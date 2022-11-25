مشاهدة مباراة تونس وأستراليا بث مباشر على بين سبورت

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وطن- تتنتظر الجماهير العربية في أرجاء المعمورة، مشاهدة مباراة تونس وأستراليا بثّاً مباشراً اليوم، السبت، في الأسبوع الثاني من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

ويستضيف ملعب “استاد الجنوب” بدولة قطر، مباراة تونس وأستراليا بثّاً مباشراً، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً بتوقيت دولة تونس والجزائر والمغرب.

توقيت مشاهدة مباراة تونس وأستراليا

فيما ستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، عند الساعة الواحدة ظهراً. بينما ستكون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت مصر (القاهرة) والقدس الشريف.

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كما وبتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الثانية بعد الظهر.

مشاهدة مباراة تونس وأستراليا بث مباشر اليوم

وستبث أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، كالعادة على مجموعة قنوات (بين سبورت) و(الكأس) القطريتين، الناقلتين لأحداث بطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر.

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ونضع بين يديكم عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، روابط مشاهدة مباراة تونس وأستراليا بثّاً مباشراً، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

معلق مباراة تونس وأستراليا

ومن المتوقّع أن يعلّق على أحداث مباراة تونس أمام أستراليا، على قناة (beIN sport Max HD 1) الرياضية القطرية المشفرة، المعلق التونسي رؤوف خليف.

المنتخب الوطني التونسي 🇹🇳🦅

ينهي استعداداته لمباراة أستراليا 🇦🇺 أجرى صباح اليوم الجمعة منتخبنا الوطني حصته التدريبية الأخيرة استعدادا للمباراة التي ستجمعه يوم غد السبت بالمنتخب الأسترالي، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من نهائيات كأس العالم قطر 2022 pic.twitter.com/8TRi6K5O6p — Les Talents Tunisiens (@les_ltt) November 25, 2022

كما وستنقل في ذات الوقت، على قنوات (الكأس) الرياضية، المالكة لحقوق بث مباريات كأس العالم 2022 قطر، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، المنظم لأحداث البطولة العالمية بنسختها ال22.

Saturday night, prime time #FIFAWorldCup… HOW GOOD! 🆚 Tunisia

⚽ 9pm AEDT, 1pm local

🏟️ Al Janoub Stadium

📺💻📱: SBS, SBS On Demand#GiveIt100 #Socceroos pic.twitter.com/1dNQUVYNCC — Socceroos (@Socceroos) November 25, 2022

ترتيب منتخب تونس في دور مجموعات كأس العالم 2022

ويتصدّر حامل لقب النسخة الماضية فرنسا، جدول ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط.

.@Tim_Cahill joins us for a special LIVE Match Day Socceroos Insider Q & A! Drop your questions below 🫵 Watch live on our YouTube, Facebook & Instagram from 5:45pm AEDT. #Socceroos #GiveIt100 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NGFzRcwbQW — Socceroos (@Socceroos) November 26, 2022

كما وأتى منتخب تونس (نسور قرطاج)، في المركز الثاني بنقطة واحدة، متساوياً بها مع الدنمارك، الذي حلّ في ثالث جدول الترتيب بذات النقطة.

وجاء منتخب أستراليا في أدنى جدول ترتيب المجموعة، بدون أي من النقاط حتى هذه الساعة.