم للعبور للدور ال16
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وطن- يأمل منتخب تونس الذي يستعد للمباراة القوية أمام أستراليا، السبت، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، في العبور للدور القادم.

وكشف مدافع المنتخب التونسي نادر الغندري (27 عاماً)، في تقرير نشره موقع كوررة الرياضي، بشأن حظوظ نسور قرطاج التونسي في التأهل إلى الدور ال16 من منافسات بطولة كأس العالم 2022.

حظوظ منتخب تونس في التأهل إلى ال16

وقال النجم التونسي الغندري: “بعد مباراة منتخب الدنمارك، أبدى المدرب جلال القادري رضاه عن الأداء المقدم منا، حيث كان بإمكاننا التسجيل في تلك المباراة. لكننا بشكل عام أدينا المباراة بشكل جيد”.

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كما وأضاف الغندري: “الأجواء في الفريق ممتازة، فقد كان اللاعبون على مستوى عالٍ من التركيز، وتتمثل الوصفة السحرية في الفوز وإسعاد جماهيرنا في التي تدعمنا وتقف بجانبنا على الدوام”.

القوة والعزيمة

وتابع مدافع منتخب تونس، “يجب علينا بذل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق الفوز، حتى لو طلب منا البذل بمجهود 200 % من الجهد من قبل المدرب في المباريات”.

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من جهته، قال زميله في نسور قرطاج التونسي محمد دراغر: “لدينا العزيمة والقوة، وكنا قادرين على الانتصار على الدنمارك لو حالفنا الحظ لتحقيق ذلك، كما وسنحاول فعل ذلك في المباراة أمام أستراليا”.

كما وأضاف دراغر، “هدفنا هو إدخال الفرحة والسرور على شعبنا، وأمامنا مباراتنا من أجل تحقيق ذلك”.

وختم، “عقدنا القوة والعزم على العبور إلى الدور الثاني وقبول هذا التحدي، كما ونحن جاهزين لذلك”.

مباراة منتخب تونس ضد أستراليا

وسيلتقي منتخب تونس (نسور قرطاج)، أمام أستراليا، في مباراة قوية، السبت، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية.

ويحتل تونس في المركز الثاني من ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، بنقطة واحدة، كما وبفارق نقطتين عن حامل اللقب فرنسا المتصدر ب3 نقاط حتى الآن.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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