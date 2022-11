مشاهدة مباراة تونس وأستراليا بث مباشر على بين سبورت

- Advertisement -

وطن- تتنتظر الجماهير العربية في أرجاء المعمورة، مشاهدة مباراة تونس وأستراليا بثّاً مباشراً اليوم، السبت، في الأسبوع الثاني من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

ويستضيف ملعب “استاد الجنوب” بدولة قطر، مباراة تونس وأستراليا بثّاً مباشراً، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً بتوقيت دولة تونس والجزائر والمغرب.

فيما ستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، عند الساعة الواحدة ظهراً. بينما ستكون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت مصر (القاهرة) والقدس الشريف.

كما وبتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الثانية بعد الظهر.

وستبث أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، كالعادة على مجموعة قنوات (بين سبورت) و(الكأس) القطريتين، الناقلتين لأحداث بطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر.

ونضع بين يديكم عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، روابط مشاهدة مباراة تونس وأستراليا بثّاً مباشراً، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

ومن المتوقّع أن يعلّق على أحداث مباراة تونس أمام أستراليا، على قناة (beIN sport Max HD 1) الرياضية القطرية المشفرة، المعلق التونسي رؤوف خليف.

كما وستنقل في ذات الوقت، على قنوات (الكأس) الرياضية، المالكة لحقوق بث مباريات كأس العالم 2022 قطر، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، المنظم لأحداث البطولة العالمية بنسختها ال22.

🆚 Tunisia ⚽ 9pm AEDT, 1pm local 🏟️ Al Janoub Stadium 📺💻📱: SBS, SBS On Demand #GiveIt100 #Socceroos pic.twitter.com/1dNQUVYNCC

Saturday night, prime time #FIFAWorldCup … HOW GOOD!

ويتصدّر حامل لقب النسخة الماضية فرنسا، جدول ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط.

.@Tim_Cahill joins us for a special LIVE Match Day Socceroos Insider Q & A!

Drop your questions below 🫵

Watch live on our YouTube, Facebook & Instagram from 5:45pm AEDT. #Socceroos #GiveIt100 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NGFzRcwbQW

— Socceroos (@Socceroos) November 26, 2022