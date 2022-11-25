ملكة جمال كرواتيا تستعرض مفاتنها بإطلالة مثيرة للغاية في قطر! (شاهد)

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وطن – نشرت إيفانا نول ملكة جمال كرواتيا لعام 2018 صوراً جريئة ومثيرة، خلال تواجدها في دولة قطر، لتشجيع منتخب بلادها في بطولة كأس العالم 2022، التي تستضيفها الدولة الخليجية، في انتهاك واضح للعادات المحلية لقطر.

وظهرت ملكة جمال كرواتيا في أحد المقاطع التي نشرتها على حسابها الرسميّ في انستغرام، وهي تستعرض مفاتنها على أحد الشواطئ، مرتديةّ بيكيني يحمل ألوان علم بلادها .

كما نشرت صوراً خلال تواجدها في المدرجات لمؤازرة منتخب كرواتيا في مواجهاته بالبطولة، أمام استاد البيت الشهير، الذي استضاف المباراة الإفتتاحية للبطولة.

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“المشجعة الأكثر جاذبية في كأس العالم لكرة القدم 2022”

وكان أول ظهور لها في قطر، خلال حضورها مباراة كرواتيا مع المغربي التي انتهت بالتعادل السلبي( 0-0 ).

بينما قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، في تقريرٍ لها، إنّ إيفانا نول ملكة جمال كرواتيا عام 2018، أطلق عليها اسم “المشجعة الأكثر جاذبية في كأس العالم لكرة القدم 2022”.

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كما انتقدت “نول”، تنظيم المونديال بسبب الموانع التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على المشروبات الكحولية ودعم المثلين.

انفو فيديو #وطن|📷⬇

وزيرة الداخلية الألمانية في تحدٍ وقح لقوانين #قطر وقرارات #الفيفا .. تستخدم الخديعة وتدخل الملعب لمساندة منتخب بلادها واضعة شارة #الشواذ على يدها!! pic.twitter.com/H6jKScI65w — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) November 24, 2022

كما انتقدت في تصريحات الدخول على بطاقة هيا لأصدقائها. واصفة التنظيم بأنه “الأفشل” في بطولات كأس العالم على الإطلاق. حسب زعمها

يشار إلى أنّ منتخب كرواتيا، تعادل سلباً، مع منتخب المغرب، فيما اعتبر فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، ظهور “أسود الأطلسي” موفقا في مباراة كرواتيا.

في حين تلعب كرواتيا يوم الأحد المقبل (27/11/2022) مع كندا. فيما تلعب المغرب مع بلجيكا، ضمن الجولة الثانية.