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ملكة جمال كرواتيا تستعرض مفاتنها بإطلالة مثيرة للغاية في قطر! (شاهد)

خلال حضورها لتشجيع منتخب بلادها في المونديال ..

كتب رفيف عبدالله
إيفانا نول ملكة جمال كرواتيا عام 2018 watanserb.com
إيفانا نول ملكة جمال كرواتيا عام 2018 في كأس العالم بقطر
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وطن – نشرت إيفانا نول ملكة جمال كرواتيا لعام 2018 صوراً جريئة ومثيرة، خلال تواجدها في دولة قطر، لتشجيع منتخب بلادها في بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها الدولة الخليجية، في انتهاك واضح للعادات المحلية لقطر.

وظهرت ملكة جمال كرواتيا في أحد المقاطع التي نشرتها على حسابها الرسميّ في انستغرام، وهي تستعرض مفاتنها على أحد الشواطئ، مرتديةّ بيكيني يحمل ألوان علم بلادها .

إيفانا نول ملكة جمال كرواتيا لعام 2018
إيفانا نول ملكة جمال كرواتيا لعام 2018

كما نشرت صوراً خلال تواجدها في المدرجات لمؤازرة منتخب كرواتيا في مواجهاته بالبطولة، أمام استاد البيت الشهير، الذي استضاف المباراة الإفتتاحية للبطولة.

 

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إيفانا نول ملكة جمال كرواتيا عام 2018 امام استاد البيت
إيفانا نول ملكة جمال كرواتيا عام 2018 امام استاد البيت

“المشجعة الأكثر جاذبية في كأس العالم لكرة القدم 2022”

وكان أول ظهور لها في قطر، خلال حضورها مباراة كرواتيا مع المغربي التي انتهت بالتعادل السلبي( 0-0 ).

بينما قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في تقريرٍ لها، إنّ إيفانا نول ملكة جمال كرواتيا عام 2018، أطلق عليها اسم “المشجعة الأكثر جاذبية في كأس العالم لكرة القدم 2022”.

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كما انتقدت “نول”، تنظيم المونديال بسبب الموانع التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على المشروبات الكحولية ودعم المثلين.

كما انتقدت في تصريحات الدخول على بطاقة هيا لأصدقائها. واصفة التنظيم بأنه “الأفشل” في بطولات كأس العالم على الإطلاق. حسب زعمها

يشار إلى أنّ منتخب كرواتيا، تعادل سلباً، مع منتخب المغرب، فيما اعتبر فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، ظهور “أسود الأطلسي” موفقا في مباراة كرواتيا.

في حين تلعب كرواتيا يوم الأحد المقبل (27/11/2022) مع كندا. فيما تلعب المغرب مع بلجيكا، ضمن الجولة الثانية.

 

المصدرديلي ميل - انستغرام - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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