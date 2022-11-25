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مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة تونس وأستراليا بث مباشر على بين سبورت

نسور قرطاج تونس في مواجهة أستراليا في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 الجولة الثانية

كتب فارس أبو شيحة
مشاهدة مباراة تونس اليوم بث مباشر watanserb.com
مشاهدة مباراة تونس اليوم بث مباشر
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وطن- تتنتظر الجماهير العربية في أرجاء المعمورة، مشاهدة مباراة تونس وأستراليا بثّاً مباشراً اليوم، السبت، في الأسبوع الثاني من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022.

ويستضيف ملعب “استاد الجنوب” بدولة قطر، مباراة تونس وأستراليا بثّاً مباشراً، في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً بتوقيت دولة تونس والجزائر والمغرب.

توقيت مشاهدة مباراة تونس وأستراليا

فيما ستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر، عند الساعة الواحدة ظهراً. بينما ستكون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت مصر (القاهرة) والقدس الشريف.

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كما وبتوقيت دولة الإمارات وسلطنة عمان، عند الساعة الثانية بعد الظهر.

مشاهدة مباراة تونس وأستراليا بث مباشر اليوم

وستبث أحداث المباراة بين كلا المنتخبين، كالعادة على مجموعة قنوات (بين سبورت) و(الكأس) القطريتين، الناقلتين لأحداث بطولة مونديال كأس العالم 2022 قطر.

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ونضع بين يديكم عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، روابط مشاهدة مباراة تونس وأستراليا بثّاً مباشراً، بجودة عالية وبدون تقطيع، كما يلي:

مشاهدة مباراة تونس وأستراليا بث مباشر (اضغط هنا) 

مباراة تونس وأستراليا بث مباشر (اضغط هنا)

معلق مباراة تونس وأستراليا

ومن المتوقّع أن يعلّق على أحداث مباراة تونس أمام أستراليا، على قناة (beIN sport Max HD 1) الرياضية القطرية المشفرة، المعلق التونسي رؤوف خليف.

كما وستنقل في ذات الوقت، على قنوات (الكأس) الرياضية، المالكة لحقوق بث مباريات كأس العالم 2022 قطر، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، المنظم لأحداث البطولة العالمية بنسختها ال22.

ترتيب منتخب تونس في دور مجموعات كأس العالم 2022

ويتصدّر حامل لقب النسخة الماضية فرنسا، جدول ترتيب المجموعة الرابعة من منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر، برصيد 3 نقاط.

كما وأتى منتخب تونس (نسور قرطاج)، في المركز الثاني بنقطة واحدة، متساوياً بها مع الدنمارك، الذي حلّ في ثالث جدول الترتيب بذات النقطة.

وجاء منتخب أستراليا في أدنى جدول ترتيب المجموعة، بدون أي من النقاط حتى هذه الساعة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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