مشاهدة مباراة قطر والسنغال اليوم بث مباشر على بين سبورت

- Advertisement -

وطن- ينتظر عشاق العنابي القطري بفارغ الصبر، موعد مشاهدة مباراة قطر والسنغال اليوم بث مباشر، في منافسات الأسبوع الثاني من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وستقام مباراة قطر المستضيف لهذا الحدث الكروي أمام السنغال، في منافسات ثاني جولات البطولة العالمية، على ملعب ” استاد الثمامة”، عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية.

توقيت مشاهدة مباراة قطر والسنغال اليوم

كما وستبث بتوقيت دولة فلسطين ومصر، في تمام الساعة الثالثة عصرا، ولكن بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، عند الساعة الخامسة مساءً.

- Advertisement -

وبتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر، فستكون في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين قطر والسنغال في منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

كما ونرفق لكم روابط مشاهدة مباراة قطر والسنغال اليوم بث مباشر، بجودة عالية على بين سبورت المفتوحة، على النحو الآتي:

مشاهدة مباراة قطر والسنغال اليوم بث مباشر

- Advertisement -

وستنقل مباراة العنابي القطري أمام السنغال (أسود التيرانغا)، الجمعة، عبر قنوات “بين سبورت” المفتوحة، و “الكأس” الرياضيتين القطريتين، الناقلتين لمباريات مونديال 2022، في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

عـاشـت قـطـر تـحـيـا قـطـر .. عـنـابـي يـا عـز و فـخـر 🇶🇦🎶 ⁧#كلنا_العنابي ⁩

⁧#العنابي_أقوى_بتشجيعكم pic.twitter.com/zA37I9BXl1 — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) November 22, 2022

كما وسيعلق على أحداث مباراة قطر والسنغال، على قناة (beIN sport Max 1 )، المعلق المتألق اليمني حسن العيدروس.

وكان منتخب قطر( العنابي)، قد تلقى الخسارة أمام الإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022، بهدفين نظيفين دون رد، كما وبذات النتيجة خسر السنغال المباراة الماضية أمام هولندا.

👌🏾 Tous derrière les lions 🦁 🇸🇳 pic.twitter.com/R8wRzv0jS8 — Football Senegal (@FootballSenegal) November 23, 2022

ترتيب مجموعة قطر والسنغال في دور مجموعات كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب هولندا (الطواحين)، جدول ترتيب المجموعة الأولى من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط، متساوياً مع الوصيف الإكوادور بذات النقاط.

كما وجاء منتخب السنغال وقطر المستضيف في المركزين الثالث والرابع من ترتيب المجموعة بدون نقاط حتى الآن.