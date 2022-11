نجوم منتخب تونس يكشفون عن وصفوتهم السحرية للتأهل في مونديال 2022

- Advertisement -

وطن- يأمل منتخب تونس الذي يستعد للمباراة القوية أمام أستراليا، السبت، في الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، في العبور للدور القادم.

وكشف مدافع المنتخب التونسي نادر الغندري (27 عاماً)، في تقرير نشره موقع كوررة الرياضي، بشأن حظوظ نسور قرطاج التونسي في التأهل إلى الدور ال16 من منافسات بطولة كأس العالم 2022.

وقال النجم التونسي الغندري: “بعد مباراة منتخب الدنمارك، أبدى المدرب جلال القادري رضاه عن الأداء المقدم منا، حيث كان بإمكاننا التسجيل في تلك المباراة. لكننا بشكل عام أدينا المباراة بشكل جيد”.

كما وأضاف الغندري: “الأجواء في الفريق ممتازة، فقد كان اللاعبون على مستوى عالٍ من التركيز، وتتمثل الوصفة السحرية في الفوز وإسعاد جماهيرنا في التي تدعمنا وتقف بجانبنا على الدوام”.

وتابع مدافع منتخب تونس، “يجب علينا بذل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق الفوز، حتى لو طلب منا البذل بمجهود 200 % من الجهد من قبل المدرب في المباريات”.

من جهته، قال زميله في نسور قرطاج التونسي محمد دراغر: “لدينا العزيمة والقوة، وكنا قادرين على الانتصار على الدنمارك لو حالفنا الحظ لتحقيق ذلك، كما وسنحاول فعل ذلك في المباراة أمام أستراليا”.

كما وأضاف دراغر، “هدفنا هو إدخال الفرحة والسرور على شعبنا، وأمامنا مباراتنا من أجل تحقيق ذلك”.

وختم، “عقدنا القوة والعزم على العبور إلى الدور الثاني وقبول هذا التحدي، كما ونحن جاهزين لذلك”.

وسيلتقي منتخب تونس (نسور قرطاج)، أمام أستراليا، في مباراة قوية، السبت، في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية.

